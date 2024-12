Mario Cortijo, el final de ‘Tu nombre y el mío’, las críticas que tuvo que enfrentar y su sueño de regalarle un Óscar al Perú

Mario Cortijo interpretó a Deyvis Orosco en la serie Tu nombre y el mío.

Mario Cortijo ganó popular en Perú por interpretar a Julio Ganoza en la teleserie De vuelta al barrio. Sin embargo, el interpretar a Deyvis Orosco en Tu nombre y el mío, hizo que no solo que retumbara su nombre, sino que también fuera presa de algunas críticas por no parecerse físicamente al cantante.

El 2 de diciembre, la serie de América TV llegó a su fin, y con ello se cierra un capítulo que llena de alegría a Mario Cortijo. En conversación con Infobae Perú, el artista se refiere a las satisfacciones que le ha dado el producto y cómo tomó las constantes críticas. El actor, quien ya ha participado en filmaciones internacionales, nos habla también de su deseo de representar a nuestro país en Hollywood, un sueño que ya está encaminando.

‘Tu nombre y el mío’ llegó al capítulo final, ¿qué sentimiento te embarga?

Estoy muy contento, muy orgulloso de todo el quipo. Los adultos, mayores y jóvenes, esas tres generaciones de artistas, han hecho un trabajo muy complementario. Junto a todo el equipo técnico, bajo la dirección de Michelle Alexander, han dado este bonito resultado.

Mario Cortijo interpretó a Deyvis Orosco en la serie Tu nombre y el mío.

‘Tu nombre y el mío’ es una serie que no ha dejado de generar controversia desde su inicio...

Lo más importante son los comentarios de la gente que han sido muy positivos. Tengo mucho agradecimiento de que me hayan considerado en la producción, tiene un alto nivel. Ha pegado en Bolivia extraordinariamente, en Ecuador también. Estoy muy agradecido.

Óscar Carrillo halagó tu trabajo y te defendió de las críticas por no parecerte físicamente a Deyvis Orosco...

¿Óscar Carrillo halagó mi trabajo? Wow, no puedo creerlo. Yo le tengo mucha admiración y me siento halagado de que él hable de mi trabajo. Óscar se ha ganado toda mi admiración como artista. Estoy muy agradecido de que un actor tan relevante y con tanta trayectoria hable así de mí. Yo solamente he dado lo mejor de mí, es lo único que sé hacer. Respecto a las críticas no las escuché, ni las miré tanto, me concentré en el trabajo. Me apoyé en la dirección que es mi norte, en el guion que es mi tierra y mis compañeros que son mi presente. Ha sido todo un trabajo artístico acompañado con mis compañeros, solo me enfoqué en ello.

El actor expresó su apoyo a Mario Cortijo y admiración por cómo ha asumido su papel pese a las críticas. Además, opinó sobre éstas. (Video: Paula Elizalde)

¿Y qué tal la química con Ale Fuller?

Maravillosa, ella bromeaba mucho. No me ha podido tocar mejores compañeras de escena. Daniela Feijoó, Sirena Ortiz y Ale Fuller, cada una con sus características particulares y energía, han logrado un trabajo admirable. Ha sido un placer trabajar con ellas.

Después de la serie, ¿qué sigue?

Acabo de terminar la obra Tiempos Mejores y ahora estoy con mi Taller de Actuación para el Verano 2025, que no solo es una escuela que brinda herramientas para ser actores, sino que también brindamos herramientas para el desarrollo personal para las actividades blandas y comunicativas. Es para el público adolescente, adultos y niños. Es para todas las edades. La idea es que brillen y potencien sus habilidades en otros rubros.

Mario Cortijo y Reynaldo Pacheco en las grabaciones de “Tu nombre y el mío”. Difusión.

¿No es la primera vez que enseñas actuación, verdad?

No, llevo cuatro años enseñando. Tengo 8 promociones egresadas de cada uno de 25 alumnos aproximadamente, pero es la primera vez que me animo a emprender como empresa y ya no trabajar para otros, que han sido varias. Con esto tengo más libertad metodológica para enseñar lo que a mí me nace y siento. Además, no estoy solo, estoy acompañado con un equipo de profesionales en la enseñanza. Me llena de entusiasmo en compartir lo que sé. El taller se realizará en El Ojo Studio-Lab (Av. Alberto del Campo 409. Magdalena del Mar).

Regresaste a Perú para trabajar en ‘Tú nombre y el mío’. ¿Cómo va tu carrera internacional?

Sigo encaminándome. Voy a firmar mánager en Hollywood y estoy produciendo una película en España. Estoy yendo para Estados Unidos a mitad del año para finiquitar algunos temas. El próximo año se estrena una película que protagonicé, en el Festival de Cine de Sundance. Para mí regresar a Perú para un proyecto de mi país es una bendición, lo disfruté mucho, pero sigo con mis proyectos, trabajando bastante.

Mario Cortijo protagonizó 'Tu nombre y el mío'. Difusión

Dices que vas a tener mánager en Hollywood, ¿sueñas con hacer carrera allá?

Sí. Mi sueño es poder regalarle un Óscar al Perú. Me gustaría que un peruano pueda lograr a esas ligas. Con mi equipo de trabajo estamos apuntando para eso. Sería maravilloso, lo vamos a lograr, solo dame unos años.