Christian Thorsen: su lucha contra el cáncer, el final original de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y su mensaje para Marco Zunino

Desde sus inicios con Gisela Valcárcel hasta ‘Al Fondo Hay Sitio’, el actor peruano hizo un repaso sobre su trayectoría artística. (Video: Infobae Perú/Carlos Díaz)

Christian Thorsen está viviendo un año lleno de proyectos que lo han puesto nuevamente en las pantallas después de un largo tiempo alejado de la televisión. Este retorno no es un hecho menor, representa la valentía de un hombre que ha decidido no rendirse. En junio de 2022, los médicos le informaron que su cáncer de próstata había hecho metástasis y le dieron un pronóstico devastador: entre dos y tres años de vida. Lejos de paralizarse, el actor optó por un tratamiento alternativo con muérdago, buscando no solo prolongar su vida, sino asegurar que su calidad no se viera afectada. Dos años después, el actor sigue de pie, trabajando y agradecido.

“Este año lo he sentido maravilloso. Me dieron pocos años de vida, ahora ya se van a cumplir dos. He vivido y sigo viviendo bien. Sigo haciendo mis actividades, eso me tiene feliz. Ahora soy consciente de lo que me pasa, de los segundos de vida que tengo y de lo maravilloso que es estar aquí parado. La muerte nos tocará a todos, pero es de valientes la manera en la que lo encaras”, manifestó el intérprete, recordado por su paso por la teleserie ‘Al Fondo Hay Sitio’, en entrevista con Infobae Perú.

Christian Thorsen celebra su resiliencia mientras regresa a las pantallas tras dar a conocer su diagnóstico de cáncer de próstata. (Créditos: Carlos Díaz / Infobae Perú)

La infancia de Thorsen y su amor por el Perú

“Nací acá en Lima. Mi madre peruana, mi padre danés. Fue una infancia relativamente tranquila y bonita, aunque, como a todo el mundo, hubo momentos no tan bellos”, contó Christian Thorsen. Sus primeros años transcurrieron en Barranco, un distrito bohemio, antes de mudarse con su familia a La Molina y finalmente a Miraflores. Su interés por el deporte lo llevó a estudiar Educación Física, inspirado por Cocho Rojas, un profesor a quien recuerda con especial cariño: “Admiraba mucho cómo él llevaba su relación con los alumnos. Me gustaba, lo disfrutaba, y yo quería hacer eso”.

Sin embargo, la situación en el Perú durante la época del terrorismo dificultaba las oportunidades educativas. “No había dónde estudiar Educación Física a nivel universitario en el Perú. Un amigo me escribió desde Argentina, donde sí había una universidad, peo para ese momento yo estaba en Estados Unidos. Así que con una mano adelante y otra atrás, me fui a La Plata”, relató el actor nacional.

El amor por el Perú, sin embargo, lo hizo regresar a pesar de las crisis económicas y sociales. Hoy, mirando atrás, Christian Thorsen no se arrepiente de esa decisión.

Christian Thorsen estudió Educación Física inspirado por su profesor Cocho Rojas. Viajó a Argentina para formarse, pero regresó al Perú por su amor al país. (Créditos: Carlos Díaz / Infobae Perú)

“Yo soy un enamorado de Perú. Por más de que en Argentina había muchas opciones de hacer cosas, igual que en Estados Unidos, yo siempre quise regresar. Sentí que podía hacer cosas por un país que lo necesitaba. Creo que el país necesita que le sumemos”, señaló el artista, quien, tan pronto como llegó a Lima, comenzó a trabajar como profesor de deportes en la Escuela Percy Rojas.

Su llegada a televisión, de la mano de Gisela

A pesar de estar trabajando como profesor de deportes, el destino tenía otros planes para Christian Thorsen. Fue en esa época cuando un grupo de amigos que tenían una empresa de banquetes le pidieron un favor que, sin saberlo, cambiaría su vida. Después de llevar un desayuno al set de ‘Ellas’, el actor se cruzó con el productor Cristian Andrade, quien, tras una breve conversación, le hizo una propuesta que resultó imposible de rechazar.

