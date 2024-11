Magaly furiosa con Zuárez por decirle ‘escort de Andrés Hurtado’: “Fui con mi dinero, nadie me llevó de arrimada”

Magaly Medina arremete contra Cristian Zuárez por decirle ‘escort de Andrés Hurtado’. (Captura: Magaly TV La Firme)

La conductora de televisión Magaly Medina no se guardó nada al responder a las polémicas declaraciones de Cristian Zuárez, quien, durante una entrevista con medios de comunicación, aseguró que sin su intervención, Hablando Huevadas no habría ganado el premio Martín Fierro Digital.

La conductora de televisión utilizó su espacio en Magaly TV, La Firme para responder de manera contundente y defender tanto su trayectoria como el mérito del dúo cómico peruano. Durante su programa, Medina calificó las afirmaciones de Zuárez como “ridículas” y “llenas de ínfulas”, dejando en claro que el éxito de los humoristas peruanos es resultado de su propio trabajo y trayectoria.

“Los periodistas siempre estamos bien informados de lo que sucede a nuestro alrededor, sobre todo en lo mismo que nosotros hacemos”, comenzó diciendo Magaly, aludiendo al éxito de Hablando Huevadas fuera del Perú. “Ellos hicieron un sold out también en Argentina, en uno de los teatros más celebrados de Buenos Aires. Así que ellos hicieron historia, están haciéndolo poco a poco fuera de nuestras fronteras”.

Magaly Medina arremete contra Cristian Zuárez por decirle ‘escort de Andrés Hurtado’. (Captura: Magaly TV La Firme)

La conductora calificó de mezquina la actitud de la expareja de Laura Bozzo al atribuirse el mérito del galardón otorgado a Ricardo Mendoza y Jorge Luna. “Es mezquino de parte de Cristian Zuárez venir a decir que, si no fuera por él, ellos no habrían ganado un Martín Fierro. Nadie los conocería en los premios Martín Fierro. Y no es así”, señaló Magaly con evidente molestia.

Medina también desestimó cualquier posible influencia de Zuárez sobre la organización de los premios. “¿No me vas a decir ahora que Christian Suárez forma parte de una argollita que le dice a los organizadores de APTRA: ‘A este le das el premio, a este sí, a este no’? ¡Ay, vaya, qué tal poder! Yo no quisiera haber sido designada por él”, expresó con ironía.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina defendió su trayectoria

Magaly aprovechó para defender su propio historial profesional, asegurando que sus reconocimientos, tanto dentro como fuera del país, se deben a su trayectoria y calidad profesional.

“A mí me nombraron por mis cualidades profesionales y por las cualidades que vieron en este programa, por la trayectoria que tengo. Lo mismo pienso de Hablando Huevadas. Me parece bastante cínico decirles que son unos malagradecidos, como si tuvieran que prenderle velitas y ponerle alfombra roja a Zuárez”.

La periodista también resaltó los logros del dúo peruano, como haber llenado el Madison Square Garden en Nueva York, un hito histórico para el entretenimiento peruano. “Por favor, ¿de qué estamos hablando? Decir que Zuárez es responsable de eso es ridículo”, sentenció.

Magaly Medina arremete contra Cristian Zuárez por decirle ‘escort de Andrés Hurtado’. (Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina le responde a Suárez por decirle ‘Escort de Andrés Hurtado’

Zuárez también acusó a Medina de haber asistido a los Martín Fierro como “escort” de Andrés Hurtado, algo que la conductora no dudó en desmentir categóricamente. “Yo fui invitada con nombre propio, Magaly Medina, nominada a uno de los premios. A mí nadie me llevó de arrimada. Si alguien me acompañó, fue mi esposo, porque la invitación decía: ‘Magaly Medina y esposo’. No confundas el término de escort con acompañante”, replicó enfática.

Asimismo, aclaró que los pasajes para asistir a la premiación fueron cubiertos por una agencia de turismo contratada por el canal donde trabaja, y no por Hurtado, como afirmó Cristian. “Con quien nosotros hablamos y negociamos mi ida fue con la producción del Martín Fierro, no con advenedizos”, subrayó.

(Captura: Magaly TV La Firme)