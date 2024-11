Patricia Chirinos pide renuncia de Dina Boluarte, pero desconoce desaprobación del Congreso: “¿Y cuál es el problema?”

Patricia Chirinos aseguró que otros 20 congresistas apoyarían la vacancia contra Dina Boluarte.

La congresista Patricia Chirinos habló sobre su futuro en el Parlamento, tras su renuncia a Avanza País y como va el proceso de vacancia que impulsa contra la presidenta Dina Boluarte. En diálogo con RPP, la parlamentaria exhortó a la jefa de Estado a renunciar, puesto que no la considera una persona capaz para gobernar.

Chirinos explicó que conversó con alguno de sus colegas para que respalden la moción de vacancia contra la presidenta, y ya cuenta con el apoyo de 20 congresistas, pero el tema se quedó en pausa por la aprobación de la Ley de Presupuesto, que debe terminar en este fin de semana. Asimismo, rechazó sumarse al pedido de Susel Paredes, a quien acusó de estar buscando créditos políticos.

“Bueno yo espero que no llegue y de verdad ni siquiera es tanto que yo quiere hacer una vacancia. Yo creo que la señora (Dina Boluarte) debería renunciar, por un poco de vergüenza. Todo el Perú sabe que es incapaz, no hay un solo peruano, cuando uno va a la calle a preguntar, que la apoye. Tiene 3% de aprobación, hoy el 97 % de empresarios que han estado en el cade no la aprueba. No la quiere nadie”, indicó la parlamentaria.

Sobre la desaprobación, el periodista le recordó que el Congreso también cuenta con un amplio rechazo de la ciudadanía, y bajo su lógica, ellos también deberían dejar sus curules. A lo que Chirinos contestó que ella, a diferencia de sus colegas, no es vista como una funcionaria con investigaciones, ni denuncias.

La congresista agradeció a los militantes del partido por su apoyo y aseguró que su decisión no implica que se aleje de la política. Foto: composición Andina-Infobae.

“Lo que pasa es que tú estás comparando a una sola persona, que es el Ejecutivo, que es la cabeza del gobierno, con 130 congresistas. Yo te aseguro que si tú me mides a mí por separado, la gente no me va a meter en la misma bolsa de los congresistas corruptos. Yo te lo digo con seguridad porque yo me mido”, replicó.

Planes

Como se recuerda, la congresista renunció al partido Avanza País debido a discrepancias con la dirigencia. Sin embargo, no se unió a otra agrupación política ni abandonó la bancada. Chirinos explicó que su decisión se basó en la imposibilidad de dejar las responsabilidades asignadas en esta legislatura, pero afirmó que sus colegas de bancada estaban al tanto de que, una vez concluida esta etapa, se integraría a otro grupo parlamentario.

“Yo ya conversé con mis colegas y ya les dije la fecha en la que me voy a ir, porque necesito hacer el trabajo de comisiones. Yo soy miembro de la Comisión de Presupuesto, ya me habían asignado comisiones y por lo menos hasta que termine la legislatura no puedo dejar las cosas abandonadas, no, y también los compromisos que tengo con la población. Ya todos mis colegas de la bancada de Avanza País saben que me voy a retirar, nunca les he mentido. (¿Cuándo se va a retirar de la bancada?) Más o menos será la quincena de diciembre”, contestó.

Tampoco dijo a que otra bancada iría como invitada, pero sí reveló que tenía cuatro propuestas y que las está evaluando. “Tengo cuatro propuestas, sí, y estoy analizando. Me han ofrecido para ir como invitada, que es la única fórmula que se podría usar. (¿Y cuándo lo hará público?) El mismo 15 de diciembre”, agregó.

- crédito Twitter / Jóvenes Unidos Perú / Alexandra Bianchi

En esa línea también adelantó cuáles son sus planes cuando culminé su periodo como congresista y no descartó postular a un cargo en el proceso electoral del 2026.

“Estoy entre diputación y Senado, pero también escucho a mis hijos que me dicen mamá basta, ya tiene 20 años en esto, ¿qué más ya? Lo estoy dudando…”, añadió.