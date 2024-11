Magaly revela cómo surgió su relación con Newton y las advertencias que recibió: “No da puntada sin hilo”

Magaly Medina revela que Ney Guerrero le advirtió que no sea amiga de Jessica Newton | Panamericana

En una entrevista reciente con Kurt Villavicencio para el programa Todo se filtra, la conductora Magaly Medina habló sobre su relación con Jessica Newton, los inicios de su amistad y las advertencias que recibió sobre ella.

La conductora de Magaly TV, La Firme compartió detalles sobre cómo los lazos sociales y profesionales de su esposo Alfredo Zambrano influyeron en este vínculo que, según confesó, no nació por iniciativa propia.

Magaly comenzó recordando que fue advertida sobre Newton por personas del medio. “Alguien del espectáculo, del entorno, gente que trabajó con ella y que son amigas mías me dijo: ‘Ella no da puntada sin hilo. No te acerques a ella’”, relató.

Sin embargo, pese a estas palabras, Medina aclaró que no fue por decisión personal que se acercó a la empresaria. “En ese caso, yo sí me acerqué, pero no por mí”, señaló.

La conexión a través de sus esposos

La conductora explicó que su cercanía con Newton surgió debido a la amistad que los esposos de ambas formaron en el ámbito profesional.

“En el ambiente del notariado, mi esposo se vinculó con el esposo de ella. Entonces era: ‘Magaly, el fin de semana vamos a ir a almorzar con Fulanito y su esposa’. Resulta que la esposa era Jessica Newton”, comentó.

Según Medina, estos encuentros sociales se hicieron frecuentes debido a la naturaleza amistosa de su esposo. “Mi esposo es muy amiguero, y yo, como su esposa, lo acompaño. No soy solo Magaly Medina, el personaje de televisión; también tengo una vida particular”, explicó.

El equilibrio entre su vida personal y social

Magaly admitió que no siempre siente afinidad con las personas que forman parte del círculo social de su esposo, pero destacó la importancia de acompañarlo en sus actividades. “Cuando me cae alguien, no puedes evitarlo. Y él lo sabe. Mi marido lo sabe. Pero aun así, soy su esposa y debo acompañarlo”, dijo.

Esta revelación dejó ver un lado más humano de Medina, quien reconoció que las relaciones sociales que establece no siempre están bajo su control, ya que muchas veces están determinadas por el entorno de su pareja.

Aunque Medina no detalló si las advertencias que recibió sobre Newton influyeron en su percepción actual, sus palabras dejan entrever que su vida personal y profesional suelen cruzarse, llevándola a situaciones en las que debe equilibrar ambas esferas.

“Uno no siempre elige con quién se rodea en ciertas circunstancias. Hay momentos en los que simplemente hay que adaptarse y acompañar”, concluyó.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano tuvieron sus altibajos

La famosa conductora de Magaly TV La Firme y su exesposo Alfredo Zambrano, vivieron una relación llena de altibajos, tanto en lo personal como en lo profesional. Durante su matrimonio, fueron varias las ocasiones en que se hicieron públicos los desencuentros y peleas entre ellos, que llamaron la atención de los medios y de su audiencia.

La relación de Magaly y Alfredo estuvo marcada por varios episodios de tensión. “(Con Gisela) Hablamos de los hombres, en ese momento le conté que estaba peleada con el que era mi enamorado, con Alfredo (…) En la etapa de enamorado, nos peleábamos cada dos meses, éramos bien tóxicos”, masnifestó.

Magaly Medina confirma enfrentamientos con Alfredo Zambrano antes de casarse: “Cada dos meses, éramos bien tóxicos”. (Captura: Todo se filtra)