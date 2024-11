Trabajadores de salud evalúan huelga indefinida desde el 28 de noviembre: Estas son sus exigencias

Trabajadores de salud evalúan huelga indefinida si sus reclamos no son escuchados | Foto captura: Infobae Perú.

Trabajadores de salud de diversos gremios anunciaron una protesta de 48 horas frente al Congreso de la República para exigir que sus reclamos sean atendidos y el titular del Ministerio de Salud (Minsa), César Vásquez, cumpla con sus compromisos.

En diálogo con Infobae Perú, Marisabel Miranda Vera, presidenta de la Federación de Enfermeros del Perú y vocera de la medida de fuerza, informó que alrededor de 86 mil profesionales participarán en la manifestación prevista para este miércoles 20 y jueves 21 de noviembre, calificando su situación como una “injusticia” ante años de olvido.

Entre los gremios convocados se encuentran obstetras, enfermeros, tecnólogos médicos, psicólogos, nutricionistas, asistentes sociales, químicos farmacéuticos, biólogos y médicos veterinarios. Estos trabajadores, distribuidos en instituciones públicas como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Instituto Penitenciario y el Ministerio Público, entre otros, buscan visibilizar una problemática que arrastra más de una década.

El ministro César Vásquez no cumplió con lo anunciado a los profesionales de la salud. Fotocomposición: Infobae Perú

¿Qué exigen los trabajadores de salud?

De acuerdo con Miranda Vera, los trabajadores no han recibido ascensos laborales en los últimos 12 años, a pesar de que la normativa establece que estos deben realizarse cada cinco años. En agosto, el ministro de Salud aseguró que las promociones serían implementadas en 2024, pero hasta ahora solo se ha garantizado el ascenso de un nivel.

“Tenemos más de 10 años de atraso en los ascensos, que deberían ser quinquenales. La mayoría de profesionales está pendiente de dos o tres ascensos. El ministro de Salud nos dijo que solucionaría esto, pero al final argumenta que no tiene presupuesto suficiente, mientras que el Ministerio de Economía asegura que ya se le asignaron los fondos necesarios,” denunció.

“Hago un llamado al gobierno, a la presidenta de la República, al premier, al ministro de Salud, al Ministro de Economía y Finanzas. Por favor, recapaciten, no se pueden burlar de los profesionales de la salud, que lo dimos todo y lo seguimos dando. No es justo que nos trunquen la carrera, nos trunquen los ascensos, nos trunquen la progresión en nuestra profesión. Queremos que ellos entiendan esto. A todos los profesionales de la salud les pido unirse a esta medida de lucha que es para todos”, agregó.

Distintos gremios evalúan acatar una huelga indefinida. | Andina

Huelga indefinida

La protesta de 48 horas es solo el inicio de una serie de acciones que los trabajadores están dispuestos a tomar si no se encuentran soluciones concretas. Miranda aseguró que esta manifestación no afectará las atenciones en los centros de salud, pero advirtió que, de no obtener una respuesta favorable, se llevará a cabo una huelga indefinida a partir del jueves 28 de noviembre, que sí perjudicaría a los hospitales, entre otros nosocomios.

“Todo trabajador, todo profesional, tiene derecho a la progresión de su carrera, esto está facultado por la ley. Sin embargo, aquí nos niegan y nos dan solamente el ascenso en plazas presupuestadas, es decir, en plazas que dejan los colegas que cesan o que fallecen”, lamentó.

“¿Esto cuándo se da? Un promedio de 1 a 2 plazas por hospital y en los lugares donde no hay personal joven. En hospitales que recientemente tienen diez años o 12 años de fundados, de creados, no se asciende porque no nadie renuncia todavía. En su gran mayoría somos personal joven”, agregó.