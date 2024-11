“Andrés Hurtado me presentó a Javier Miu Lei”: La declaración de Kelly Medina, gerenta de las empresas de ‘Chibolín’, ante la Fiscalía

Asistenta de Andrés Hurtado pasó a ser gerente de sus empresas.| Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Kelly Medina, quien pasó de administradora a gerenta de varias empresas vinculadas a Andrés Hurtado declaró ante la Fiscalía de Lavado de Activos. Las respuestas de la sindicada como testaferro del también conocido como ‘Chibolín’ dejó más dudas que certezas sobre su rol en la administración de las finanzas del exconductor de televisión. Sorpresivamente, Medina ocupaba la gerencia de forma simultánea en las seis empresas vinculadas al excómico.

De acuerdo al testimonio al que accedió Punto Final, Medina detalló que inició su vínculo con Hurtado en 2018, cuando el empresario Abraham Mina, encargado de facturar la publicidad del programa Sábados con Andrés se lo presentó, y para el 2020 ya era apoderada de AH Entertainment Company SAC, recibiendo entre 2 mil y 3 mil soles por el cargo.

Sobre los ingresos de AH Entertainment Company SAC, declaró que en 2022 ascendieron a un millón y medio de soles por publicidad, pero no recordó las cifras de años anteriores. Un dato que llamó la atención de la Fiscalía fue su desconocimiento sobre los dueños de la empresa, a pesar de ser apoderada. “Él (Andrés Hurtado) fue accionista de la empresa hasta finales del 2021 y como él no accede a créditos por un tema de calificación crediticia, me pide cambiar por mi nombre, por eso me cede acciones. Se hizo un documento en un notario público. Yo no pagué nada”, mencionó.

“Yo figuro como accionista a solicitud del señor Andrés Hurtado porque él no accede a créditos. No recuerdo que porcentaje de acciones tengo. Yo fundé la empresa a solicitud de Andrés Hurtado. No hice ningún aporte por la constitución de la empresa”, acotó.

Kelly Medina fue gerente de diversas empresas fundadas por Andrés Hurtado. Crédito/PuntoFinal

Al ser consultada por la empresa AH Gold Entertainment, mencionó que cuenta con dos personas en planilla y unas 5 o 6 en locación de servicios. Pese a ser la accionista y gerente general, se abstuvo de revelar cuánto percibía Hurtado porque dijo que no tenía el dato exacto. Aunque indicó que era “simplemente un trabajador, no un socio o dueño”, reconoció que le rendía cuentas sobre el funcionamiento de la empresa.

“Andrés Hurtado me presenta a Javier Miu Lei”

En una de las interrogantes, Medina reconoció haber conocido a Augusto Javier Miu Lei, otro de los implicados en el caso, gracias a Chibolín. “Lo vi una vez con el señor Andrés Hurtado, no recuerdo dónde, fue hace tiempo, el señor hurtado me lo presentó y me retiré”, mencionó.

Posteriormente, admitió que fue gerente de LOS CEIVOS SAC, fundada en el año 2018 por Ana María Lei Siucho, madre de Javier Miu Lei, a partir de la convocatoria de Hurtado. Pese a su alto cargo, sostuvo que desconocía el origen del mineral que exportaba la empresa y su vínculo comercial con Lomas Doradas, empresa de Javier Miu Lei, investigado por presuntos pagos a la fiscal Elizabeth Peralta a través de Hurtado.

A la larga lista de empresas se le suma las agencias de viajes Andrés Travel SAC, la cual indicó que está en pérdida y será liquidada, e Infinitus Reps SAC que, según mencionó, no tiene ninguna relación con Chibolín.

Esposo de Kelly Medina involucrado

Medina también figura como presidenta de la ONG Andrés Hurtado. Aunque sostuvo que no funciona, la sorpresa es que su esposo, Roberto Parera, también es parte de la empresa con el cargo de vicepresidente. Su nombre abre un nuevo capítulo, pues aseguró que no sabía de la existencia de dicha empresa y menos que se usó su nombre para constituirla.