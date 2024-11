⁠Miss Universo 2024: chilenos llenan de recetas la cuenta de Instagram del certamen por la no clasificación de Miss Chile

La representante chilena Emilia Dides logró posicionarse entre las 12 mejores participantes antes de ser excluida del top 5 de Miss Universo 2024. (Archivo Infobae)

La no clasificación de Miss Chile en el Miss Universo 2024 generó un notable descontento en las redes sociales. Durante la final del sábado, Emilia Dides, la representante chilena, logró acceder al grupo de las doce mejores, pero no consiguió avanzar al top 5. Según lo reportado por Chilevisión, este resultado no fue bien recibido por los internautas chilenos, quienes expresaron su desagrado de una manera peculiar: llenando la cuenta de Instagram del certamen con recetas de platos típicos chilenos.

El método de protesta, que recuerda al inundamiento de comentarios de recetas tras la presentación polémica de Adam Levine en el Festival de Viña del Mar, abarcó desde el clásico pastel de choclo hasta el pollo arvejado. El medio antes mencionado comentó que las críticas excedieron a los usuarios comunes, dado que incluso personalidades de la televisión, como Michelle Carvalho y Constanza Piccoli, se unieron al coro de desaprobación en redes sociales.

El debate escaló al punto de ser considerado un “robo” por parte de algunos comentaristas. Daniela Nicolás, quien fuera representante chilena en un concurso anterior, expresó: “Me sorprende para mal, porque México y Nigeria no merecían estar en el Top 5 si tenías personas del nivel de Perú y Chile (…) Esto fue un robo para nuestro país “, según cita Biobiochile. Esta postura refleja una amplia insatisfacción con la decisión del comité, que eligió a las candidatas de Nigeria, México, Dinamarca, Tailandia y Venezuela como las finalistas. Por su parte, Dides era considerada una de las favoritas y había obtenido el respaldo popular al momento de las votaciones.

Previamente, la chilena Emilia Dides había dejado una impresión positiva en la ronda de traje de baño, colocándose en el octavo lugar de un grupo que incluía a competidores de Bolivia, Venezuela, Argentina, Puerto Rico, Nigeria, Rusia, Tailandia, Dinamarca, Canadá y Perú. Sin embargo, la exclusión de Dides en la etapa final dejó a los seguidores preguntándose sobre las justificaciones del jurado. De acuerdo con Chilevisión, en redes sociales quedó claro el apoyo que Dides siguió recibiendo del público tras su eliminación.

Personalidades chilenas y usuarios en redes calificaron como un “robo” la exclusión de Chile, señalando el nivel superior de Dides frente a otras finalistas. (Archivo Infobae)

Esta no es la primera vez que ocurre una situación de este tipo. Los medios chilenos recuerdan cómo miles de comentarios inundaron las redes del Museo Británico, pidiendo la devolución de un moai. En cada uno de estos casos, la cultura chilena se manifiesta de forma creativa e inesperada cuando sus expectativas no se cumplen en el ámbito internacional.

La eliminación de Emilia Dides deja a Chile sin corona, un título que solo se ha ganado una vez, cuando Cecilia Bolocco fue coronada en 1987. La expectativa era alta, ya que hace apenas unos días se hablaba del potencial de la chilena para alzarse con el título. Las cinco clasificadas ahora enfrentarán una sesión de preguntas y de ellas saldrá la próxima poseedora del título de Miss Universo.

El descontento dejó de ser solo una frustración local para convertirse en un fenómeno mediático comentado tanto por las audiencias como por los medios. El certamen de belleza, que genera diversas emociones, vuelve a destacar la fuerte pasión que los seguidores tienen por sus representantes y la percepción de justicia que se espera en estos eventos.

¿Quién ganó el Miss Universo?

La representante de Dinamarca, Victoria Kjaer, fue elegida como la nueva reina del Miss Universo 2024. La joven europea de 21 años venció a la nigeriana Chidimma Adetshina y a la mexicana María Fernanda Beltrán. (REUTERS/Raquel Cunha)

La danesa Victoria Kjaer fue coronada como Miss Universo 2024 este sábado en una majestuosa gala celebrada en la Arena Ciudad de México, marcando el cierre de la 73ª edición del certamen de belleza más prestigioso del mundo.

Kjaer, quien conquistó al jurado con su carisma, inteligencia y destreza comunicativa, se alzó con la codiciada corona ‘La Luz del infinito’, una joya bañada en oro de 18 quilates, adornada con diamantes y 23 perlas doradas.

La nicaragüense Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, fue la encargada de colocar la corona sobre la cabeza de su sucesora. La danesa se impuso a un competitivo grupo de casi 130 candidatas que, tras superar varias rondas eliminatorias, se redujo primero a 30, luego a 12 y, finalmente, a cinco.

Entre las últimas cinco finalistas figuraron María Fernanda Beltrán, representante de México, siendo el país anfitrión; Ileana Márquez, de Venezuela; Opal Suchata, de Tailandia; y Adetshina Chidimma, de Nigeria.