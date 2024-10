Queman mototaxi cerca a comisaría de Breña: exigirían a empresa el pago de S/ 5 diarios por unidad

Queman Mototaxi en Breña: no habrían pagado cupos| Latina Noticias

En horas de la madrugada, sujetos quemaron un mototaxi estacionado en los exteriores de su vivienda. La propietaria no descarta que se trate de un caso de extorsión, debido a que la empresa Los Pioneros de Breña ha recibido amenazas y le exigen S/ 5 diarios.

En el lugar también se encontraba otra unidad, la cual pudo ser movida antes de que el fuego se extendiera. Mientras tanto, los vecinos hicieron esfuerzos para apagar las llamas lo más pronto posible.

“Se encontró una botella de gasolina. Había una moto lineal que volteó e iban a bordo dos personas. No me ha llegado nada [de amenazas]”, mencionó la víctima a Latina Noticias.

Asimismo, se evidencia que este vehículo quedó en cenizas, por lo cual la propietaria ya no cuenta con su herramienta de trabajo. El hecho sucedió a pocas cuadras de la comisaría Chacra Colorada.

Queman mototaxi en Breña: no habrían pagado su cupo de S/5 denuncia el propietario| Latina Noticias

Posibles represalias

Los trabajadores de esta empresa también se unieron al primer paro convocado el jueves 26 de septiembre, por lo que presumen que se podría tratar de represalias. Las cámaras de seguridad de un centro educativo serán claves para identificar a los sujetos que realizaron este acto.

Sin embargo, no es el primer atentado contra los mototaxistas, debido a que en San Juan de Lurigancho también se asesinó a uno de los conductores que se habría negado a pagar cupos. Hace un mes, Luis Miguel Apaza falleció a tiros en un ataque violento que también dejó herido al propietario de una cochera.

Al darse cuenta de que estaba siendo seguido, intentó refugiarse en una cochera. Sin embargo, los atacantes continuaron disparando hasta acabar con su vida en el lugar. El ataque, que involucró al menos diez disparos, dejó una escena del crimen marcada por la violencia.

Atentados por extorsiones

En menos de 24 horas, ya se reporta este incidente, debido a que el día de ayer miércoles 30 de octubre se denunció la quema de un bus en plena vía pública. Esta acción está vinculada a una banda criminal que exige pagos a los transportistas locales.

Mototaxi en llamas: extorsionadores estarían detrás de ataques| Latina Noticias

Un sujeto habría lanzado un artefacto explosivo contra un bus de la empresa Los Milagros del Señor de Pachacamilla, conocido como ‘Moradito’, reduciendo el vehículo a cenizas. El ataque ocurrió después de que los transportistas se negaran a pagar las cuotas semanales de S/50 por bus, lo que suma un total de S/200 mensuales por trabajador.

Inicialmente, se sospechaba que la organización criminal ‘Los Trujillanos’ estaba detrás de estos actos. Sin embargo, un nuevo video sugiere un cambio de administración en el control de este tipo de delitos en la zona, indicando que los pagos deben ser dirigidos a un nuevo grupo.

En el material, se escucha a un miembro de la banda diciendo: “Nosotros le vamos a dar la seguridad que otros no le pudieron dar. Tío, no te demores en responder, porque, si no nosotros vamos a avanzar y actuar. Sabemos que a las 3:40 a.m. sale su primer carro”.