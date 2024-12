Líder de la comunidad Shipibo-Konibo se enfrenta a diseñadora Anis Samanez y no acepta sus disculpas: “Nos minimiza”

Líder a la comunidad Shipibo-Konibo se enfrenta a diseñadora Anis Samanez y no acepta sus disculpas.

La diseñadora Anis Samanez ha desatado una polémica luego de que un video suyo se viralizara en redes sociales, en el cual relata con asombro y descontento que los artesanos de la comunidad Shipibo-Konibo se negaron a compartir sus conocimientos ancestrales de manera gratuita.

En el video, Anis Samanez expresa su deseo de colaborar con ellos y ofrece intercambiar su “experiencia en diseño” por sus conocimientos culturales. Sin embargo, los artesanos no correspondieron a esta petición y le pidieron una justa compensación económica a cambio.

“Voy con Mario a esta comunidad shipiba y les digo, me encantaría trabajar con ustedes para hacer una colaboración, que ustedes me enseñen un poco más de su cultura y yo les puedo enseñar a cambio mi experiencia en el diseño (...) De frente me dijeron que no, me querían cobrar, ni les cuento cuánto me querían cobrar. Yo también soy peruana, que yo haya nacido en la costa no significa que sea menos peruana que ellos, somos exactamente iguales”, afirmó la diseñadora en el video que desató la controversia.

Diseñadora peruana y editor de Vogue se indignan porque una comunidad indígena shipiba no le quiso ‘compartir gratis’ sus saberes y técnicas para hacer moda. (Fuente: TikTok/Ocho.Official)

Después de la ola de crítica e intentos de defenderse indicando que sus palabras fueron tergiversadas, Anis Samanez terminó disculpándose a través de un comunicado. Sin embargo, Olinda Silvano, artista y líder de la comunidad Shipibo-Konibo en Lima, rechazó categóricamente las disculpas ofrecidas por la diseñadora.

En una entrevista para el programa América Hoy, Olinda Silvano enfatizó que el arte y la cultura de su pueblo son un patrimonio nacional que merece respeto y remuneración justa.

“No aceptamos (las disculpas), porque habla como minimizándonos, como si fuéramos chiquititos y nosotros no somos eso. Somos profesionales ancestrales. Esta señorita habla que esto no cuesta y hay que hacer trueque. Esto es un patrimonio, así que la señorita que nos respete. Si quiere trabajar, paga a las comunidades porque de esto también vivimos”, declaró con notorio fastidio.

Para Silvano, las disculpas de Samanez no son suficientes para la comunidad Shipibo-Konibo, pues considera que sus declaraciones son una muestra de desconocimiento y desdén hacia el valor de su arte y cultura.

Olinda Silvano, artista y líder de la comunidad Shipibo-Konibo, se muestra en contra de las disculpas de Anis Samanez.

“Nuestro trabajo no es un día o de un mes, son tres meses hasta un año y medio, según el tamaño que bordamos. Nuestras manitos nos duelen, acá nos pinchamos, nos duele la vista, la cadera. Esto es nuestra fuente de ingreso”, indicó.

Las disculpas de Anis Samanez

A través de sus redes sociales, Anis Samanez señaló que sus declaraciones no fueron adecuadas. Asimismo, resaltó que nunca hubo una mala intención de su parte.

“Fue un error de mi parte y lo lamento profundamente. En ningún momento hubo mala intención ni tampoco la voluntad de faltar el respeto hacia las tradiciones y comunidades que mantienen vivo nuestro valioso patrimonio cultural”, aseguró.

El incidente ha abierto debate sobre cómo se valoran las tradiciones y los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas en el Perú. La comunidad Shipibo-Konibo, conocida por sus intrincados diseños textiles y patrones geométricos que cuentan historias y tradiciones espirituales, ha luchado durante años para que su arte sea reconocido como un trabajo profesional y digno de remuneración.

(Instagram/anissamanezperu)

La respuesta de Anis Samanez sobre declaraciones del editor de Vogue Latinoamérica

Durante un conversatorio, José Forteza, editor de Vogue Latinoamérica, causó polémica al hacer una inesperada declaración sobre el rechazo del pueblo indígena Shipibo-Konibo a compartir gratuitamente sus conocimientos culturales.

“No te pongas difícil. Si no fuera por ella (Anis Samanez) seguirían muriendo de hambre”, indicó.

Consultada al respecto por RPP Noticias, Anis Samanez calificó el comentario de Forteza como inapropiado: “José se pasó. Él comenta: ‘¿Acaso alguien le pide permiso a Gastón Acurio por comer ceviche en otra parte?’ Eran analogías un poco extrañas”.

Samanez destacó que el evento contó con la participación de una abogada especializada en apropiación cultural, quien respondió a las inquietudes del público. Sin embargo, las declaraciones de Forteza han sido vistas como una falta de respeto hacia las comunidades indígenas y sus derechos culturales, avivando el debate sobre el trato hacia sus tradiciones.

La diseñadora Anis Samanez, el editor de Vogue México y Latinoamérica José Forteza y la abogada Annalucia Fasson fueron los ponentes del conversatorio ‘Inspiración en culturas peruanas y apropiación cultural’. (Instagram)