“Empecé a caminar por el canal por curiosidad, y ahí fue cuando la producción de Gisela me vio. Me dijeron: ‘¿Quieres trabajar con Gisela?’. Yo respondí: ‘No he venido para eso’. Me dijeron: ‘Si eres bueno, te quedas. Si no, te vas’. Al día siguiente, ya estaba en el programa. La oportunidad de estar en televisión no me llamó nada la atención, pero el pago sí. En esa época se ganaba en soles y no mucho. A mí me ofrecieron 300 dólares, no estaba mal”, precisó.

El 9 de enero 1994, Christian Thorsen hizo su debut televisivo en 'Gisela en América', conducido por Gisela Valcárcel. Allí trabajó como modelo principal.

El trabajo con Gisela Valcárcel fue una etapa de aprendizaje y diversión. “Nos divertíamos mucho, y creo que eso se notaba en pantalla. Fue muy lindo trabajar con ella. La pasamos muy bien mientras duró”, señaló Christian Thorsen, reconociendo además que, aunque no mantiene una relación de amistad con la ‘Señito’, igualmente le guarda respeto por los años que compartieron juntos frente a cámara. “No estamos en contacto, pero sí nos hemos cruzado. Hay una relación cordial, de mi parte sí”.

Laura Bozzo y su opinión sobre ‘Chibolín’

Sin embargo, no todas las experiencias televisivas fueron igual de positivas. Un incidente con Laura Bozzo, durante una grabación, marcó un punto de quiebre en la carrera de Christian Thorsen.

“Estábamos en el programa de Ernesto Pimentel. En bambalinas, ella entró gritando detrás de un compañero y le dijo: ‘Te largas de mi canal’. Yo le respondí que esa no era forma de tratar a nadie y que si él se iba, nos íbamos todos. Cuando me di la vuelta, estaba solo. Eso me indignó más, y no me calmé. Le dije sus verdades a la señora”. Días después, fue vetado de América TV. “Me pusieron un papel en la cara diciendo que no podía entrar al canal por orden del señor Crousillat. Me quedé sin trabajo”.

Christian Thorsen fue vetado de América TV tras enfrentarse a Laura Bozzo en defensa de un compañero. Crédito: Andrea Ruiz

Sobre Laura Bozzo, Thorsen fue categórico: “Es un personaje sumamente negativo para el país. Personas como ella sacan provecho de la desgracia ajena, y eso me parece indignante”.

La conductora peruana, irónicamente, hoy respalda a Andrés Hurtado, quien se encuentra recluido en Lurigancho, acusado de presunto lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias. Sobre ‘Chibolín’, el actor peruano prefiere opinar con distancia: “Siempre me ha parecido una persona muy extravagante. Siempre se escuchaban cosas, pero no me sorprende”.

‘Al Fondo Hay Sitio’ y su abrupta salida

El recordado ‘Raúl del Prado’ lamentó haber sido retirado de la teleserie y el final que tuvo su personaje. (Video: Infobae Perú/Carlos Díaz)

Christian Thorsen rememora con cierto cariño y algo de frustración su paso por ‘Al Fondo Hay Sitio’. El actor llegó a la serie sin tener que hacer casting, ya que había trabajado previamente con los mismos guionistas y productores de ‘Mil oficios’. “Efraín (Aguilar) me preguntó si quería participar y le dije que era una idea estupenda”, relató.

Su personaje, ‘Raúl del Prado’, el sofisticado y encantador interés amoroso de ‘Charito’—interpretado por Mónica Sánchez—, conquistó rápidamente al público. “Creo que descubrieron una mina de oro al encontrar una razón creíble para que una gente de clase media baja o baja estuviera metida en un ambiente de clase alta”, afirmó Thorsen, refiriéndose a la dinámica entre los personajes y el contraste social que marcaba la trama.

A pesar del éxito de la teleserie, la relación de Christian Thorsen con la producción no fue siempre tan idílica. El actor reveló que su salida de ‘Al Fondo Hay Sitio’ fue abrupta y fría. Según contó en su momento, fue despedido de manera sorpresiva a través de una llamada telefónica de Efraín Aguilar, el entonces director de la teleserie.

Christian Thorsen interpretó a 'Raúl del Prado' en la teleserie 'Al Fondo Hay Sitio'. El actor dejó de aparecer en el 2015.

