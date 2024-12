Conductores denuncian que inspectores imponen papeletas por exceso de velocidad de manera ilegal en La Victoria

Conductores denunciaron que inspectores de transporte imponen multas por velocidad de manera ilegal. (Crédito: 24 Horas/Panamericana)

Conductores del distrito de La Victoria, en Lima, han denunciado la imposición de multas ilegales por exceso de velocidad, impuestas mediante el uso de cámaras de velocidad ocultas instaladas en vehículos particulares. Según los afectados, las multas fueron aplicadas en puntos donde la señalización era confusa o incorrecta por parte de las autoridades locales.

Según el video difundido por el programa de noticias 24 horas, se muestra como un taxista registrar a un grupo de inspectores de transporte abordo de un auto particular con una cámara de velocidad para registrar a los choferes que transiten entre el jirón Abtao y la avenida Isabel La Católica frente al estadio Matute.

“Es absolutamente reprobable que se realicen emboscadas a los conductores. Esa actitud se asemeja a la de un delincuente, y las autoridades no deben actuar de esa manera. Las autoridades deben comportarse con transparencia, solvencia y siempre conforme a la normativa. Esa es su obligación”, expresó un conductor a las cámaras del mencionado medio.

Mal señalamiento y modus operandi

Los inspectores impondrían la multa M-20 correspondiente por exceso de velocidad. Sin embargo, lo hacen escondidos desde las ventanas traseras de un autor particular. Este acto fue visto y grabado por un conductor que transitaba en la zona.

De acuerdo con la información de 24 Horas, en dicha zona del jirón Abtao se encuentran dos centros educativos. Sin embargo, la señal de tránsito que estipula una velocidad máxima de 30 km/h está mal ubicada.

No obstante, el jirón Abtao no fue el único lugar en que se habrían impuesto estás polémicas multas, pues en otro video se ve el mismo escenario en la avenida Canadá, un fiscalizador de transporte municipal abordo de un vehículo particular y con una cámara de velocidad.

Cabe mencionar que la multa por esta falta es 856 soles, lo que significaría una considerable recaudación para el municipio de La Victoria. Sin embargo, la manera en que se han impuesto estas papeletas han provocado mucha polémica.

Municipalidad de La Victoria responde

Tras la difusión de las denuncias, las autoridades locales se han visto obligadas a responder. La Municipalidad de La Victoria emitió un pronunciamiento oficial en el que asegura que las papeletas impuestas en avenidas no autorizadas serán anuladas, tras confirmar que algunas cámaras de velocidad fueron colocadas sin la debida autorización.

“Hemos emitido un documento a la Municipalidad Metropolitana de Lima solicitando la anulación de las papeletas que hayan sido impuestas en avenidas donde las cámaras no están autorizadas”, declaró el vocero de la Municipalidad de La Victoria.

Tras las denuncias, las autoridades han tomado medidas correctivas. La Municipalidad de La Victoria aseguró que, en adelante, la fiscalización electrónica se llevará a cabo de manera más transparente, siguiendo los lineamientos establecidos por la autoridad provincial. Además, se comprometieron a evitar que se sigan aplicando multas en zonas donde no está autorizado el uso de cámaras de velocidad.