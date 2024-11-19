Perú

Receta de keke de vainilla

Con ingredientes simples y un sabor inigualable, el keke de vainilla es perfecto para compartir en cualquier ocasión. Aprende cómo prepararlo con esta receta fácil y deliciosa.

Receta de Keke de Vainilla.
Receta de Keke de Vainilla. (Foto:Captura)

El keke de vainilla es un postre clásico que siempre es bienvenido en reuniones familiares, cumpleaños o simplemente como un acompañamiento para el café. Su textura esponjosa y su aroma a vainilla lo convierten en una opción ideal para quienes buscan un postre rápido, económico y delicioso.

Ingredientes para un keke perfecto

Porciones: 16

  • ½ lata de leche
  • 4 huevos (ligeramente batidos)
  • 1 taza de azúcar
  • 2 tazas de harina preparada
  • 2 cucharadas de mantequilla sin sal
  • 1 cucharada de esencia de vainilla

Preparación paso a paso

1. Precalentar el horno

Comienza precalentando el horno a 180°C para asegurarte de que esté en la temperatura adecuada cuando la masa esté lista.

2. Batir los huevos y el azúcar

En un bol grande, bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla haya doblado su volumen. Este paso es esencial para lograr un keke esponjoso.

3. Incorporar la mantequilla y la vainilla

Añade la mantequilla derretida y la esencia de vainilla al batido. Mezcla bien hasta integrar todos los ingredientes.

4. Cernir la harina e incorporar la leche

Cierne la harina dos veces para garantizar un keke suave. Luego, agrégala en tres partes a la mezcla anterior de forma envolvente, alternando con la leche. Este método ayuda a mantener el aire en la masa y asegurar una textura ligera.

5. Hornear

Vierte la mezcla en un molde redondo de 26 cm de diámetro previamente engrasado y enharinado. Lleva al horno por 45 minutos. Para comprobar que está listo, inserta un palillo en el centro; si sale limpio, tu keke está perfecto.

Información nutricional por porción

  • Calorías: 169.1 kcal
  • Carbohidratos: 27 g
  • Proteína: 4.7 g
  • Grasas: 4.5 g
  • Fibra: 0.4 g
  • Sodio: 54.3 mg
  • Azúcares: 14.5 g

Consejos para un keke de vainilla perfecto

  • El batido es clave: Dedica tiempo a batir los huevos y el azúcar para lograr un keke aireado.
  • Ingredientes a temperatura ambiente: La mantequilla y los huevos deben estar a temperatura ambiente para facilitar la mezcla.
  • Molde adecuado: Usa un molde que permita que la masa se cocine uniformemente. Engrasa y enharina para evitar que se pegue.

Preguntas frecuentes sobre el keke de vainilla

¿Puedo usar harina sin preparar?

Sí, pero deberás añadir 2 cucharaditas de polvo de hornear por cada taza de harina.

¿Cómo conservar el keke?

Guárdalo en un recipiente hermético a temperatura ambiente por hasta 3 días, o refrigéralo para prolongar su frescura.

¿Puedo añadir ingredientes extra?

¡Claro! Puedes agregar chips de chocolate, frutas secas o incluso un glaseado para darle un toque especial.

