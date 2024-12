Días no laborables de diciembre 2024 en Perú: fechas y quiénes no laboran estos días decretados libres por el Gobierno

Días no laborables de diciembre - Andina

Además de los tres feriados que tendrá diciembre y que los trabajadores podrán aprovechar para lo que crean conveniente, este último mes del año contará con cinco días no laborables en los cuales un grupo de empleados tendrá la opción de laborar o tomarse el día para pagar las horas posteriormente. Los días feriados están establecidos por ley, en el artículo 6° del Decreto Legislativo 713. En un día feriado, el trabajador debe descansar sin que su remuneración se afecte. Si tiene que trabajar debido a la naturaleza de su empleo, ya sea debido a su horario o las necesidades de la empresa, el empleador tiene dos opciones: otorgarle un descanso en otra fecha o pagarle el triple de su remuneración por el feriado trabajado.

En diciembre de este 2024, los feriados establecidos son el domingo 8 de diciembre (Inmaculada Concepción); lunes 9 de diciembre (Batalla de Ayacucho), miércoles 25 de diciembre (Navidad). El feriado siguiente corresponde al miércoles 1 de enero (Año Nuevo).

Días no laborables de diciembre

Los días no laborables del 2024 han sido establecidos por Decreto Supremo 011-2024-PCM publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Estos son los días no laborales de diciembre

Viernes 6 de diciembre: Día no laborable para el sector público.

Lunes 23 de diciembre: Día no laborable para el sector público.

Martes 24 de diciembre: Día no laborable para el sector público.

Lunes 30 de diciembre: Día no laborable para el sector público.

Martes 31 de diciembre: Día no laborable para el sector público.

¿Quiénes no laboran estos días?

En el ámbito del sector privado, se ofrece la posibilidad de adherirse a esta medida. Esto requiere de un acuerdo entre el empleador y los trabajadores para definir cómo se recuperarán las horas que no se trabajen. En caso de no llegar a un consenso, la decisión recaerá en el empleador, “aunque los empleados continuarán recibiendo su salario habitual, no habrá compensación adicional”.

Por otro lado, dentro del sector público, los empleados deben ajustar sus horarios para compensar las horas no trabajadas en días no laborables, de acuerdo a lo que estipule su Oficina de Recursos Humanos. Las semanas siguientes a estos días se destinan para este fin, asegurando que no se pierda la remuneración que normalmente recibirían. Las condiciones especificadas “garantizan que no haya una carga financiera extra para el Estado ni para los trabajadores involucrados”.

Estas disposiciones buscan equilibrar las necesidades laborales con pausas programadas en el calendario, pero requieren de buena coordinación y consenso en el sector privado.

¿Días festivos para el 2025?

La reciente aprobación del dictamen de la Ley de días puente festivo por la Comisión de Trabajo del Congreso de Perú introduce un nuevo concepto en el calendario laboral del país. Esta iniciativa, impulsada por la congresista Adriana Tudela de Avanza País, busca establecer días adicionales de descanso que conecten los fines de semana con feriados, creando así los llamados “días puente festivo”. Según la propuesta, estos días funcionarán como no laborables, aunque con una esencia distinta, y su declaración será predecible, ya que se basará en un esquema específico en torno a los feriados.

La normativa establece que los días lunes serán considerados días puente festivo cuando el martes siguiente sea feriado. De igual manera, los viernes se convertirán en días puente festivo si el jueves anterior es feriado. Además, los lunes y martes también podrán ser días puente festivo si el miércoles posterior es feriado. Esta previsibilidad busca facilitar la planificación tanto para trabajadores como para empleadores.

El proyecto de ley ha recibido el respaldo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), aunque estas opiniones fueron emitidas anteriormente y podrían no reflejar la postura actual de las autoridades de dichas entidades. Por otro lado, ComexPerú expresó su opinión sobre el proyecto, sugiriendo cambios en la cantidad de días libres propuestos.