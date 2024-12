“Quiero expresar a la presidenta Dina Boluarte...”: El mensaje de despedida de Rómulo Mucho

Fotografía de archivo del ministro de Energía y Minas de Perú, Rómulo Mucho. EFE/ Paolo Aguilar

Rómulo Mucho fue censurado por el Congreso de la República con 80 votos a favor, cuatro en contra y 13 abstenciones. Su renuncia al Ministerio de Energía y Minas se dio en medio de cuestionamientos al registro integral de formalización minera (Reinfo), al cual se oponía. Aunque se mantuvo en silencio desde entonces, con la juramentación de su sucesor, Jorge Montero Cornejo, dedicó un mensaje de agradecimiento a la presidenta Dina Boluarte.

“Ha sido un honor liderar este sector minero energético, clave para el desarrollo del país”, declaró Mucho. El ex ministro resaltó los logros alcanzados durante su gestión, afirmando haber recuperado la confianza para la llegada de inversiones nacionales y globales. Asimismo, hizo hincapié en la visión de desarrollo territorial, sostenible e inclusivo que impulsó desde el Ministerio.

“Al concluir mi gestión como ministro de Energía y Minas, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la presidenta Dina Boluarte por la confianza depositada en mí desde febrero de este año. Ha sido un honor liderar este sector minero energético, clave para el desarrollo del país y trabajar con un equipo comprometido en promover el diálogo, impulsar la inversión responsable y de una vez por todas regular y ordenar la pequeña minería y minería artesanal”, escribió en su cuenta oficial de Linkedin.

“Gracias a esta gestión, hemos logrado recuperar la confianza del país para la llegada de pequeñas y grandes inversiones nacionales y globales, reafirmando al Perú como un destino atractivo y seguro para la inversión en minería, en energía e hidrocarburos con una visión de desarrollo territorial, sostenible e inclusivo. Me llevo la satisfacción de haber contribuido a sentar las bases de que el Perú sigue siendo un país de grandes oportunidades. Agradezco a todos quienes me acompañaron en este propósito y reitero mi compromiso de seguir trabajando incansablemente por la grandeza de nuestro querido y Perú”, sentenció.

Rómulo Mucho se despide del Ministerio de Energía y Minas. | LinkedIn

Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, expresó su descontento. Mencionó que los legisladores habrían actuado bajo la presión de los mineros que protestaban en la Avenida Abancay, exigiendo la extensión del Reinfo. Destacó que había dialogado con diversas fuerzas políticas para subrayar la importancia de que Mucho permaneciera en su cargo.

“En su momento, tuve una conversación con las fuerzas políticas y expliqué la necesidad de la permanencia de Rómulo, expliqué la necesidad de un diálogo más profundo y más abierto. Él tiene esa muy particular condición de ser querido por las comunidades y de ser querido por las empresas. Tengo que decirlo como fue, el mismo día se acercaron a mí y me expresaron el pesar por lo ocurrido, pero esto es política”, remarcó en diálogo con RPP.

“Lo que se dijo desde el Parlamento fue que [él] no había encontrado una solución oportuna al tema de la minería ilegal. La ley MAPE que pusimos no era de agrado del Congreso por lo visto, y luego los 2000 mineros acampados en la avenida Abancay parece que ejercieron significativa presión en esa toma de decisión”, subrayó.

Según el primer ministro, Mucho era uno de los ministros con mayor respaldo en el foro de APEC, reconocido en varios países por su éxito profesional. “Rómulo es un profesional con absoluta solvencia y su apartamiento me ha causado profunda insatisfacción”, declaró Adrianzén.

“Yo creo mucho en esta gimnasia parlamentaria, creo mucho en las relaciones ejecutivo-legislativo, pero no me parece que haya sido oportuno ni que haya sido la mejor decisión. No puedes retirar a un ministro de Estado encargado de un problema tan serio, en una crisis como esta, para promover una censura de él”, acotó.