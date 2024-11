Andrea San Martín enfrenta a Deyvis Orosco por serie donde queda como villana: “Te falló la memoria”

Andrea San Martín envía mensaje a Deyvis Orosco. TikTok

Andrea San Martín encendió las redes sociales luego de publicar un polémico video en su cuenta de TikTok. En este material, la influencer utiliza un fragmento de la canción ‘Tu versión de la historia’ de los artistas Flor Álvarez y Yami Safdie, y lanza un mensaje dirigido a Deyvis Orosco y su serie ‘Tu nombre y el mío’.

Pese a que no lo mencionó directamente, Andrea San Martín se encargó de confirmar a sus seguidores que estaría dirigido para el cantante. “Me llegó tu versión de la historia, la que tanto te gusta contar. No sé si te falló la memoria, pero te la puedo refrescar”, es el extracto que ha dado mucho de qué hablar.

Esta telenovela, en la que se cuentan historias de amores y conflictos del personaje principal, ha capturado el interés del público debido a las similitudes que algunos han notado entre el personaje ficticio de Adriana Rodríguez y la vida real de Andrea San Martín. Conforme pasan los capítulos, el papel que interpreta Sirena Ortiz se va pintando como la mala de la historia, hecho que no le habría gustado a la influencer, expareja de Deyvis Orosco.

El personaje de Adriana, interpretado por Sirena Ortiz, ha sido descrito en la trama como un amor complicado en la vida del protagonista, inspirando fuertes emociones y conflictos. En los últimos episodios, Adriana parece empeñada en hacer quedar mal al personaje que representaría a Deyvis Orosco, lo que ha generado una ola de comentarios en redes sociales. Los seguidores de la novela han especulado que Adriana está claramente inspirada en Andrea San Martín debido a la historia de la influencer con Orosco.

El mensaje de Andrea San Martín

Con más de 16 mil me gusta, el vídeo de Andrea San Martín no tardó en generar debate en las redes sociales. Muchos usuarios creen que la influencer está usando el fragmento de la canción para dar su versión de los hechos, especialmente sobre su relación pasada con Deyvis.

“Tu cuento está muy bonito, pero un poquito imprudente”, es la línea que parece apuntar directamente a la telenovela. “Cuidado con lo que dices, que el pez por la boca muere. Yo también tengo mi historia y no querrás que la cuente”, continúa Andrea. Frases que sus seguidores no dejaron pasar: “Te dice que: No te creas tan importante... Y te dedica canciones y más de media novela”, “Estoy segura de que la historia no fue así como lo pinta la novela, nadie me hará odiarte San Martín”, “Andrea tiene tu novela sin mucha ficción”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

“Precisa la canción, mami.... Todas estamos contigo.... El San Deyvis como el pez por la boca muere”, “Así es pura ficción, se hace al niño bueno”, son otros de los mensajes que se pueden leer de parte de los fans, quienes no han dudado en mostrarle su apoyo a influencer.

Por su parte, Andrea San Martín no ha dudado en responder a sus fans, dejando en claro que su video está dirigido a Deyvis Orosco. “Jamás me hará odiarte Andrea”, le escribió una usuaria. De inmediato, la ojiverde respondió: “Amore, prefiero que me odien a ser hipócrita y falsa”.

En otro momento, una seguidora le preguntó: “¿Indirecta?”. San Martín le aclaró: “Directa”. “Excelente que seas directa, ese es el mártir y san Deivis. Esa serie es un chiste”, le respondió la usuaria en señal de apoyo.

Las conversaciones con sus fans no quedaron ahí. “Y empezaron las indirectas bien directas”, dijo una cibernauta. “Con nombre y apellido”, contestó Andrea San Martín, dejando en claro a quién se estaba dirigiendo.

¿Adriana Rodríguez es una representación de Andrea San Martín?

Aunque la producción de ‘Tu nombre y el mío’ no ha confirmado que el personaje de Adriana Rodríguez esté basado en Andrea San Martín, las similitudes en la trama han llevado a muchos usuarios a creerlo. La historia de la telenovela sigue a un personaje que experimenta una relación turbulenta con un cantante famoso, lo cual ha sido suficiente para que los espectadores asocien a Adriana con Andrea y su supuesto interés amoroso con Deyvis Orosco.

“Vi que apareció (el personaje), pero le cambiaron el nombre (Adriana Martínez). De hecho que han cambiado toda la historia, igual estaré atenta a lo que pase”, comentó Andrea San Martín a Trome en su momento. Sin embargo, en una entrevista con Magaly Medina, confesó que le incomoda la idea de que la audiencia pueda tomar como realidad lo que se muestra en la ficción.

“A mí lo que me incomoda básicamente es con el tema de Deyvis. Cuando se le pregunta, es muy inteligente y muy evasivo. Si están hablando de tu vida, sea ficción o no, los guionistas deben haberse sentado contigo”, acotó una molesta Andrea, señalando que la sola aclaración del cantante haría que se eviten tantas especulaciones.

