Mascotas: 6 motivos por los que acariciar a tu perro mejora tu salud mental

Evitar el contacto visual: si el perro no quiere ser acariciado, probablemente evitará mirarte directamente a los ojo s. De hecho, puede darse la vuelta frente a ti . Además, podría lamerse el hocico o bostezar con frecuencia, lo que también indica incomodidad.

Ausencia de reacción: si al acariciarlo no muestra ninguna reacción o no busca más mimos, es señal de que no le interesan las caricias en ese momento.