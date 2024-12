La reunión de la CPAC Argentina, en vivo: las últimas noticias de la cumbre de conservadores más influyentes del mundo

“Milei ganó y todos lo saben”: la canción en apoyo a Trump que reversionaron y fue el hit de la cena de CPAC Argentina La cantante texana Natasha Owens interpretó el tema que hizo en 2020 para Donald Trump. Dedicado al primer mandatario argentino, incluyó varios tramos en español, como el típico “Viva la libertad, carajo”

La canción de Javier Milei que sonó en la cena de CPAC

Durante la cena de la CPAC en Argentina, la artista texana Natasha Owens cantó una canción de Estados Unidos, cuya letra fue reversionada en homenaje al presidente Javier Milei, mientras todos los presentes acompañaron a la artista. “Milei won and you know it — Milei ganó y tú lo sabes, en español—”, decía una de las frases de un tema popular que fue realizado originalmente en la campaña anterior en Estados Unidos para apoyar a Donald Trump.