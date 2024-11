Magaly y su abogado responden a Yahaira por carta notarial: “No soy responsable de lo que otros interpreten”

Magaly Medina y su abogado responden a Yahaira Plasencia por carta notarial: Puedes hacerte cargo de lo que dices, no de lo que interpretan”. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la emisión del 26 de noviembre de Magaly TV La Firme, Magaly Medina abordó ampliamente la polémica generada por una carta notarial enviada por la salsera Yahaira Plasencia, quien acusa a la periodista de realizar afirmaciones difamatorias, injuriosas y calumniosas en su contra.

Para tratar este asunto legal, Medina contó con la presencia de su abogado, Benji Espinoza, quien desmontó punto por punto las acusaciones planteadas por la cantante. El documento exige la rectificación de las declaraciones de la comunicadora y el cese inmediato de expresiones que la cantante considera dañinas para su honor y reputación.

La defensa de la libertad de expresión

Benji Espinoza comenzó explicando que las declaraciones realizadas por Magaly Medina se enmarcan dentro del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión e información, derechos reconocidos y protegidos por la Constitución. Resaltó que en ningún momento su clienta ha incurrido en calumnia, ya que no ha imputado delitos a Plasencia, lo que desvirtúa de raíz parte del argumento de la cantante.

“Cuando se trata de personajes públicos, como en este caso Yahaira Plasencia, se espera un mayor umbral de tolerancia hacia la crítica, dado que la exposición mediática implica necesariamente estar sujeto a opiniones diversas”, explicó Espinoza. Asimismo, afirmó que las afirmaciones de Medina han tenido un propósito informativo y no difamatorio.

El término ‘escort’ y su interpretación

Uno de los puntos más polémicos de la carta notarial fue el uso del término ‘escort’ por parte de Magaly Medina, el cual Yahaira Plasencia habría interpretado como una insinuación ofensiva. Espinoza desmintió esta interpretación, señalando que ‘escort’ es una palabra de origen inglés que significa ‘acompañante’ y que no tiene una connotación peyorativa ni en inglés ni en español.

“No se puede asumir que el término tenga una sola interpretación negativa, y mucho menos atribuirle intenciones difamatorias”, comentó Espinoza. Por su parte, Magaly aclaró que siempre utilizó ‘escort’ como sinónimo de acompañante y que jamás ha señalado que Yahaira Plasencia sea prostituta. “El día que diga algo así será porque tengo pruebas contundentes, y no es el caso”, sentenció.

Magaly afirma que solo son críticas al comportamiento público de Yahaira

La carta notarial también menciona calificativos como “bataclana” y “sin finesa”, usados en el programa para criticar ciertas actitudes de Yahaira Plasencia. Magaly explicó que estas expresiones se enmarcan dentro de su rol como crítica del espectáculo y que nunca se dirigieron a la cantante como un insulto personal.

“Yo no he llamado a Yahaira ‘bataclana’, he dicho que su comportamiento en ciertos momentos ha sido como el de una bataclana, lo cual es una crítica a sus formas y no a su persona. Si revisan los videos, todo está claro y en contexto”, afirmó Medina.

Espinoza añadió que el contexto es clave para entender estas expresiones y que no pueden ser sacadas de él para sustentar una acusación de difamación. Además, destacó que la crítica hacia personajes públicos es una práctica común en democracias y no constituye un delito.

Magaly también aprovechó la oportunidad para destacar su experiencia en el manejo de críticas, recordando que, como figura pública, ella misma ha sido objeto de numerosos ataques. “Jamás he enviado una carta notarial por cosas que digan de mí. Entiendo que la exposición pública viene con críticas, y uno debe aprender a tolerarlas”, afirmó.

El abogado concluyó señalando que la cantante tiene un desconocimiento sobre los alcances del concepto de libertad de expresión y de lo que realmente constituye una afectación al honor. “Magaly se hace responsable de lo que dice, no de lo que otros interpretan”, sostuvo Espinoza.

Magaly se mantiene firme

Finalmente, Medina reafirmó que sus comentarios siempre se han basado en hechos comprobables y que continuará ejerciendo su derecho a informar y opinar sobre personajes del espectáculo.

“Si a Yahaira le incomoda lo que digo, es su problema. No he cometido difamación ni calumnia, solo he ejercido mi libertad de expresión como periodista”, puntualizó.

Con esta postura, Magaly Medina dejó claro que no tiene intención de retractarse y está preparada para enfrentar cualquier acción legal que Yahaira Plasencia decida tomar.

