Dina Boluarte no será vacada: Congreso blinda a la presidenta pese a confirmación de la rinoplastía por el expremier

Moción de vacancia contra Dina Boluarte no tiene las firmas necesarias para ser admitida. (Foto: Presidencia del Perú)

Las especulaciones en torno a las cirugías estéticas de la presidenta Dina Boluarte fueron resueltas por su expresidente del Consejo de Ministros. Alberto Otárola dijo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República que la mandataria se realizó una rinoplastia y no notificó al Parlamento sobre el procedimiento quirúrgico.

Varios especialistas, pero pocos congresistas mencionaron que lo dicho por el expremier es una causal de vacancia. Diversos abogados constitucionalistas resaltaron que Boluarte ha cometido una infracción a la Constitución Política del Perú; de haber estado inconsciente durante la cirugía, se habría producido un vacío de poder.

“Si se ha hecho una rinoplastia implica una incapacidad temporal (...) por el cual no se pueden hacer actividades; (por lo tanto,) encaja en el supuesto de incapacidad temporal expuesto en el artículo 114 de la Carta Magna”, dijo el exprocurador y profesor PUCP Daniel Soria Luján a Infobae Perú.

Dina Boluarte se sometió a una rinoplastía, según el expremier Alberto Otárola. (Foto: Midis)

Desde la bancada de Fuerza Popular, Patricia Juárez ha minimizado el tiempo de desconexión de la jefa de Estado. “Conozco y he visto a algunas personas que se han hecho esa operación y no las he visto incapacitadas por diez días”, indicó para luego cuestionar la veracidad de las declaraciones de Otárola.

Para la vicepresidenta del Congreso se “está haciendo una tormenta en un vaso de agua, y sin vaso” y no exista alguna causal de vacancia “porque puede tener un problema de gripe y eso no la inhabilita de ninguna manera”. Fuerza Popular cuenta con 21 legisladores en el Parlamento.

Por su parte, el expresidente del Congreso Alejandro Soto apuesta por acusaciones constitucionales en lugar de una vacancia contra Boluarte y los que resulten responsables del vacío de poder que habría existido a mediados de 2023. Esto incluiría al expremier Alberto Otárola quien difundió la noticia la tarde del 3 de diciembre.

La moción de vacancia impulsada por la congresista Susel Paredes apenas ha reunido 13 firmas. Los únicos que apoyan la medida son Hamlet Echeverría, Víctor Cutipa y Guillermo Bermejo (Juntos Por el Perú-Voces del Pueblo), Jaime Quito, Alfredo Pariona y Silvana Robles (Bancada Socialista), Carlos Zeballos (Podemos Perú), Margot Palacios (no agrupada) y sus compañeros de bancada Edgard Reymundo, Sigrid Bazán, Ruth Luque e Isabel Cortez.

Dina Boluarte no enfrentará un proceso de vacancia por falta de respaldo a la medida en el Congreso. (Foto: Presidencia del Perú)

3% de aprobación

La presidenta Dina Boluarte no goza de respaldo popular, así lo comprueban las más recientes encuestas. Los resultados más críticos los presenta Datum Internacional, que apenas le otorga 3% de aprobación a su gestión. Se trata de una cifra histórica y que se encuentra dentro del margen de error de otras casas encuestadoras.

La primera vez que la aprobación de Dina Boluarte registró una sola cifra fue en diciembre de 2023, un año después de haber asumido la presidencia. El siguiente trimestre se mantuvo en 10%, pero desde abril la caída de su respaldo no se ha detenido.

3% de la población se traduce en poco más de un millón de ciudadanos. Sentirse rodeado por tal cantidad de personas daría la sensación de gozar de popularidad, pero los resultados presentados demuestran que el descontento de la ciudadanía es generalizado.

Dina Boluarte infringió la Constitución al no notificar al Congreso sobre la operación quirúrgica confirmada por el expremier Alberto Otárola. (Foto: Presidencia del Perú)

La encuesta Datum Internacional confirmó que la desaprobación de la gestión Boluarte supera el 90% en todos los niveles socioeconómicos y rangos de edad. El mismo panorama se repite en todas las macrorregiones del Perú. La cifra más alta alcanzada es de 6% y se registra en el nivel socioeconómico E y el oriente del país.

La baja desaprobación se extiende a otros miembros del Ejecutivo como el presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Interior Juan José Santiváñez. Este ha sido criticado por los cuestionables resultados del estado de emergencia, el mismo que ha sido extendido por 45 días más.