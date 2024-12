¿Nueva Ley de Crimen Organizado afecta la eficacia de la investigación? Penalistas analizan norma impulsada por el Congreso

Norma fue acusada de afectar investigaciones y beneficiar a líderes de bancadas. | Congreso de la República

Luego de que el Congreso de la República aprobara las modificaciones a la nueva Ley contra el Crimen Organizado y que se alertara de la exclusión de al menos 59 tipos penales de los 91 que incluían, los penalistas Jhuliana Atahuamán y Hugo Mendoza conversaron con Infobae Perú a fin de analizar la eficacia de la investigación contra ese delito.

En la víspera, el fiscal provincial de crimen organizado Juan Orihuela señaló que la modificación parlamentaria causó que Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FP) ya no sea investigado por organización criminal en el caso ‘Los Galácticos’. “Este caso es un ejemplo claro y concreto de que esa ley dada por el Congreso está atando de manos a la Fiscalía”, afirmó en ‘La Rotativa del Aire’ de RPP.

Al respecto, Atahuamán, consultora legal del estudio Alcócer & Asociados, sostuvo que, entre los cambios que se realizaron, “es verdad que se ha reducido el ámbito de delito de aplicación, ya que la mayoría de delitos tienen penan mínimas por debajo de los 5 años”. No obstante, señaló que, respecto a los delitos de corrupción de funcionarios —en su mayoría— se han dejado de lado delitos simples y se han mantenido la investigación en el marco de la criminalidad organizada en sus versiones agravadas.

“Esto significa que no se caerán los procesos que actualmente se vienen llevando a cabo, sino que se seguirán investigando por fiscalías especializadas con las herramientas que el Código Procesal Penal ofrece, los investigados seguirán siendo procesados y -de ser el caso- obtendrán una condena por los delitos que cometieron”, señaló Atahuamán

Congresista Américo Gonza (Perú Libre) defiende Ley de crimen organizado. Fotocomposición: Infobae Perú

En ese sentido, recordó que, de acuerdo al Código Procesal Penal, se pueden llevar a cabo varios actos de investigación sin necesidad de ser investigados por la Ley de Crimen Organizado. Dijo, por ejemplo, que se continuará con el allanamiento, la interceptación e incautación postal, la intervención, grabación de registro de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación y geolocalización de teléfonos móviles, el levantamiento del secreto bancario, levantamiento de la reserva tributaria, el decomiso, entre otros.

Por su parte, el penalista Hugo Mendoza señaló que el que se hayan excluido tipos penales en el marco de la Ley de Crimen Organizado no significa que se hable de impunidad, que es dejar sin pena o sin sanción absoluta un hecho en concreto.

“Que no se pueda investigar en el marco de una organización criminal no quiere decir que no se va a investigar ni sancionar, un peculado un tráfico (de influencias) se comete por tres o más personas en participación, así como delito independiente como coautores, participes, cómplices y se pondrán las sanciones que correspondan, pero impunidad no habrá”, destacó e insistió que la propuesta legislativa no limita las investigaciones y refleja un sinceramiento para que no se utilice como herramienta de persecución política la tipificación de la organización criminal.

Fiscalía alega que norma perjudica investigaciones. | Andina

¿Qué bancadas apoyaron la modificación?

La bancada de Fuerza Popular apoyó la propuesta con 19 votos a favor, seguida de Alianza para el Progreso con 10 y Podemos Perú con 6. Perú Libre tuvo 9 a favor y 1 en contra; Renovación Popular y Acción Popular aportaron 9 y 8 votos a favor, respectivamente. El Bloque Magisterial registró 4 a favor, 2 en contra y 1 abstención. Avanza País sumó 7 a favor y 1 abstención, mientras que Cambio Democrático-Voces votó en contra con 8 votos. Somos Perú apoyó con 7, la Bancada Socialista tuvo 4 en contra y 1 abstención. Honor y Democracia tuvo 2 a favor, 2 abstenciones y 1 en contra. El Bloque Democrático reportó 4 en contra y 1 abstención, y entre los no agrupados, 2 votaron en contra y 1 se abstuvo.