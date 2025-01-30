Perú

Receta de Cau Cau de Pollo

Receta del auténtico Cau Cau de Pollo Peruano

Guardar
Cau cau de pollo
Aprender a preparar el mejor cau cau de pollo peruano (Foto: Buenazo)

Disfruta de la gastronomía peruana con esta pas a paso fácil receta del famoso Cau Cau de Pollo. Un platillo que combina sabores auténticos e ingredientes sencillos que satisfará a toda la familia.

Ingredientes para el Cau Cau de Pollo

Para 4 porciones, los ingredientes necesarios son:

- 1 pechuga de pollo

- 1 cebolla roja

- 4 papas blancas

- 1/2 taza de arverjas

- 2 cucharadas de aceite vegetal

- 1 cucharadita de ajo molido

- 2 cucharadas de ají amarillo molido

- 1 cucharadita de palillo (cúrcuma)

- 2 tazas de arroz cocido

- 2 ramas de hierbabuena

Pasos para Preparar el Cau Cau de Pollo

Este platillo peruano es tan fácil de preparar como delicioso. Sigue estos pasos:

1. Comienza por pelar y cortar las papas en cubos, la cebolla en cubos pequeños, y picar el pollo en cubos.

2. Calienta el aceite en una olla. Fríe la cebolla, el ajo, el ají amarillo y el palillo (cúrcuma) durante 5 minutos.

3. Añade el pollo picado y fríe durante 2 minutos más. Luego, incorpora las papas y añade 2 tazas de agua. Cocina por 15 minutos más.

4. Agrega las arverjas a la preparación y cocina 5 minutos más. Luego retira del calor.

5. Sirve el Cau Cau con media taza de arroz. Decora con hojas de hierbabuena picadas.

Información nutricional y consejos

Cada porción de este platillo aporta 574.3 kcal. Para aumentar el valor nutricional, puedes acompañar tus platos de fondo con las verduras de tu preferencia.

Si prefieres una preparación más espesa, reemplaza una de las papas blancas por papa amarilla.

Temas Relacionados

peru-recetas

Más Noticias

Elecciones 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los cierres de campaña presidencial en todo el país

Los candidatos presidenciales intensifican sus actividades en todo el país antes del fin del proselitismo este 9 de abril, en una elección marcada por 35 postulantes, alta fragmentación y un voto aún indeciso

Elecciones 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los cierres de campaña presidencial en todo el país

Receta de Locro con Pollo

¿Cómo preparar el Locro con pollo paso a paso de la gastronomía peruana?

Receta de Locro con Pollo

Receta del pastel de Acelga

Cómo preparar un sabroso pastel de Acelga

Receta del pastel de Acelga

Alejandra Baigorria disfrutó en yate sin Said Palao y Onelia Molina se divierte en Tarapoto con Kevin Díaz

La empresaria viajó con su familia, mientras Said Palao permaneció en Lima haciendo deporte en estos días por Semana Santa

Alejandra Baigorria disfrutó en yate sin Said Palao y Onelia Molina se divierte en Tarapoto con Kevin Díaz

Alineaciones de Universitario vs Tolima HOY: posibles titulares para duelo por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Los ‘cremas’ quieren arrancar con pie derecho el certamen internacional. Y para ello deben imponerse en Colombia en el inicio del Grupo B. Conoce cómo jugarán ambos equipos

Alineaciones de Universitario vs Tolima HOY: posibles titulares para duelo por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los cierres de campaña presidencial en todo el país

Elecciones 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los cierres de campaña presidencial en todo el país

José Domingo Pérez apoya indulto a Pedro Castillo, tilda su juicio de “arbitrario” y niega que haya roto orden constitucional

¿Cuándo es el cierre de campaña en Perú? Conoce las fechas clave de los mítines finales de los candidatos presidenciales

Elecciones 2026: planes de gobierno priorizan educación, pero dejan fuera la salud mental y violencia infantil

Congresista Milagros Jáuregui difunde información falsa: “La educación sexual obliga a niños a vestirse de mujeres, así griten”

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Baigorria disfrutó en yate sin Said Palao y Onelia Molina se divierte en Tarapoto con Kevin Díaz

Alejandra Baigorria disfrutó en yate sin Said Palao y Onelia Molina se divierte en Tarapoto con Kevin Díaz

Alejandra Baigorria rompe su silencio tras revelaciones de Onelia Molina y marca distancia: “Yo sabré tomar medidas”

Alejandra Baigorria defiende su tiempo en decidir sobre Said Palao: "Me puedo demorar un año si quiero y nadie tiene por qué juzgarme"

Rebeca Escribens condena a Diealis y exige mano dura contra creadores digitales acusados de violencia: “Debería estar en la cárcel”

Viuda de Manolo Rojas conmueve al recordar último pedido antes de su muerte: “No voy a poder”

DEPORTES

Alineaciones de Universitario vs Tolima HOY: posibles titulares para duelo por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Alineaciones de Universitario vs Tolima HOY: posibles titulares para duelo por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Universitario vs Tolima HOY: partido por fecha 1 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Sport Boys cerró las incorporaciones de Carlos Zambrano y Miguel Trauco: anunciados como refuerzos después de largas tratativas

Javier Rabanal y su mensaje a puertas del Universitario vs Deportes Tolima: “Vine al más grande del Perú sabiendo las consecuencias de no ganar”

Alianza Lima mantiene una tendencia impresionante en la Liga Peruana de Vóley: ha accedido a seis finales consecutivas del torneo