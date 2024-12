Anis Samanez rompe su silencio luego de ser acusada de apropiación cultural: “Lo tergiversaron”

Diseñadora peruana y editor de Vogue se indignan porque una comunidad indígena shipiba no le quiso ‘compartir gratis’ sus saberes y técnicas para hacer moda. (Fuente: TikTok/Ocho.Official)

Anis Samanez se ha convertido en el centro de la polémica por sus desafortunados comentarios sobre la comunidad shipibo-konibo. En un evento de moda llamado Origenes 2024, realizado en Barranco, la diseñadora peruana fue una de las ponentes, sin embargo, protagonizó uno de los momentos más controversiales hasta ahora.

Durante su discurso, Anis decidió contar una de sus experiencias en la búsqueda de inspiración para sus colecciones. La artista, quien trabaja para la corriente slow fashion, relató que a una comunidad shipiba en busca de conocimientos.

“Voy con Mario a esta comunidad shipiba y les digo, me encantaría trabajar con ustedes para hacer una colaboración, que ustedes me enseñen un poco más de su cultura y yo les puedo enseñar a cambio mi experiencia en el diseño”, mencionó al inicio.

Anis Samanez, la diseñadora acusada de apropiación cultural

Sin embargo, quedó sorprendida cuando le dijeron que dar sus conocimientos tendría un costo, pues es parte de su trabajo, lo que resultó indignante para la modista. “De frente me dijeron que no, me querían cobrar, ni les cuento cuanto me querían cobrar. Yo también soy peruana, que yo haya nacido en la costa no significa que sea menos peruana que ellos, somos exactamente iguales”, señaló evidentemente sorprendida.

Estas palabras, acompañadas de una versión del editor de Vogue México y Latinoamérica, José Forteza, quien dejó entrever que las comunidades tiene visibilidad gracias a los diseñadores, fueron centro de atención y crítica.

Rápidamente, el video se viralizó en redes sociales y el nombre de Anis Samanez se convirtió en tendencia en la red social X (antes Twitter). Luego de varias horas de silencio, la diseñadora de modas se pronunció respondiendo un comentario de una de sus seguidoras.

Anis Samanez rompe su silencio luego de ser acusada de apropiación cultural. (Ric La Torre)

En su defensa, la modista afirmó que han malinterpretado su versión y que el video que circula en redes sociales fue malintencionado porque está cortado. Incluso, hizo hincapié en que trabaja con una comunidad indígena que conoce realmente lo que pasa tras bambalinas.

“Efectivamente, ha sido un video cortado y han tergiversado la información, pero la comunidad con la que trabajo, gracias a Dios, está al tanto de todo y me dan su apoyo y finalmente eso es lo que me importa. Gracias”, fue el único pronunciamiento de Anis Samanez hasta el momento.

Ministerio de Cultura se pronunció al respecto

Luego de hacerse virales las declaraciones de Anis Samanez y Jose Fortaleza, el Ministerio de Cultura emitió un comunicado al respecto. En un inicio, resaltó la importancia y valor cultural que posee el arte kené, del que la diseñadora deseaba adquirir conocimientos y especificó que va más allá de la moda y el estilo.

“Reconoce el arte kené, declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2008, como una de las principales manifestaciones culturales de la identidad, cosmovisión y estética del pueblo indígena Shipibo-Konibo”, expresa.

Con relación a los comentarios de la diseñadora Anis Samanez, y el editor de Vogue México y Latinoamérica, José Forteza, en el evento Orígenes 2024, difundidos a través de redes sociales, el Ministerio de Cultura se manifestó. (Ministerio de Cultura)

Seguido, fueron tajantes y rechazaron las palabras de Samanez y Fortaleza en el evento del que fueron parte. “El Ministerio de Cultura rechaza los comentarios propalados en el evento Orígenes 2024 por la diseñadora Anis Samanez, y el editor de Vogue México y Latinoamérica, José Forteza, contra el valor cultural e identitario de los conocimientos tradicionales de nuestros hermanos Shipibo-Konibo”, continua el escrito.

Finalmente, hicieron un llamado a evitar más comentarios como estos que generan discriminación y apropiación cultural. “A partir de este suceso, reitera el deber multisectorial para garantizar la salvaguardia de los conocimientos tradicionales, así como de eliminar todo acto que pudiera conllevar una connotación discriminatoria y de apropiación cultural, que atente contra el legado de nuestros pueblos indígenas y sus derechos colectivos e individuales”, finaliza el pronunciamiento.