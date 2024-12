Más de 60 barberos protestan frente al Palacio de Justicia: “Exigimos seguridad para trabajar en paz”

Como se recuerda, la protesta surge tras el asesinato de dos jóvenes barberos, Anthony Yumbato Panduro (18) y Guillermo Marrufo (27). Composición: Infobae Perú

Más de 60 barberos de todo Lima han realizado un plantón frente al Palacio de Justicia este miércoles 4 de diciembre, exigiendo mayor seguridad ante la creciente ola de criminalidad, extorsiones, sicariato y asesinatos que afecta al gremio. Como parte de la protesta pacífica, varios barberos realizaron cortes de cabello en vivo para atraer la atención de la ciudadanía y de las autoridades, buscando visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.

Bajo el lema “Barberos del Perú, Basta de Violencia”, los trabajadores del sector se congregaron en las afueras del Centro Cívico para alzar su voz contra la inseguridad que está poniendo en riesgo no solo sus negocios, sino también la integridad de sus vidas. Como se recuerda, la protesta surge tras el asesinato de dos jóvenes barberos, Anthony Yumbato Panduro (18) y Guillermo Marrufo (27), quienes fueron baleados en los distritos de Chorrillos y Barrios Altos, respectivamente.

“No más sangre derramada”

Durante la manifestación, los barberos alzaron pancartas con mensajes como “Tenía solo 18 años y un futuro lleno de sueños. Exigimos justicia”, “No más muertes ni extorsión” “No más sangre derramada por la violencia desatada” y “Exigimos seguridad para trabajar en paz”. En la última semana, al menos cuatro barberías en diversas partes del país han sido escenario de balaceras, lo que ha aumentado la alarma en el gremio.

Como parte de la protesta pacífica, varios barberos realizaron cortes de cabello en vivo. Composición: Infobae Perú

Rebeca Antezana, presidenta de la Asociación Peruana de Empresarios de la Belleza, destacó que la falta de participación de algunos barberos en la manifestación se debe al temor que sienten ante la creciente delincuencia. “Si esta vez no han venido muchos es porque tienen temor a la delincuencia, porque muchos están pagando los cupos. Y la única manera de seguir adelante es que el Estado cumpla con su trabajo”, expresó durante el plantón.

De acuerdo a los organizadores, los asistentes a este plantón provienen de diferentes gremios y profesiones relacionadas al sector: barberos, estilistas, manicuristas, coloristas, freestylers, lady barbers, empresas del rubro de belleza y artistas.

Pedidos al Gobierno

El día 3 de diciembre, Ysrael de los Ríos, uno de los representantes del gremio de barberos, fue convocado junto a otros miembros del sector belleza a una reunión en el Ministerio del Interior. El objetivo de este encuentro, según un documento exclusivo al que accedió Infobae Perú, era exponer las preocupaciones del gremio sobre la creciente inseguridad en Lima.

Durante la manifestación, los barberos alzaron pancartas con mensajes representativos. Composición: Infobae Perú

No obstante, la reunión no cumplió las expectativas, ya que, a pesar de que se había anunciado la presencia de altos funcionarios del ministerio, el ministro Juan José Santiváñez no asistió. En su lugar, estuvieron presentes asesores y representantes de la Defensoría del Pueblo.

En respuesta a esta situación, el gremio de barberos ha presentado un pliego de siete demandas al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, con el fin de garantizar la seguridad en el sector. Entre las principales solicitudes se encuentran:

Refuerzo de seguridad : Solicitan un aumento de la presencia policial en las zonas más afectadas por la extorsión y otros delitos.

Campañas de sensibilización : Promover iniciativas que fomenten la denuncia de la extorsión y programas de apoyo a las víctimas.

Líneas de denuncia : Establecer canales telefónicos y digitales anónimos y seguros para que las víctimas puedan reportar los delitos sin temor a represalias.

Apoyo legal y psicológico : Brindar asistencia legal y psicológica a los afectados por extorsión y violencia.

Protección a testigos : Crear programas de protección para quienes denuncien a los extorsionadores y delincuentes.

Captura de responsables : Exigen la captura y ubicación inmediata de los asesinos de los barberos asesinados recientemente.

Reuniones con autoridades: Solicitan una reunión con el Fiscal de la Nación y la presidenta del Poder Judicial para expresar su malestar y discutir soluciones efectivas para la seguridad del gremio.

<br/>