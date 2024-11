Cristian Zuárez amenaza con juicio a Magaly por difamarlo y ella también le advierte: “Hay leyes que te alcanzan allá”

Cristian Suárez amenaza con juicio a Magaly Medina por difamarlo y ella también le advierte. (Captura: Magaly TV La Firme)

En una reciente edición de Magaly TV, La Firme, transmitida el 27 de noviembre, Magaly Medina no se quedó callada ante las declaraciones y amenazas de juicio de Cristian Suárez, quien afirmó sentirse difamado por los comentarios realizados en su programa.

El cantante argentino expresó su molestia, acusando a la conductora de atacar su reputación y destruir familias con sus comentarios. Por su parte, Medina también respondió con contundencia, dejando claro que no permitirá que alguien intente limitar su trabajo periodístico y no descarta juicio.

¿Qué dijo Cristian Suárez de Magaly Medina?

Suárez señaló que la conductora se ampara en la libertad de expresión y el respaldo de su canal para hacer declaraciones sin medir las consecuencias.

“Ella se escuda en ser una conductora de televisión y en la libre expresión. Dice que no pierde nada porque el canal paga los juicios. Yo tengo un nombre, me llamo Christian Suárez, y no permitiré que ella me llame NN o mantenido”, expresó visiblemente molesto a la prensa.

El argentino calificó el programa de Medina como “el número uno en basura de la televisión” y afirmó que sus comentarios le habían causado un gran daño. “Esto se tiene que acabar porque está destruyendo familias. No solo me afecta a mí, sino también a quienes están a mi alrededor”, agregó.

Magaly Medina amenaza con demanda

Lejos de intimidarse, Magaly Medina reaccionó de forma enérgica y le recordó a Cristian Suárez que su trayectoria de 27 años en la televisión peruana no será afectada por sus críticas.

“¿Quién se cree él para venir a decirme a mí cómo debo hacer mi programa o que este tiene que acabar porque él lo dice? En este país nunca brilló, nunca hizo nada importante como para creerse con el derecho de opinar sobre mi trabajo”, expresó la conductora.

Además, Medina desestimó las acusaciones de Suárez y señaló que este carece de argumentos sólidos. “A mí no me va a venir a decir cómo manejar mi carrera, alguien que ni siquiera tuvo éxito aquí. Que lo diga fuera de nuestras fronteras si quiere, pero en Perú no tiene peso para dar lecciones”, comentó con ironía.

El cruce sobre los premios Martín Fierro

Entre las declaraciones de Suárez, también destacó una acusación sobre los premios Martín Fierro, donde insinuó que Magaly Medina asistió como “acompañante” de Andrés Hurtado. “Él dijo que yo fui su escort, porque Hurtado pagó mis pasajes. ¡Qué desatinado! Mi viaje fue cubierto por una agencia contratada por mi canal, no por Andrés Hurtado ni nadie más”, aclaró Magaly.

La conductora enfatizó que su invitación fue formal y con nominación incluida. “No fui acompañante de nadie. Mi nombre estaba en la lista oficial, y mi esposo fue quien me acompañó porque era mi pareja. Si alguien quiere usar términos incorrectos, que lo haga, pero no conmigo”, subrayó.

Magaly Medina sobre el Martín Fierro de Hablando Huevadas recibido por Cristian Suárez: “Cuando no brillas, te robas la luz de otros”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Advertencia final a Suárez

Magaly Medina cerró su intervención recordando a Suárez que las leyes lo alcanzan, sin importar en qué país resida.

“Hay cosas que tolero, pero cuando intentan vincularme con hechos oscuros o cuestionables, no lo permito. Las leyes te alcanzan aquí, en Miami o en Argentina. Que no se equivoque pensando que puede decir cualquier cosa sin consecuencias”, dijo firmemente.

Finalmente, Medina invitó a Suárez a reflexionar y manejar sus quejas por las vías legales correspondientes. “Todo lo que tenga que decirme, que lo haga en un juzgado. Yo estoy acostumbrada a enfrentarme a estas cosas y no le tengo miedo”, concluyó.

