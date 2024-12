Cristian Zuárez demandó a Magaly Medina por más de 7 millones de soles: “No tuvieron piedad conmigo, todo tiene un castigo”

Cristian Zuárez indicó que las críticas de Magaly Medina han dañado irreparablemente su imagen.

Después de haber anunciado una demanda contra Magaly Medina por los calificativos que propinó contra él, finalmente Cristian Zuárez concretó sus intenciones y levantó una querella contra la conductora de TV por difamación agravada ante la Corte Superior de Justicia de Lima. En conversación con Infobae Perú, el cantante argentino señaló que llegará hasta las últimas consecuencias, pues su reputación ha sido dañada de forma irreparable.

En el documento que hizo llegar Zuárez a nuestro medio, se puede leer que el denunciante pide a Magaly Medina la suma de más de 7 millones de soles como reparación civil por daños y perjuicios.

“Solicito el pago de una reparación civil ascendente a la suma de 7 millones 50 mil soles a pagarse por la querellada, por daños y perjuicios causados respecto a la lesión a mi honor, así como respecto a los perjuicios económicos causados por la difamación masiva, lo que trajo como consecuencia perdidas significantes de ingresos percibidos por mis empresas antes de la publicación objeto de querella”, indica la denuncia.

Además, Cristian señala que las acusaciones trajeron consigo que su imagen sea dañada. “También causó un daño en la salud emocional irreparable”, se puede leer.

Christian, la demanda no fue solo una amenaza. ¿Qué es lo que estás pidiendo?

Primero pedí que se retractara de todos los dichos, insultándome, que yo era un mantenido, un don nadie, que no tengo carrera y no se me conoce nada. Es fácil demostrar que si trabajé, porque tengo mis papeles en orden y mi trayectoria intacta. Por eso no puede decir otra cosa más que todas las estupideces que dijo. El canal responde por ella, si ella pierde un juicio, el canal viene y dice: ‘no se preocupe que nosotros pagamos. Sigue embarrándola y ensuciando honras de las personas que nosotros pagamos todo’. Yo trabajo, me manejo más en los Estados Unidos que en Perú. Esos dichos de Magaly me perjudicaron. Creó desconfianza en todos. Ernesto Pimentel me contestó el teléfono, pero después cada mensaje que me mandaba con él, él borraba y no dejaba huella de nada. Otros no me atendían el teléfono. Rodrigo González no me contestó.

Estás solicitando más de 7 millones de soles...

Bueno, ella que no se preocupe si total el canal va a pagar por eso. Para mí es lamentable, yo en ningún momento hice mal para merecer esto. Perú está en mi mente todo el tiempo. Los premios son limpios, lo que no es limpio es lo que está pasando acá, que no sabemos por qué. La humillación, el faltamiento de respeto. Uno no puede trabajar. ¿Por qué Magaly en vez de mandarme a trabajar como lo hace siempre, diciendo que yo no hago nada, no dice, ‘miren qué bueno que Cristian Zuárez está haciendo algo’? Si tanto le preocupaba que no hacía nada, ahora que está viendo algo en mí, valóralo, ¿no? Así no se puede, necesito volver a la tranquilidad. Todo esto no me deja dormir. Estoy dándole vueltas al asunto y lo único que veo son malos comentarios, difamándome otra vez. No hago caso, pero sí me fastidia.

Cristian Zuárez afirma que a Magaly Medina no la conocen en Argentina.

¿Cuál es tu labor en los Premios Martín Fierro Latino?

Mi labor es la siguiente. Ellos tienen una confianza en mí. Yo soy el que sabe qué programas están hoy por hoy en la boca de todo el mundo y que pueden ser ternados para la gala. Yo propongo a gente que a mí me dejan bien parado porque sé que son concursantes que pueden llegar a ganar un premio, como Ernesto Pimentel, Magaly Medina o Andrés Hurtado. Finalmente, el programa de Ernesto no logró ganar, pero Hablando Huevadas, sí, que tampoco contestaban la llamada. Yo doy nombres y en los del Martín Fierro seleccionan qué es lo que a ellos les conviene.

