Migraciones emitió 820.000 pasaportes en 2024, pero un 40% aún no ha sido utilizado

El nuevo pasaporte electrónico 2025 promete más durabilidad y protección contra fraudes. Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber.

La Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú reportó el lunes (17.02.2024) la emisión de 820.000 pasaportes en 2024. Sin embargo, la institución reveló que aproximadamente el 40% de estos documentos no han sido utilizados por sus titulares. A pesar de este porcentaje, Migraciones destacó que en los últimos dos años ha emitido más de 1,6 millones de pasaportes.

Carlos Sernaqué, jefe zonal Lima de Migraciones, explicó que la alta demanda de pasaportes sigue siendo un desafío para la institución, pero subrayó que no hay deficiencia en la emisión de pasaportes. Agregó que las personas que necesiten viajar y no hayan recogido su pasaporte dentro de los 60 días, deberán realizar nuevamente el trámite. “Es importante que también se acerquen a recoger el documento, ya que, pasado los 60 días, este se elimina automáticamente, se desactiva y aquel usuario que no recoge su documento tendrá que volver a gestionar uno nuevo”, destacó en diálogo con Canal N.

Con la creciente demanda, Migraciones ha tenido que reforzar su sistema de citas. Las citas se habilitan de manera progresiva a lo largo del día, según informó el funcionario. "Las citas se habilitan de manera progresiva. Diariamente venimos aperturando citas. El día de hoy hemos aperturado un grupo de citas. El día de mañana se volverán a programar otras más", detalló.

Este 2025, el costo para tramitar el pasaporte electrónico en Perú es de S/ 120,90. El pago puede realizarse en línea con el código 01810 o en el Banco de la Nación indicando tu número de DNI. (Andina)

La fiscalización de trámites ilegales también es una prioridad para Migraciones, que ha venido enfrentando denuncias sobre agentes externos que ofrecen la obtención de citas a cambio de dinero. Para contrarrestar estos problemas, la institución realiza operativos conjuntos con la Municipalidad de Breña y la Fiscalía de Prevención del Delito. Sernaqué advirtió a los usuarios que solo deben acercarse a las sedes oficiales de Migraciones para obtener sus documentos. "Reiteramos que a todas aquellas personas que requieran de una cita de pasaporte, recurrir necesariamente a la sede de migraciones", señaló.

Además de las citas regulares, Migraciones ha habilitado modalidades urgentes para aquellos que necesiten el pasaporte con rapidez, como en casos de viajes por razones de salud o educación. El jefe zonal Lima explicó: "Migraciones, actualmente tiene distintas modalidades para la emisión de un pasaporte. Cualquier persona que requiera de una cita puede ingresar a la página web y obtener de manera regular esta cita. También tenemos otras modalidades para lo que viene a ser la obtención de pasaporte".

A pesar de los esfuerzos, algunos usuarios continúan experimentando dificultades para conseguir una cita, lo que ha generado frustración. Sin embargo, el funcionario destacó que Migraciones sigue trabajando para asegurar la disponibilidad de citas y documentos. "Toda persona que requiera de un pasaporte tiene dos días hábiles antes de su vuelo. Se acerca a nuestra sede y le otorgamos este documento de viaje", concluyó.

Agendar una cita para tramitar tu pasaporte electrónico en Perú es fácil. Solo ingresa al Sistema de Citas en Línea, elige una sede y registra tus datos. Guarda el comprobante para presentarlo el día del trámite. (Andina)

Con más de 930.000 pasaportes emitidos en 2023 y un total superior a 1,6 millones en los últimos dos años, Migraciones indicó que espera mejorar la disponibilidad de documentos en los próximos meses, con un nuevo lote de libretas programado para su llegada. Las autoridades también han señalado que los operativos de fiscalización continuarán para erradicar las prácticas ilegales y garantizar que todos los ciudadanos puedan obtener su pasaporte de manera justa y segura.

Pasaporte electrónico 2025: esto es lo que cuesta tramitarlo y los pasos para obtenerlo

Costo: S/ 120,90. Este monto corresponde al derecho de emisión del documento. El pago puede realizarse de dos maneras: En línea: A través de la plataforma Págalo.pe, utilizando una tarjeta de crédito o débito (VISA o Mastercard). Se debe ingresar el código de trámite 01810 . Presencial: En cualquier agencia del Banco de la Nación, proporcionando el número de DNI al momento del pago.

Programación de cita: Se debe agendar una cita presencial mediante el Sistema de Citas en Línea de Migraciones. Es necesario seleccionar la sede, registrar los datos personales y confirmar la cita. Se recomienda imprimir el comprobante o guardarlo en el celular para presentarlo el día del trámite.

Documentos requeridos: DNI vigente: En buen estado. Comprobante de pago: Del monto correspondiente.

Procedimiento el día de la cita: Presentarse en la sede seleccionada con el DNI y el comprobante de pago. Se verificará la constancia de la cita y se procederá con la toma de una fotografía biométrica, siguiendo las normas internacionales de identificación. Recomendaciones para la fotografía: No usar gafas grandes ni lentes de contacto de colores. Evitar prendas que cubran el rostro, como sombreros o cerquillos. No portar piercings faciales que interfieran con la imagen.

Entrega del pasaporte: Se recibirá el pasaporte electrónico el mismo día de la cita, siempre que se hayan cumplido todos los requisitos y procedimientos establecidos.

Durante la cita, asegúrate de llevar todos los documentos necesarios. El trámite incluye la toma de una fotografía biométrica según normas internacionales y la entrega del pasaporte el mismo día. (Andina)