“A mí me hubiera encantado que me hubieran llamado a la oficina, que me diera la mano y que me dijeran: ‘Christian, ya no vas más, gracias por todo lo que has hecho, porque has sido parte del éxito’. O sea, me hubieran dicho eso y yo me hubiera ido súper tranquilo a mi casa. Eso de maltratarte no lo entenderé nunca”, explicó.

Thorsen también compartió su frustración al no haber sido respaldado por sus compañeros cuando decidió demandar a América TV. “Yo me comí el cuento de que éramos una familia. No fue así. Entiendo que cada uno cuida su trabajo, pero eso de no ver lo que pasa a tu alrededor, no es lo más recomendable”, añadió el intérprete, quien reconoce que a la fecha mantiene amistad con tan solo unos miembros del elenco, como Gustavo Bueno y Nataniel Sánchez.

A pesar del cariño que aún le profesa el público, Christian Thorsen tiene claro que no regresaría a ‘Al Fondo Hay Sitio’, la cual regresó a las pantallas con nuevas temporadas en el 2022. La decisión no responde a una simple preferencia personal, sino a un profundo cuestionamiento sobre las condiciones laborales y el tipo de producción que se maneja en la teleserie.

“Yo tengo amigos ahí dentro, y me cuentan que el guionista ha dicho que ‘así sea lo último que haga, no regresaría a la serie’. Y no creo que suceda. Mónica Sánchez en algún momento se me acercó para preguntarme si volvería. Me imagino que le pidieron que me preguntara. Y yo le dije que difícilmente, porque tendrían que aceptar todas mis condiciones, entre ellas está el tipo de humor, ahí se complica la cosa. Ya después de eso hubo silencio absoluto, así que difícilmente volvería”, dijo.

Tras su paso por 'Al Fondo Hay Sitio', Christian Thorsen cuestiona las condiciones laborales y el enfoque del humor en la serie. (Créditos: Carlos Díaz / Infobae Perú)

El actor no solo cuestiona las condiciones laborales dentro de la producción, sino también el enfoque del humor que caracteriza la serie. Para él, el actual estilo de ‘Al Fondo Hay Sitio’ ya no se alinea con su visión de lo que la televisión peruana necesita. “El humor de burlarse del otro no me gusta, no es sano, no es bueno. Lamentablemente, el humor peruano va por ese lado (...) He visto muy poco (de las nuevas temporadas), entiendo que es difícil para los guionistas encontrar más historias. Ellos vienen haciendo esto diariamente desde ‘Mil Oficios’, desde hace 23 años, no debe ser fácil”, sostuvo.

El verdadero final de ‘Raúl del Prado’

Por otro lado, Christian Thorsen reveló un dato desconocido hasta ahora: el final original de ‘Al Fondo Hay Sitio’ contemplaba que ‘Raúl’ y ‘Charito’ terminaran juntos, y no que la matriarca de los ‘Gonzales’ se emparejara con Koky Reyes—interpretado por Paul Vega—, como finalmente se mostró en el último episodio de la octava temporada y en el inicio de las nuevas entregas.

“Ese era el final, que ellos se quedaran juntos”, compartió Thorsen, refiriéndose al final feliz que originalmente estaba previsto para su personaje y el de Mónica Sánchez. Sin embargo, esa trama jamás se llegó a desarrollar, mucho menos filmar, debido a la abrupta salida del actor de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

“A mí me sacaron para ahorrarse mi sueldo. Como no estábamos en planilla, era fácil sacarte y después traerte de nuevo, con la excusa de que el personaje estaba de viaje, así se ahorran meses de sueldo. Yo sé que esa era la intención conmigo. Es más, el guionista dijo: ‘Qué pena que Christian haya demandado al canal porque su personaje hubiera terminado con ‘Charito’. Pero bueno, así es la vida”, mencionó.

Christian Thorsen reveló que el final original de 'Al Fondo Hay Sitio' contemplaba que ‘Raúl’ y ‘Charito’ terminaran juntos.

Un 2024 lleno de trabajo

El 2024 marcó su regreso a la televisión con ‘El Gran Chef Famosos’, un reality gastronómico que le permitió reencontrarse con el público después de anunciar su diagnóstico de cáncer. “Quería que la gente me viera y supiera que estaba bien, esa fue mi iniciativa inicial. Me habían matado varias veces en redes sociales”, comentó entre risas. La experiencia, sin embargo, fue mucho más que una simple aparición televisiva. “Formamos un grupo humano muy bonito. Además, el programa tiene una esencia familiar que me gusta mucho”.

