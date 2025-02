Shakira confirmó segundo concierto en Perú: ¿Qué dijo su productora sobre cancelación del primer show?

Fans de Shakira entusiasmados por confirmación de concierto en Lima | Canal N

Después de una larga espera, finalmente la productora Masterlive, encargada de los conciertos de Shakira en Perú, emitió un comunicado donde dio detalles de los conciertos de la colombiana.

La artista fue dada de alta después de estar internada en la Clínica Delgado por problemas de salud, teniendo que cancelar su primer show del domingo 16 de febrero. “Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, informó la propia Shakira a través de su red social.

Shakira en Lima: fanáticos de la cantante se reúnen fuera de la Clínica Delgado y corean temas de la colombiana tras cancelación de concierto

Esta noticia causó revuelo y mucha expectativa entre los fans de la cantante, quienes pedían el pronunciamiento de los organizaciones, con el fin de saber más detalles de la segunda fecha y la reprogramación del primer show. Además, de la devolución del dinero si en caso no podían asistir.

Ante ello, el lunes 17 de febrero, Masterlive emitió un comunicado informando que estaba trabajando de la mano del equipo de Shakira. “A los fans y a la opinión pública, para informarles que nos encontramos en coordinación con el equipo de la artista Shakira para confirmar la realización del concierto del lunes 17 de febrero del 2025″, indicó la productora en un primer momento.

Productora de conciertos de Shakira se pronuncia.

Masterlive señaló también que habrán mayores detalles del concierto de Shakira antes del medio día. Además, se solidarizó con la situación e incertidumbre que están pasando los fans.

“El equipo de la artista nos ha informado que alrededor de las 11:30 a.m. tendremos una respuesta oficial sobre el desarrollo de los conciertos. Como empresa organizadora nos solidarizamos con Shakira y todo su equipo en estos momentos. Su salud es primordial para todos. Agradecemos la paciencia y las muestras de apoyo”, concluye.

Sin embargo, antes de la 11 de la mañana, la propia Shakira se encargó de informar que el concierto seguía en pie.

Shakira confirma concierto en Lima este 17 de febrero: “Queremos verte”

A través de un video, cantante colombiana informó a sus seguidores que el Estadio Nacional abrirá sus puertas a partir de las 4 de las tarde y el show iniciará a las 8.15 p.m. Asimismo, le pidió a sus fans que no dejen de etiquetarla en sus publicaciones.

Shakira confirma concierto en Lima hoy 17 de febrero: “Queremos verte” | Instagram

Acto seguido, Masterlive publicó otro comunicado, reafirmando la publicación de la cantante colombiana.

“Nos complace informar que el concierto previsto para hoy se realizará con total normalidad. Las puertas se abrirán a las 4 p.m. y el show comenzará a las 8:15 p.m.”, señaló la productora.

Productora del concierto de Shakira confirma su presencia en show del 17 de febrero. (Instagram)

¿Qué pasará con el concierto cancelado?

Masterlive también se refirió al concierto que no llegó a realizarse, el pasado 16 de febrero. La productora señaló que, en efecto, se reembolsará el dinero de las personas que no puedan asistir a la fecha reprogramada. Sin embargo, los detalles se brindarán en las siguientes horas.

“En las próximas horas de hoy, daremos a conocer la nueva fecha del concierto que iba a realizarse ayer y tuvo que ser suspendido por razones ya conocidas”, se puede leer.

“Queremos agradecer profundamente a Shakira por todo el esfuerzo para lograr que este show se lleve adelante. Gracias a los fans por acompañar a Shakira siempre y esperamos verlos esta noche para disfrutar una noche épica e histórica para todos”, concluye.

Reacción de los fans tras confirmarse concierto

Los fans nunca perdieron la esperanza de que Shakira brinde su segundo concierto en Perú tras ser dada de alta. Numerosos seguidores continuaron en las afueras del Estadio Nacional a la espera de una respuesta final.

Poco a poco miles de fanáticos van llegando al Estadio Nacional tras la confirmación del concierto de Shakira| Carlos Díaz / Infobae Perú

Poco a poco miles de fanáticos van llegando al Estadio Nacional tras la confirmación del concierto de Shakira| Carlos Díaz / Infobae Perú

Finalmente, el equipo de Shakira se pronunció confirmando que el concierto sí se llevará a cabo. Como era de esperarse, los fanáticos expresaron su emoción ante esta noticia.

Shakira confirma concierto en Lima: Fans reaccionan emocionados al anuncio de su show | Canal N

Trabajador de Shakira desmiente que ceviche causó su hospitalización

El ingreso de la artista colombiana al centro de salud en la madrugada del domingo 16 de febrero se viralizó rápidamente, y una de las teorías que cobró fuerza en redes sociales fue que su malestar habría sido provocado tras consumir ceviche, un plato tradicional de la gastronomía peruana.

Sin embargo, esta versión ha sido categóricamente desmentida por Aaron Snaiderman, director creativo de Shakira y encargado de su imagen en redes sociales. A través de un comunicado, el trabajador negó que la comida peruana haya sido la causante del problema de salud de la cantante y aseguró que el ceviche que consumieron estaba en perfectas condiciones. “Estaba espectacular”, enfatizó, descartando cualquier relación entre el platillo y la hospitalización de la intérprete de “Acróstico”.

Trabajador de Shakira desmiente que el ceviche causó su hospitalización en Lima: “Estaba espectacular”. (Captura: IG)