¿Cómo tomaste la reacción de Jorge Luna, uno de los conductores de Hablando Huevadas?

Yo le dije a la producción de los Martín Fierro, como yo viajaba para Perú al día siguiente, que se lo puedo llevar, pero después me llamó la producción para decirme que esta gente se había comunicado con ellos y que querían retirarlo ellos mismos. No quieren que yo me acerque a ellos. En la organización se sorprendieron, pero les dije que es algo personal, que no tenía nada que ver con el premio. Simplemente, me presté como intermediario. Estos chicos (Jorge Luna y Ricardo Mendoza), yo calculo que porque son ahijados de Magaly Medina y porque son allegados a ella, se habrán puesto de acuerdo para ningunearme. Eso de que quién lo conoce o por qué subió (a recoger el premio). Tengo todo el derecho de subir, yo no soy amigo de ellos, pero los mencioné, los propuse. La sinopsis, donde dice que ellos habían llenado un Madison Square Garden, habían llenado dos teatros en Argentina. Todo eso lo escribo yo. Entonces, hablé bien de ellos. No creo necesario todo lo que hablaron de mí.

Jorge Luna de ‘Hablando Huevadas’ molesto con Cristian Suárez por recoger premio Martín Fierro Latino

Magaly Medina advirtió que no permitirá que dañen su imagen. Dejó entrever que podría demandarte también...

Sí, estoy esperando, porque quiero saber de qué va la demanda que quiere iniciar. Yo quiero que me muestre, dónde dije que Magaly es corrupta, dónde dije que Magaly hace algo raro. En ningún momento dije nada de eso. Busquen los videos, busquen dónde yo la vinculo a ella con algo. Lo único que dije fue que Magaly Medina habló mal de las hijas de Andrés Hurtado, cuando yo sabía que había estado en el programa de él, que los llevó a Los Ángeles para ver a sus hijas, que le regaló carteras. Con eso no estoy diciendo absolutamente nada de cosas raras. Eso está a la vista. En una conversación con Laura Bozzo, yo dije ‘qué le pasa a Magaly que está hablando tan mal de Andrés Hurtado, cuando él le pagó los pasajes para ir a los Martín Fierro’. Eso fue todo. Después Laura salió en el programa de Rodrigo González a hacerlo público de una manera inocente, pero lo hizo ella.

Magaly Medina responde a Cristian Zuárez.

Piensas llegar hasta las últimas consecuencias, entonces...

Sí. No hay piedad porque no tuvieron piedad conmigo, ni su gente, ni Magaly. Al contrario, cuando pasan los informes, cuando hablan encima de los videos, siguen basureando, humillándome de la peor manera. Todo eso tiene un castigo.

¿Has hablado con Laura Bozzo sobre la indiscreción que te llevó a dónde estás?

Con Laura siempre me meto en problemas. Lo de Laura no es de ahora, por eso no me sorprende. De hecho hablamos hace unos días cuando estuve en Rodrigo González. Ella me llamó por teléfono y me defendió de las ofensas de Magaly diciendo que yo sí trabajaba en la producción. El contacto con Laura está siempre. Somos grandes amigos. Nos conocemos muy bien y estamos para apoyarnos, como le dije en un momento cuando hicimos las paces: ‘Yo quiero que sepas que a pesar de que no fuimos la pareja perfecta, lo que podemos ser es grandes amigos’. Eso es lo que hacemos, contar el uno con el otro.

¿Qué tal se lleva Laura con tu esposa?

¿Con mi esposa se lleva súper bien. Hablan, conversan, intercambian opiniones. Para mí es algo formidable lo que está pasando, yo no me veía mucho tiempo enemistado con Laura. Cuando llegó el momento de hablar mal el uno del otro fue por estrategias de los abogados, pero bueno, lo hablamos, lo conversamos y todo eso quedó ya zanjado.

Cristian Zuárez tiene una buena relación con Laura Bozzo. (Foto: Instagram)