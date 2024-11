La cárcel más antigua de Lima que se convirtió en un hotel de lujo y hoy guarda casos perturbadores

La antigua cárcel de Lima, el 'Panóptico', fue un edificio en penitenciario de 1971

Los transeúntes del centro de Lima siempre caminan apresurados por las afueras del hotel Sheraton, sin embargo, no saben que en ese mismo lugar estuvieron detenidos personalidades como Augusto Leguía y Manuel Odría, en lo que muchos años atrás fue la Penitenciaría de Lima, la cárcel más grande e importante del Perú.

“En toda esta zona de aquí (hotel Sheraton), día a día, miles de personas pasan y muchas veces se desconoce que antiguamente existió una cárcel que albergó a los asesinos más peligrosos de todo el país”, señaló el youtuber ‘Greco’ en su canal.

Aunque muchos desconocían esta historia, el establecimiento penitenciario funcionó alrededor de 100 años. Y fue en 1961 cuando se mandó a demoler para poder darle paso al reconocido hotel, además del edificio principal del Centro Cívico. En ese sentido, es inevitable preguntarse por qué se tomó la decisión de convertir una cárcel en un espacio comercial.

Todo se remonta al siglo 19, cuando a la capital le hacía falta tener un adecuado sistema penitenciario, ya que solo existían pequeñas carceletas y tres lugares funcionaban como presiones, por lo que los delincuentes escapan con facilidad. Fue ante esta complicada situación que se optó por ejecutar una reforma, la cual pudo ser financiada.

“La decisión sobre la construcción de este lugar se debe principalmente a la alta inestabilidad política y social que se vivía en aquel entonces, ademá de la débil existencia de autoridades penales y el aumento de la criminalidad, producto de ello la inseguridad y la delincuencia iba en aumento, principalmente robos y asesinatos, tanto dentro como fuera de Lima”, añadió el creador de contenido.

De esta manera, en 1862, se llevó a cabo la inauguración de lo que sería la cárcel más importante del país durante un siglo. Se encontraba ubicada al sur de la ciudad, bastante lejos de las viviendas y zonas urbanas. Sin embargo, con el paso de los años, este establecimiento se fue desvirtuando a raíz de las crisis económicas que sufría el país. A esto se le sumó que dicha zona comenzó a ser más céntrica y no solo eso, ya que la sobrepoblación de los presos en la Penitenciaría también fue un punto en contra, pues esto generaba peleas entre los internos.

Fue a inicios de años 60 que se tomó la decisión de demoler la construcción, debido a que ya era considerada como obsoleta. Durante ocho años nadie ocupó el terreno, sin embargo, en 1970 la empresa americana de hoteles Sheraton empezó a construir su primera sede en el Perú.

La demolición de la cárcel La Penitenciaría - Créditos: Lima La Única

Casos perturbadores del hotel Sheraton

El Sheraton Lima Historic Center fue inaugurado el 28 de febrero de 1973 y actualmente cuenta con un total de 20 pisos, los cuales albergan más de 400 habitaciones. Considerado un hotel cinco estrellas y teniendo al frente al conocida Plaza de los Héroes Navales, el histórico hotel ha sido epicentro de casos realmente perturbadores.

Y es que el alojamiento ubicado en el centro de la capital guarda un sinfín de sucesos paranormales. Los primeros en ser testigos de ellos fueron nada más y nada menos que los trabajadores que se encargaron de construir el gigante edificio.

Años atrás, los obreros relataron haber presenciado apariciones estremecedoras y en dicha ocasión, asumieron que se trataba de personas que había estado privadas de su libertad en las celdas del Panóptico de Lima.

Incluso, en redes sociales, algunos usuarios han expuesto testimonios recientes y pasados de huéspedes que revelan haber sido testigos de pertubadora actividad sobrenatural en sus respectivas habitaciones.

La extraña muerte de Marita Alpaca

Tiempo después, todo cambiaría, pero no para bien. Marita Alpaca, huésped del hotel Sheraton, sería encontrada muerta en la pisicina del recinto con tan solo 33 años. Fue en la madrugada del 19 de agosto de 1990 que personal del alojamiento encontró su cuerpo sin vida en la terraza exterior.

Si bien en primera instancia todo indicaba que se trataba de un suicidio, luego se determinaría que la mujer había sido empujada desde el piso 19. Habiendo realizado las investigaciones correspondientes, todo indicaba que el principal sospechoso era Leandro Reaño Cabrejos, un gerente del Banco de Comercio que había heredado los negocios de su familia.

Según se pudo conocer, un día antes del asesinato, la pareja habría tenido una fuerte discusión, la cual habría desencadena en la tragedia ya antes mencionada. Pese a que Reaño se fugó del país e intentó extorsionar a los policías que se encontraban a cargo de su caso, finalmente fue condenado a siete años de prisión.

Marita Alpaca Raa y el banquero José Leandro Reaño Cabrejos - Créditos: Composición Infobae Perú

La tragedia del piso 20

No obstante, el caso que más sorprendió a Lima se llevó a cabo el 30 de mayo de 2016, cuando una joven fue captada en el piso 20 del hotel Sheraton mirando hacia el vacío y con clara intención de lanzarse. Poco después se le escuchó decir “mi vida tiene sentido” y de inmediato, procedió a quitarse la vida, pese a los pedidos desesperados de la gente para que no lo hiciera.

Al realizar la investigación correspondiente, las autoridades determinaron que se trataba de una joven de 17 años de nacionalidad venezolana que llevaba el nombre de Nathaly Rikeros. Asimismo se conoció que llegó al Perú como parte de los Hare Krishna, movimiento dedicado a la vida espiritual.

El caso nunca llegó a ser resuelto, pero para la Policía Nacional del Perú (PNP) una de las teorías que más peso tuvo fue que la joven habría tomado esta decisión después de haber sufrido una decepción amorosa, lo que la habría conducido hacia una fuerte depresión.

Recordemos que su identidad se dio a conocer luego de que Shirley Rikeros, su hermana, hiciera un comentario al respecto en su cuenta personal de Facebook. “Ella no era cristiana, era Hare Krishna y estaba en una gira misionera en el Perú, ya había visitado Colombia y Ecuador. Estaba asistiendo al templo Hare (por jirón Huancayo) a solo 9 minutos del hotel. Ella es venezolana, es mi hermana y se llama Nathaly Rikeros”.

Además, agregó lo siguiente: “¿Dónde está el reporte de medicina forense? ¿cámaras de seguridad o tránsito? ¿declaraciones del personal del Sheraton? ¿quiénes eran estos testigos en este artículo, que no están identificados como ‘amigos’? Han pasado 3 días y los harekrishnas no se pronuncian, no se sabe quién estaba a cargo de este viaje, ni nada, lo que han hecho es viralizar una tragedia en nuestra sociedad”.