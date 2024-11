“Pronto lo capturaremos”, aseguró Gustavo Adrianzén tras posible aparición de Vladimir Cerrón en Pucallpa

Premier Gustavo Adrianzén habló sobre la fallida captura de Vladimir Cerrón. TV Perú

Ante la supuesta aparición de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y prófugo de la justicia, en el restaurante ‘Flor de Retama’ en Pucallpa, movilizó de inmediato a la Policía Nacional del Perú. Según el noticiero 24 Horas, Cerrón fue visto en dicho establecimiento, situado en la intersección de la avenida Aviación con Túpac Amaru, acompañado de una congresista. Esta aparición llevó a que la policía de inteligencia desplegara una operación en la zona, sin embargo, el exgobernador no fue localizado.

Desde que se difundió esta información, la investigación se reactivó con un enfoque particular en la región de Ucayali. Las labores de geolocalización realizadas hoy 6 de noviembre detectaron actividad de un dispositivo móvil vinculado a Cerrón en las cercanías del restaurante, lo que movilizó a los agentes a los puntos identificados. No obstante, el coronel a cargo de la Unidad de Inteligencia de la Policía afirmó que, pese a los esfuerzos, no se ha concretado la captura, aunque mantienen una vigilancia continua y un protocolo de alerta ante cualquier pista sobre el paradero del exgobernador.

En conferencia de prensa, Adrianzén aseguró que la captura de Cerrón es prioridad y que hay un equipo especializado que trabaja a toda hora. (Composición: Infobae / Andina)

Ante las preguntas de la prensa, el primer ministro Gustavo Adrianzén aseguró que la Policía Nacional tiene órdenes específicas y permanentes para capturar a Vladimir Cerrón, quien es requerido por delitos de corrupción. En la conferencia de prensa del día de hoy miércoles 6 d noviembre, el Premier declaró que las autoridades destinan un equipo especializado que trabaja de manera ininterrumpida para su captura.

Además, detalló que, aunque el equipo recibe múltiples informaciones y sigue diversas pistas, no siempre se obtienen resultados inmediatos. “Todos los días, a toda hora, hay un equipo dedicado exclusivamente a esto. Es probable que, en algunas ocasiones, reciban información o sigan una pista que no arroje los resultados que esperamos, pero se continúa trabajando en varias pistas y siguiendo toda la información disponible. No dudo que pronto lo capturaremos”, indicó Gustavo Adrianzén.

La identidad de la congresista involucrada

El exgobernador de Junín estuvo presuntamente acompañado con una congresista. (Composición: Infobae / Andina)

Por otro lado, fuentes policiales revelaron que la congresista que acompañaba a Cerrón fue identificada. Sin embargo, decidieron reservar su identidad hasta lograr dar con el paradero de Cerrón, ya que cualquier información adicional podría interferir con el avance de la investigación.

El premier, además, señaló que cualquier congresista o ciudadano que participe en actividades de ocultamiento de Cerrón estaría incurriendo en un delito grave. Fue enfático en su advertencia de que la ley prohíbe cualquier tipo de ayuda a quienes son buscados por la justicia. En su mensaje a posibles encubridores, exhortó a colaborar con las autoridades y entregar información, recordando además que el Estado ofrece una recompensa considerable por datos que faciliten su detención.

“Espero, y lo digo sinceramente, que ninguna congresista esté participando en actividades junto a un prófugo de la justicia, porque eso constituiría un gravísimo delito. Esto aplica no solo para congresistas, sino para cualquier ciudadano; la ley es clara al prohibir cualquier tipo de ayuda a alguien que está siendo buscado por la justicia, ya que eso convierte a la persona en cómplice y, por ende, en delincuente igual que el prófugo. Hago un llamado a que, si alguien está involucrado en estas actividades, deje de hacerlo y, en su lugar, lo denuncie a las autoridades, brindando pistas concretas para su captura. Así, además, podrían ser beneficiarios de la recompensa que el Estado peruano ofrece por este prófugo”, finalizó.

La búsqueda de Cerrón, quien permanece fugitivo desde hace más de un año, ha incluido diversos operativos en distintas ciudades del país. El comandante general de la Policía Nacional de Perú, Víctor Zanabria, confirmó recientemente que la policía llevó a cabo múltiples intervenciones con el objetivo de arrestarlo. Según explicó, uno de estos operativos se realizó la semana anterior y consistió en intervenciones simultáneas en varias propiedades de Huancayo, Chupaca y otras localidades cercanas. Pese a estos esfuerzos, Cerrón no fue capturado.