Rómulo Mucho deberá presentar su renuncia a Dina Boluarte: ministro de Energía y Minas fue censurado por el Congreso

Rómulo Mucho renunció a la cartera. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Una nueva baja en el gabinete ministerial de Dina Boluarte. Rómulo Mucho, quien se desempeñaba como ministro de Energía y Minas (Minem), deberá presentar su renuncia al cargo en el que se desempeñaba desde el 13 de febrero de este año, al ser censurado por el Pleno del Congreso con 69 votos a favor, 4 en contra y 13 abstenciones.

“El Congreso acuerda censurar al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, por su falta de capacidad y grave negligencia en la gestión de su sector y por la falta de interés e idoneidad para solucionar la problemática de los pequeños mineros y mineros artesanales”, expresa el texto sustitutorio que acumuló las mociones presentadas por Arturo Alegría, Guido Bellido y Digna Calle.

Su salida se da en medio de críticas y desacuerdos relacionados por la demora en la presentación del proyecto de ley MAPE y la designación del nuevo directorio de la empresa estatal Petróleos del Perú, conocida como Petroperú S.A.

Rómulo Mucho, nacido en 1956 en Juli, Puno, ha sido un actor clave en la política y la minería del Perú | Andina

Sobre el primer tema, el entonces titular del Minem indicó que la iniciativa sería presentada ante el Congreso el pasado 7 de noviembre, pero no fue hasta el 20 de este mes que se realizó. Diana Gonzales, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas en el Parlamento, indicó que lo expresado por él son solo “promesas incumplidas”.

“A última hora el Ejecutivo intenta remediar un grave problema que es de su competencia. No es posible que por su falta de planificación expongan el trabajo de tantas personas al enviar un proyecto de manera tan tardía que a la fecha no la envían. Hemos escuchado al señor ministros indicar diferentes situaciones que no se cumplen”, mencionó en diálogo con Canal N.

Como se recuerda, con dicho documento se busca concluir con el proceso de formalización, a poco menos de dos meses del vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera, extendido hasta el 31 de diciembre de 2024, conforme con el Decreto Legislativo N° 1293.

Parlamentaria cuestionó demora y designaciones del Ejecutivo. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

En respuesta, el titular del Minem se defendió y aseguró que el proyecto de ley formulado por su sector fue entregado al Consejo de Ministros desde hace más de un mes, pero fue relegado por el Foro APEC 2024, el cual tuvo lugar en Lima y congregó a líderes de las principales economías.

“Cuando yo llego elaboramos un proyecto de ley, incluso contratamos consultores, y luego ya en julio estaba el borrador. Y justamente se publicó para que aporten. Pero una confederación no quería en absoluto (la eliminación del Reinfo y una nueva ley). Solo quieren prórroga. [...] Esto estaba en el Consejo de Ministros hace más de un mes, sino que vino la APEC, que era trascendente para el país. Debí haber presentado (el proyecto de ley) un poco antes”, mencionó en RPP.

Cuestionamientos por Petroperú

A las críticas también se unieron la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y distintos gremios, quienes en conjunto publicaron un pronunciamiento rechazando el perfil de Alejandro Narváez al frente de Petroperú considerar que “ha suscitado una respuesta negativa, generando mayor incertidumbre sobre la conformación del Directorio de Petroperú y que esta situación se ha visto agravada por el reciente nombramiento de Óscar Vera como Gerente General”.

“Con estas decisiones, el Gobierno parece inclinarse a que los ciudadanos sigan financiando a Petroperú con sus impuestos y contribuciones, dejando de lado la opción de renegociar con los acreedores financieros, quienes exigen una administración profesional, independiente y con reglas claras de gobernanza. Estas designaciones políticas, ideologizadas e irresponsables, refuerzan la posición de que el Ejecutivo está en contra de una reestructuración de Petroperú. Ninguno de los nombramientos mencionados cumple con el perfil profesional para diseñar e implementar una estrategia financiera, comercial y operativa que requiere la empresa”, expusieron.

Titular del Minem incómodo con designaciones. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Asimismo, indicaron que dicha situación “envía un mensaje desfavorable a los agentes financieros, los mercados y, sobre todo, a la ciudadanía, que vería comprometida su necesidad de cerrar brechas en sectores prioritarios, mientras la empresa reporta pérdidas de US$ 745 millones en el tercer trimestre de 2024″.

Al respecto, Mucho no solo evidenció incomodidad, sino que aclaró que fueron dadas por el titular de la PCM, Gustavo Adrianzén. Tan es así que, al momento de responder, se defendió e indicó que “es un hombre honesto que piensa en el progreso, en la innovación, que se debe recuperar la enorme inversión que Petroperú significa para el Perú y nunca más debe darse un salvataje”.

“En ese sentido, ya están dadas las cosas en la línea de nuestro primer ministro [sobre las designaciones], lo que hay que hacer es monitorear permanentemente para que se cumpla el decreto de urgencia, que es para nosotros el mandato, y acá están las acciones que se traducen fundamentalmente en mejorar el flujo de caja, austeridad en los gastos y todo lo que corresponde a mejorar la economía para que empiece poco a poco a mostrar las cuentas en azul y comience pagar sus compromisos”, explicó.

Titular del Ministerio de Energía y Minas se mostró incómodo con las designaciones en la petrolera estatal. | RPP