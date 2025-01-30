Receta de Cau Cau de Pollo

Aprender a preparar el mejor cau cau de pollo peruano (Foto: Buenazo)

Disfruta de la gastronomía peruana con esta pas a paso fácil receta del famoso Cau Cau de Pollo. Un platillo que combina sabores auténticos e ingredientes sencillos que satisfará a toda la familia.

Ingredientes para el Cau Cau de Pollo

Para 4 porciones, los ingredientes necesarios son:

- 1 pechuga de pollo

- 1 cebolla roja

- 4 papas blancas

- 1/2 taza de arverjas

- 2 cucharadas de aceite vegetal

- 1 cucharadita de ajo molido

- 2 cucharadas de ají amarillo molido

- 1 cucharadita de palillo (cúrcuma)

- 2 tazas de arroz cocido

- 2 ramas de hierbabuena

Pasos para Preparar el Cau Cau de Pollo

Este platillo peruano es tan fácil de preparar como delicioso. Sigue estos pasos:

1. Comienza por pelar y cortar las papas en cubos, la cebolla en cubos pequeños, y picar el pollo en cubos.

2. Calienta el aceite en una olla. Fríe la cebolla, el ajo, el ají amarillo y el palillo (cúrcuma) durante 5 minutos.

3. Añade el pollo picado y fríe durante 2 minutos más. Luego, incorpora las papas y añade 2 tazas de agua. Cocina por 15 minutos más.

4. Agrega las arverjas a la preparación y cocina 5 minutos más. Luego retira del calor.

5. Sirve el Cau Cau con media taza de arroz. Decora con hojas de hierbabuena picadas.

Información nutricional y consejos

Cada porción de este platillo aporta 574.3 kcal. Para aumentar el valor nutricional, puedes acompañar tus platos de fondo con las verduras de tu preferencia.

Si prefieres una preparación más espesa, reemplaza una de las papas blancas por papa amarilla.