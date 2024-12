Jessica Newton le responde a Magaly Medina tras polémicas declaraciones sobre su amistad: “No me interesa ”

Jessica Newton le responde a Magaly Medina: “No me interesa hablar de ella”. Panamericana TV- Ric la Torre.

La relación entre Magaly Medina y Jessica Newton continúa generando controversia. En una reciente entrevista con Kurt Villavicencio para el programa ‘Todo se Filtra’, la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ reveló detalles sobre los inicios de su amistad con la directora de la organización del ‘Miss Perú', asegurando que fue advertida por personas cercanas sobre no confiar en la exreina de belleza.

“Alguien del espectáculo, gente que trabajó con ella y que son amigas mías me dijo: ‘Ella no da puntada sin hilo. No te acerques a ella’”, confesó Medina. Además, aclaró que su cercanía con Newton no fue por iniciativa propia, sino influenciada por su entorno social y profesional, especialmente por los lazos de su esposo, Alfredo Zambrano.

Al ser consultada sobre estos comentarios que no la dejan bien parada, Jessica Newton prefirió minimizar la situación y dejó claro que no tiene interés en hablar de su examiga.

“Yo le agradezco que siga utilizando su tiempo hablando de mí, yo el mío lo valoro muchísimo y hay muchas otras cosas que me interesan”, comentó para las cámaras de ‘Todo se Filtra’.

La madre de Cassandra Sánchez enfatizó que no dedicará tiempo a responder a las declaraciones de Medina. “La verdad, me encanta el tiempo que toman para hablar de mí, pero yo no tengo nada que decir porque no me interesa”, agregó.

En la entrevista, también se mencionó que habría sido Ney Guerrero, exproductor de Magaly medina, quien le advirtió sobre Newton. Ante esta revelación, Newton respondió de manera serena, enviándole un mensaje amigable. “Le mando un beso a Ney (Guerrero)”, dijo con una sonrisa.

La enemistad entre Magaly Medina y Jessica Newton

La amistad entre Jessica Newton y Magaly Medina, que en algún momento parecía sólida, ha quedado en el pasado. Como se recuerda lo que detonó su distanciamiento fue el nacimiento del nieto de la exreina de belleza. Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid nombraron a Magaly Medina como su madrina de su primer hijo Liam.

Pero cuando llegó el momento del nacimiento, Medina quiso hacer un enlace en vivo con el cantante de cumbia desde la clínica, pero él no se lo permitió. Eso ocasionó la molestia de Medina y además porque el popular ‘Bombomcito’ le dio la primicia del nacimiento de su hijo al magazine de ‘América Hoy’, programa a cargo de la productora de Gisela Valcárcel, con quien tenía un contrato vigente porque era jurado de ‘El Gran Show’.

Magaly Medina ya no fue madrina del niño y la relación con Jessica y su hija se terminó en medio de varias polémicas. Por ahora, Magaly continúa revelando detalles de esa relación en sus entrrevistas, Newton se muestra firme en su decisión de no dar espacio a la polémica, enfocándose en sus proyectos personales y familiares.

Esta nueva interacción refleja que la distancia entre ambas figuras del espectáculo peruano es definitiva, y ninguna parece interesada en reconciliarse o retomar el contacto.

La conexión a través de sus esposos

La conductora explicó que su cercanía con Newton surgió debido a la amistad que los esposos de ambas formaron en el ámbito profesional. “En el ambiente del notariado, mi esposo se vinculó con el esposo de ella. Entonces era: ‘Magaly, el fin de semana vamos a ir a almorzar con Fulanito y su esposa’. Resulta que la esposa era Jessica Newton”, comentó.

Según Medina, estos encuentros sociales se hicieron frecuentes debido a la naturaleza amistosa de su esposo. “Mi esposo es muy amiguero, y yo, como su esposa, lo acompaño. No soy solo Magaly Medina, el personaje de televisión; también tengo una vida particular”, explicó.

