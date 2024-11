Yahaira Plasencia anuncia demanda contra Magaly Medina por no rectificarse: “Si se tiene que ir presa, lo hará”

Yahaira Plasencia y Magaly Medina han iniciado un conflicto mediático a raíz de las declaraciones de la periodista en su programa, luego de que la salsera se dejara ver en los premios Latin Grammy al lado de Sergio George. Como se sabe, en más de una ocasión, la cantante acompañó a su exproductor a eventos internacionales y esta vez no fue la excepción, ya que ambos han logrado consolidar una amistad.

Sin embargo, esta exposición pública fue motivo para que la figura de ATV sorprendiera con un calificativo que no fue bien recibido por Plasencia. En su programa tildó de escort a Plasencia, lo que ha generado su indignación, pues se sabe que el significado de esta palabra es prostituta. Por esta razón, le envió una carta notarial pidiéndole una rectificación inmediata.

“Yahaira Plasencia presente (…) que ella parece ser la ESCORT de él ¿no?, ESCORT quiere decir… no estoy diciendo nada malo. La ESCORT es la acompañante, se usa el término”, detalla Yahaira sobre las afirmaciones en su contra. Tras ello, le hizo el llamado para que, el 25 de noviembre, Medina se rectificara de inmediato.

Yahaira Plasencia envía carta notarial y le pide a Magaly Medina se rectifique.

“RECTIFIQUE DE LAS DIFAMACIONES AGRAVADAS YA INDICADAS EN EL PLAZO PERENTORIO DE 24 HORAS Y EL CESE INMEDIATO de todas las imputaciones en mi contra, de lo contrario, al haberse afectado el honor y la buena reputación, realizaré la respectiva denuncia conforme me ampara la Constitución Política del Perú y normas legales por delito de difamación agravada”, agrega el escrito.

Ante este documento, la periodista ignoró la advertencia y en su programa aseguró que no se puede hacer responsable por lo que los demás interpreten de ella. Además, aseguró que nunca llamó prostituta a la salsera, porque no lo ha comprobado. “El día que diga algo así será porque tengo pruebas contundentes, y no es el caso”, agregó.

Magaly Medina y su abogado responden a Yahaira Plasencia por carta notarial: Puedes hacerte cargo de lo que dices, no de lo que interpretan”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Yahaira Plasencia toma otras medidas legales

Luego de que Magaly Medina no se rectificara, Yahaira Plasencia se pronunció en ‘Amor y Fuego’ y mencionó que esperaba el pronunciamiento de la ‘Urraca’, pero nunca sucedió: “Le di la oportunidad de rectificarse, de lo que dijo, no lo hizo”.

Por esa razón, tomó la decisión de llevar este proceso a otra instancia y con eso iniciar una demanda, en la que le exigirá comprobar lo que ha dicho. “Voy a proceder a demandarla por lo que ella ha hecho, eso es difamatorio totalmente, ella tiene que comprobar lo que ha dicho, que soy una escort”, expresó, evidentemente molesta.

Señaló que no toma esta decisión con el fin de recibir una reparación civil, aunque reconoce que esto afecta su trabajo, Además, se cuestionó la razón por la que la periodista es muy incisiva con ella, por lo que muchas veces ha dejado pasar las críticas en su contra. Pese a ello, ahora tomó otro rumbo.

Yahaira Plasencia anuncia demanda contra Magaly Medina por no rectificarse:

“Quisiera saber por qué ella se ha ensañado conmigo. Yo respeto los programas de espectáculos, porque entiendo su trabajo, pero poder calificativo de esa magnitud sin tener pruebas porque dejo que me chanque, esta vez va a ser distinto. Yo me voy a ir hasta las últimas, no me voy a quedar callada”, mencionó, en compañía de su abogado.

Por eso, inició con el proceso de demanda, ya que no se retractó como debía. Le advirtió que no teme a llegar a las últimas consecuencias y no le importará si es que termina presa. “Procedo con la demanda por difamación. (...) La carta era la oportunidad para que se rectificara, pero lo que ella ha dicho es demasiado. Pues ahora que se abstenga a las consecuencias, no le deseo el mal a nadie, pero si se tiene que ir presa, presa se va a ir”, señaló tajante la salsera.

Finalmente, recalcó que no le costaba nada retractarse, por lo que ahora no hay marcha atrás. “No le costaba nada sentarse y decir que se equivocó, pero no lo hizo, entonces yo voy a proceder”, finalizó.