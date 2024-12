Jorge Luna y su increíble exigencia para hacer shows de Hablando Huevadas: “Si no hay, no se sube”

Jorge Luna y su exigencia antes de subir al escenario. | Todo Good.

Mario Cortéz, conocido como el “primer esclavo” de Hablando Huevadas, sorprendió al público con sus revelaciones durante una entrevista en el podcast ‘Todo Good’, conducido por José Luis Rodríguez, alias ‘Pelao Good’. En esta conversación, Cortéz compartió anécdotas inéditas sobre los inicios del popular show de comedia peruana y las exigencias de sus conductores, Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

El antiguo colaborador, quien formó parte del equipo desde los primeros días del proyecto hace más de cinco años, relató cómo fue trabajar junto a los conocidos cómicos, describiéndolos como personas creativas pero también exigentes. Una de las revelaciones que más llamó la atención fue el nivel de demandas que los comediantes tienen para garantizar su desempeño en los escenarios.

“Jorge tiene una exigencia muy particular: que siempre haya un PlayStation 5 en cualquier lugar al que vayamos y que esté listo con FIFA 2025. Si no está, simplemente no se presenta”, comentó Mario Cortéz entre risas, dejando claro que, aunque la solicitud puede sonar inusual, es algo relativamente fácil de cumplir para el equipo de producción.

Jorge Luna - Ricardo Mendoza - Perú - 2 de octubre

Además, Cortéz destacó el crecimiento exponencial de Hablando Huevadas y cómo, a pesar de las complejidades de trabajar con los conductores, siempre encontró la experiencia enriquecedora. Sin embargo, también reconoció que estas exigencias reflejan la dedicación de Jorge y Ricardo por mantenerse en un ambiente cómodo que les permita brindar lo mejor de sí mismos en cada show.

Asimismo, Mario Cortéz, en esta entrevista dio a conocer cómo fue que llegó a trabajar al lado de Jorge Luna y Ricardo Mendoza. De acuerdo a sus comentarios, él conocía a Luna desde la adolescencia, cuando frecuentaba un picante barrio de San Miguel.

Luego del primer acercamiento que tuvieron, lo volvió a encontrar cuando el comediante hacía shows en bares de San Miguel. Él le escribió por Facebook para felicitarlo y en ese momento recibió una propuesta laboral, el cual era ayudarlo a promocionar sus eventos y con la venta de entradas.

Mario Cortéz dio a conocer las exigencias de Jorge Luna para los shows de Hablando Huevadas. (Foto: Captura de Todo Good)

Jorge Luna contó cómo su familia lo obligó a participar en el amigo secreto

El comediante peruano Jorge Luna, una de las figuras principales del exitoso programa ‘Hablando Huevadas’, compartió una divertida anécdota sobre su desagrado hacia la tradición del “amigo secreto”, una práctica común en las festividades navideñas en muchas familias y oficinas de América Latina.

Durante un reciente episodio del show, Luna confesó que participar en esta dinámica no es algo que le agrade. “Nunca me ha gustado tener amigos secretos. Yo regalo a quien me da la gana, no a ningún amigo secreto”, comentó entre risas, dejando en claro su postura ante esta costumbre que implica intercambiar regalos de manera anónima bajo un presupuesto establecido.

El humorista explicó que en su familia acordaron un presupuesto de entre S/50 y S/100 (aproximadamente USD 13 a USD 27) para los regalos, algo que generó su característico sarcasmo. “¿Qué mierda alcanza con S/100?”, se preguntó, desatando risas en el público. En lugar de sugerir opciones específicas como se solicitó en el grupo familiar, Luna optó por una respuesta contundente: “Lo que quieran, yo lo tengo todo”.

Este comentario, aunque en tono de broma, provocó críticas entre sus familiares, quienes lo calificaron de antipático y complicado. Sin embargo, Luna aprovechó la situación para resaltar cómo, a veces, esta tradición puede generar más tensiones que alegría. “Estaban jode y jode, manden sus opciones. Puse una sola: ‘Lo que quieran, yo lo tengo todo’”, relató entre carcajadas.