Patricia Chirinos aseguró que Congreso controla a Dina Boluarte y no descarta vacancia: “Podría salir de un día al otro”

Parlamentaria no descarta uso de vacancia presidencial. | VASM

En medio del incremento de la criminalidad en el Perú, la parlamentaria Patricia Chirinos optó por salir del país. Luego de viajar a Estados Unidos para respaldar la candidatura presidencial de Donald Trump, la legisladora se trasladó a Ecuador desde donde aseguró que el Congreso de la República controla a la presidenta Dina Boluarte, a través de límites y correcciones.

“La derecha peruana la tuvo y sigue soportándola. Podemos ir limitando algunas cosas de su comportamiento y decisiones, sin embargo, de vez en cuando se le escapa su vena izquierdista y ahí estamos como Congreso para irla corrigiendo”, aseguró en entrevista con el medio Vera A Su Manera (VASM).

Recordó, al momento de ser consultada por un balance del país que, “si bien ya no tenemos un gobierno comunista como el que teníamos antes, la señora Boluarte devino por una sucesión constitucional, no es que haya sido elegida por el pueblo”. Asimismo, aunque insistió que “hasta el día de hoy se le ha podido soportar”, no descartó una eventual vacancia presidencial.

“Como nosotros tenemos ese mecanismo, podría salir de un día a otro. Cualquier cosa puede pasar en el Perú, no voy a permitir que regrese una dictadura. [...] Después de ver cómo hemos estado con el presidente Castillo yo creo que la mayoría de la población no quiere a la izquierda”, agregó.

Parlamentaria brindó una entrevista en Ecuador. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Mencionó que si mantienen a Dina Boluarte en el poder es porque “de alguna manera tenemos cierta seguridad” a nivel económico, cosa que no hubiese pasado si Pedro Castillo permanecía. “Si se hubiera quedado más tiempo el Perú no hubiera tenido un crecimiento ni estabilidad económica, pues habría ahuyentado toda la inversión extranjera, subrayó.

Sobre su salida del país, sostuvo que cubrió el 100% de su viaje y que su ausencia en el país no genera mayor impacto, pues “siempre hay problemas intentos graves”. “El tema de la seguridad viene desde hace mucho tiempo, yo fui la primera en pedirle a Dina Boluarte que salgan las Fuerzas Armadas a patrullar las calles, pero que ella no tome la decisión, ya no me corresponde”, argumentó en su defensa.

“Yo solventé mis gastos, además están prohibidos los viajes solventados por el Congreso”, insistió y explicó que su traslado fue a partir de la invitación a dar una conferencia en la Universidad Internacional de Florida (FIU por sus siglas en inglés). “Calzó con que era el evento de Donald Trump y aproveché en estar ahí porque obviamente quiero que gane para que entre la derecha y creo que es una figura importante, no es solo para levantar Estados Unidos, sino por el tema de Venezuela”, explicó.

“Ahora de quienes más nos debemos preocupar es de los venezolanos y eso es algo que no le perdono a la señora Boluarte porque sacó a un excelente canciller que teníamos nosotros y puso a uno que, el día que entró, reconoció a Nicolás Maduro como presidente”, acotó.

Congresista Chirinos comparte sus actividades en Miami. Foto: captura Patricia Chirinos

Patricia Chirinos confirmó su candidatura

Desde Ecuador, la parlamentaria confirmó que buscará continuar en la política a través de su candidatura al Senado de la República. “Estoy evaluando a qué partido voy a ir como invitada”, mencionó y recordó que renunció a Avanza País por “una serie de nombramientos y decisiones” de personas de dudosa reputación.