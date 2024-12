De ‘Hermanos Guerrero’ a ‘Armonía 10′: todos los casos de extorsión y violencia que golpean a la cumbia y salsa en el Perú

En los últimos seis meses, la música peruana ha enfrentado una preocupante ola de violencia que ha puesto en la mira a reconocidos artistas y agrupaciones de cumbia, salsa y chicha. Este tema volvió a generar alarma tras el reciente atentado este 1 de diciembre contra ‘Armonía 10′, cuyo bus fue baleado en el Callao en un acto que, aunque no dejó heridos, pudo haber tenido consecuencias fatales.

Desde amenazas de extorsión hasta trágicos asesinatos, estos actos indignantes no solo han afectado a los músicos, sino que también han conmocionado al público, evidenciando la creciente inseguridad que vive el país. El primer caso registrado fue en mayo de 2024, pero la violencia alcanzó su punto más crítico con el asesinato de Thalía Manrique Castillo, vocalista de ‘Hermanos Guerrero’, a inicios de noviembre, que marcó un hito de indignación entre la población y el sector artístico.

Este grave panorama revela no solo el impacto de la delincuencia en la música peruana, sino también la urgente necesidad de medidas por parte del Estado para proteger a los artistas y garantizar su seguridad en un contexto cada vez más hostil.

Granada explota en concierto de Agua Marina (Mayo 2024)

Agua Marina y la agrupación boliviana Los Ronish se preparaban para su presentación en el local Tintay Internacional en Villa María del Triunfo a las 8 p.m. del 25 de mayo, pero tuvieron que cancelar el concierto tras un ataque que incluyó la detonación de una granada. Según los informes, un individuo desconocido disparó al menos ocho veces contra el portón metálico del local, haciendo que uno de los proyectiles traspasara la puerta e impactara en un camión estacionado dentro del recinto.

Además, el atacante hizo explotar una bomba en las inmediaciones, causando la destrucción de varios vidrios y daños a una comerciante que se encontraba cerca del lugar. La Policía Nacional no descartó que el ataque sea un caso de extorsión dirigido a las agrupaciones musicales que se presentan en el popular local. En el 2022, el grupo piurano también anunció la suspensión de sus conciertos tras sufrir dos ataques en Trujillo y en la carretera Piura-Chiclayo los días 28 y 29 de agosto.

Presuntos extorsionadores atacan club en VMT antes de presentación de Agua Marina y Los Ronisch. | Composición/Infobae/Captura RPP

Amenazas de muerte y extorsión a Azucena Calvay (Junio 2024)

La renombrada cumbiambera peruana de 22 años atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida al enfrentarse a amenazas de muerte y extorsiones por parte de delincuentes. Calvay expresó su angustia y miedo por posibles represalias contra su vida y la de su bebé recién nacido.

Los terribles mensajes llegaron de manera directa a su mánager, quien recibía constantes llamadas en las que le pedían grandes sumas de dinero. En una reciente entrevista, la intérprete manifestó que no es la primera vez que enfrenta este tipo de situaciones: “Quieren plata porque si no me van a matar, pero mi mánager se está encargando. Sé que no ha cedido y lo está solucionando”.

Azucena Calvay fue extorsionada cuando su bebé apenas acababa de nacer. | Composición/Infobae

Asesinan a hermano de vocalista de Zaperoko (Septiembre 2024)

Un mes después de que sujetos desconocidos detonaran un explosivo en el negocio del padre de Johnny Peña, director de la orquesta Zaperoko La Resistencia Salsera del Callao, el hermano del cantante Marvin Salas fue acribillado a balazos en el Asentamiento Humano Alan García, en el Callao.

Según las investigaciones de la Policía Nacional, los delincuentes se dirigieron a la vivienda de Eduardo Alberto Salas Wiesse y dispararon sin motivo aparente. Además, la PNP indicó que los autores de los disparos serían supuestos sicarios de la banda criminal Los Malditos de San Carlos. Según fuentes policiales, los delincuentes habrían exigido S/20,000 a personas del entorno de la orquesta, y se presume que detrás del atentado podría estar una banda que está extorsionando a otros músicos de cumbia, chicha y salsa en Lima.

Asesinan a hermano de cantante de Zaperoko en el Callao | Panamericana TV

Las escalofriantes amenazas a Dilbert Aguilar (Octubre 2024)

Durante una entrevista para el podcast ‘Café con la Chávez’, el cantante de cumbia recordó su reciente paso por la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), una experiencia que lo marcó profundamente. Pero también relató los momentos de angustia que le causaron las extorsiones y amenazas de muerte que recibió, más allá de su estado de salud: “Me dicen que me van a volar la cabeza, te voy a partir el pecho. Me dicen: ahora sí no vas a entrar a UCI, vas a ir de frente a un cajón”.