El actor reconoció que grabar los episodios del concurso gastronómico de Latina TV y hacer teatro al mismo tiempo fue todo un desafío. “Yo no puedo necesariamente comer todo, pero en el programa hice algunos sacrificios, además que la mesa era muy baja para mí (risas). Me acuerdo que eran eternas las grabaciones y de ahí me iba al teatro, solamente tenía dos funciones. Yo debería haber hecho cinco, pero el físico no me daba. Fue cansado, pero me llenó el alma”, precisó.

Christian Thorsen regresó a la televisión con 'El Gran Chef Famosos' mientras enfrentaba su batalla contra el cáncer. Crédito: Latina TV

Actualmente, Christian Thorsen sigue enfrentando con valentía su batalla contra el cáncer de próstata. Aunque los retos son diarios, el actor se muestra optimista y con ganas de seguir luchando por su bienestar y por causas más grandes. “Quiero seguir entendiendo de qué trata la enfermedad. Me siento muy bien ahorita, no solo porque me siento bien de salud, sino porque creo que estoy encontrando cosas o estoy en la búsqueda de cosas que a lo mejor pueden seguir ayudando”, sostuvo.

El tratamiento alternativo que ha seguido, basado en el uso de muérdago, ha sido una parte clave de su proceso. Aunque reconoce que cualquier tratamiento contra el cáncer es costoso, tiene la visión de hacer que esta alternativa sea accesible para más personas. “Ningún tratamiento del cáncer es barato. Eso está claro. Pero la idea justamente es generar o hacer una ONG que pueda hacer que esto llegue a la gente que menos recursos tiene”, comenta con determinación.

Mirando hacia el 2025, Christian Thorsen no tiene proyectos laborales concretos, pero eso no lo inquieta. “No tengo proyectos de trabajo, así que veremos qué sale. Honestamente, no me preocupo. Quiero seguir ayudando a que esto se sepa. Lo que me está pasando a mí ojalá le ayude a más gente, que tengan la posibilidad de salir adelante”, resaltó.

En paralelo a las grabaciones de 'El Gran Chef', Christian Thorsen se sumó al elenco del “El Principito, el musical”.

Su mensaje para Marco Zunino

A pocos días de la Navidad, Christian Thorsen se tomó un momento para ofrecer un mensaje lleno de aliento al también actor Marco Zunino, quien, movido por la historia de lucha de su excompañero de elenco, decidió hacerse unos exámenes de rutina. Lo que parecía una medida preventiva terminó revelando una noticia inesperada: Zunino fue diagnosticado con cáncer de vejiga.

“Lo primero, y por sobre todas las cosas, es no deprimirte. Sé que es difícil. Se pasa por momentos duros, por momentos donde te cuestionas todo, pero lo único que no puedes hacer es deprimirte. Todo lo contrario: es ver la forma de que eso te impulse, de que eso te dé fuerzas para generar en ti una lucha positiva”, recomendó el artista, de 60 años.

Christian Thorsen dio detalles de su estado de salud actual y un sincero consejo a Marco Zunino. (Video: Infobae Perú/Carlos Díaz)

El actor también hizo hincapié en la importancia de la prevención: “El cáncer, si te lo encuentran entre el estadío uno y dos, hoy en día es casi absolutamente tratable”. Por ello, recomendó a todos someterse a exámenes preventivos, destacando que en muchos hospitales públicos se ofrecen estos estudios de forma gratuita a través de asociaciones como Aconus.

Respecto a cómo pasará la Navidad, Christian Thorsen planea celebrarla de una manera íntima y especial: “Quiero ir a algún lugar donde esté Él (Jesús) y agradecerle. No soy practicante religioso, pero admiro lo que fue como persona: valiente, luchador, con ganas de ayudar a los demás. Se ha desvirtuado mucho la celebración de su nacimiento, y quiero conectarme con lo que realmente significa”.

El intérprete de ‘Raúl del Prado’ celebra la vida mientras enfrenta con valentía los desafíos de su salud. (Créditos: Carlos Díaz / Infobae Perú)