A pesar de las amenazas, el cantante decidió mantenerse firme y evitar ceder ante los chantajes. Durante la entrevista, aseguró que, si realmente lo desearan, los delincuentes ya habrían atentado contra su vida: “Si quisieran, ya me hubieran matado hace rato. En mi caso, yo viajo toda la semana, exponiéndome a rutas peligrosas, trabajando en las madrugadas, no comiendo ni durmiendo bien, para que venga un payaso a presionarte para que tú le des”.

Dilbert Aguilar declaró que no teme ni cede ante amenazas de delincuentes.

Conmoción en el país: asesinan a joven cantante de ‘Hermanos Guerrero’ (Noviembre 2024)

La madrugada del domingo 3 de noviembre, la orquesta chiclayana ‘Hermanos Guerrero’ vivió su peor pesadilla cuando se dirigían a su ciudad después de actuar en el aniversario de una institución educativa en Bagua Grande, Amazonas. Los delincuentes dispararon al aire y contra el bus, amedrentaron a todo el equipo y robaron dinero y pertenencias. En medio del caos, uno de los asaltantes subió al vehículo y disparó a quemarropa contra una de las vocalistas, Thalía Manrique Castillo, joven madre de 27 años, causándole heridas graves.

Thalía no resistió y falleció tras ser trasladada al hospital más cercano. Mientras tanto, el resto de la aun novata agrupación quedó varada sin pertenencias y con el bus inoperativo. El lamentable hecho conmocionó profundamente al ambiente musical y al país entero, causando la reacción pública de importantes bandas como el Grupo 5, que hicieron un llamado al gobierno.

“Condenamos el nivel de violencia que existe en el país y exigimos a las autoridades realizar acciones para capturar a los responsables de este crimen que enluta a la música, así como tomar medidas inmediatas y reales para frenar a la delincuencia”, expresaron en la misiva. Este llamado, que refleja el sentir de muchos artistas y ciudadanos, resalta la necesidad urgente de una respuesta firme por parte de las autoridades.

Vocalista de Hermanos Guerrrero es asesinada durante asalto a bus | Panamericana TV

Pamela Franco suspende show por amenazas de extorsión (Noviembre 2024)

Más allá de la polémica de su relación con Christian Cueva, la cumbiambera Pamela Franco también terminó siendo una más de las víctimas de las extorsiones en nuestro país. Días después de lo sucedido con la orquesta ‘Hermanos Guerrero’, la cantante se vio obligada a cancelar un show programado en Arequipa, ya que no existían garantías ni para la seguridad de su equipo, ni del público asistente.

Los mensajes de los delincuentes buscaban presionar a la cantante. En el acta registrada por la Policía Nacional del Perú, se puede leer uno de los textos enviados: “Mi estimada Pamela, vas a estar acá en nuestro monte. En un baile del campeonato deportivo. No nos gusta actuar mal. Al contrario, el diálogo es lo nuestro. Espero que sepas considerarnos y hacer amistad. Tú sabes que cada orquesta que viene nos considera con un cariño. Espero que sepas considerarnos y hacer amistad”.

Pamela Franco suspende show en Arequipa por amenazas de extorsión: “No nos gusta actuar mal”. (Instagram)

Bus de Armonía 10 es baleado en el Callao (Diciembre 2024)

La tarde del 1 de diciembre, los músicos e integrantes de Armonía 10 se preparaban para realizar un show en un restaurante cuando su bus fue atacado a punta de balazos directo a las lunas mientras estaba estacionado. Afortunadamente, esto ocurrió cuando los miembros de la orquesta de Walther Lozada ya habían descendido del vehículo.

Según indicó Roger García en X (antes Twitter), testigos del lugar aseguraron que fueron 2 personas a bordo de una moto lineal las que iniciaron los disparos. Además, Agustín Távara, mánager de la agrupación, contó a Infobae Perú que los extorsionadores les piden cuantiosas sumas de dinero de forma interdiaria en terroríficos mensajes, y que recibieron uno de ellos el día anterior a este atentado.

“Estamos acostumbrados a las amenazas, a que nos pidan 20 mil, 50 mil, 200 mil soles. Ayer mismo nos han amenazado de nuevo, pero no le hice caso. Hasta que hoy día balearon el bus. Habrán pensado que estamos dentro del bus y dispararon, pero felizmente aún no bajábamos del hotel. Estábamos cambiándonos y tiraron dos balazos, uno en la ventana de adelante, para el lado de los pasajeros, y otro en la ventana de atrás”, relató.

Armonía 10: bus de la orquesta de cumbia fue baleado en el Callao | Twitter/ Carlos Carbajal