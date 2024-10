Alcalde de Independencia afirma que estado de emergencia carece de estrategias: “No lo he visto”

Alcalde de Independencia señala que no existe estrategia para el estado de emergencia en su distrito| Infobae Perú (Clara Giraldo)

Independencia es uno de los 14 distritos declarados en estado de emergencia por 60 días. De esta manera, el gobierno de Dina Boluarte estableció diversas estrategias para combatir la inseguridad ciudadana en respuesta a un paro de transportistas realizado el pasado jueves 26 de septiembre. Entre ellas, mayor presencia policial con apoyo con las Fuerzas Armadas.

En un intento por reducir los robos y el sicariato, Independencia se convirtió en la primera jurisdicción en implementar una ordenanza municipal que prohíbe la circulación de dos personas en una moto lineal. Esta medida busca dificultar el accionar de los delincuentes que utilizan este medio de transporte para cometer delitos.

A un mes del estado de excepción, Infobae Perú entrevistó al alcalde Alfredo Reynaga en la municipalidad. El burgomaestre habló de la inseguridad ciudadana, de la nueva ordenanza y de una “estrategia” que aún no visualiza en su localidad. En este sentido, afirmó que el Ministerio del Interior (Mininter) no cuenta con un plan que permita combatir la criminalidad.

Alcalde de Independencia brinda detalles de la ordenanza municipal que prohíbe el viaje de dos personas en una moto| Infobae Perú (Clara Giraldo)

Inseguridad ciudadana

¿Cuál es la situación de inseguridad ciudadana en Independencia?

— Las cifras que tiene la municipalidad con relación al año pasado, podemos decir que ha bajado en cerca de un 30% las incidencias delictivas, pero una de las cosas que sí podemos resaltar; es que de estas, las incidencias básicamente en el tema de extorsión, el 57% se repiten con una moto lineal y dos ocupantes a bordo.

Eso nos ha venido llamando siempre la atención porque es una constante. Eso es una de las razones por la que en Independencia, luego de estar dentro del estado de emergencia conjuntamente con 14 distritos más, evaluamos y vimos con mucha tristeza y preocupación que no haya cambiado la situación de nuestro distrito.

No hemos visto mayor cantidad de efectivos policiales que estén en las calles y los pocos miembros de las Fuerzas Armadas —que no llegaban ni a un par de decenas— solamente han venido a ocupar un solo lugar.

Entonces, no existe mayor presencia policial ni militar…

— Nosotros planteamos desde un inicio y saludamos la presencia de la policía. Pensamos que iba a ser en mayor cantidad y de las Fuerzas Armadas también, pero que estas tenían que realizar una labor diferente y esa era de patrullaje permanente en el distrito; básicamente en las zonas más calientes de Independencia.

¿Por qué razón? Como una estrategia preventiva y disuasiva contra los delincuentes. Eso, lamentablemente, no ha sucedido. Nosotros como municipalidad y conjuntamente con los efectivos de las comisarías, hemos continuado con nuestras labores de prevención y de disuasión.

¿Considera que el estado de emergencia declarado en el 2023 en San Martín de Porres ocasionó que las organizaciones criminales migren a su distrito o aledaños?

— Creo que en parte sí, pero básicamente a la zona industrial o comercial, que está alrededor de Mega Plaza, donde hay una zona de discoteca, restaurantes, hoteles. En esos lugares hemos encontrado inclusive bandas, pero yo recuerdo que una intervención que hicimos encontramos la guarida del ‘Maldito Cris’, quien era buscado y luego murió en una balacera.

La labor disuasiva y preventiva que hemos hecho no solo con la Policía, sino también con los 30 motorizados que hacen una labor de patrullaje permanente, y complementa la labor que hace la base de los Halcones.

Alcalde de Independencia afirma que estado de emergencia carece de estrategias: “No lo he visto”| Clara Giraldo (Infobae Perú)

¿Cuántos efectivos policiales y serenos tienen Independencia?

— Independencia, entiendo que, cuenta con cerca de 260 efectivos policiales. Nuestro cuerpo de Serenazgo tienen estos momentos alrededor de 220 agentes, entre serenos de a pie, serenos de camionetas y nuestros motociclistas.

La municipalidad de Lima les ha donado motos lineales para su patrullaje. ¿Cuántas están operativas?

— Todas están operativas. Primero pedí 20 porque había garantizado el combustible y el pago de personal para 20. Luego que hicimos un ahorro, pedimos 10 más; ahora, voy a pedir 10 más, pero siempre con la seguridad de que puedo contratar personal. No voy a pedir para tenerlo en un almacén empolvándose y que pasen los meses. En ese sentido, somos responsables y si yo tengo la parte operativa, entonces les voy a pedir más.

¿Considera que funciona el estado de emergencia en su distrito?

— Para que funcione algo primero hay que planificar. Todo lo que se quiere que salga bien; hay que planificarlo. Yo tengo el diagnóstico, planifico y hago una propuesta de estrategias.

Si es que existe alguna estrategia para este estado de emergencia, yo no lo he visto, tiene que haber un liderazgo de alguien que vaya adelante dando el ejemplo, dirigiendo, dando tareas, evaluando, supervisando, monitoreando para ver los resultados. [...] Si no existe estrategia, si no hay liderazgo, yo creo que esto solamente va a ser un saludo a la bandera como lo ha sucedido hasta el día de hoy.

El alcalde de Independencia, Alfredo Reynaga, conversó con Infobae Perú a un mes del estado de emergencia declarado en su distrito| Infobae Perú (Clara Giraldo)

Paro nacional

¿Cuál es su postura ante el paro nacional convocado en los últimos días?

— Esta huelga es una respuesta natural. Yo estoy de acuerdo con eso, entiendo el sentir de gente que siente que su gobierno —quien debería protegerlo— no lo está haciendo, lo está dejando a expensas de la delincuencia y ‘sálvate si puedes’. Ese es el mensaje que estamos dando.

En parte, la gente desconfía de sus autoridades ante diversos casos de corrupción. Hasta el momento, el Congreso aprobó la reforma para que los alcaldes sean reelegidos, ¿cómo visualiza este panorama?

— He sido funcionario público más de 20 años y ahora que soy alcalde pienso que aquella persona que quiere ser autoridad municipal debería tener por lo menos mínima experiencia y conocimiento del manejo público, eso debería ser obligatorio.

Me he dado cuenta de que cerca de estos dos años hemos trabajado incansablemente para solucionar los 50 mil problemas que hay en el distrito, el tiempo se acorta. La gestión va madurando poco a poco, quizás nos puedan encontrar una vez en los cuatro años a la mitad del camino y un cambio de autoridades genera un riesgo de que esos proyectos no se finalicen.

Ordenanza municipal

¿Cómo será la intervención de los conductores que circulen con dos personas?

Es cierto que esta es una norma de un gobierno local, pero tiene el mismo peso de una ley en nuestra jurisdicción. Ya hemos hecho entre 4 o 5 operativos desde el momento que hemos iniciado, pero siempre con la presencia de la Policía. ¿Por qué? Porque nosotros como Serenazgo o como fiscalización no podemos detener a las motos. Entonces, la Policía nos ha acompañado y Migraciones.

Hay padres que llevan a sus hijos e hijas en esta unidad…

— [Nos han dicho] yo estoy llevando a mi hijo al colegio o a mi esposa al mercado; en esos casos, les hemos dado las recomendaciones de que hay una prohibición, pero no los hemos detenido.

Creemos que si bien es cierto, tenemos que aplicar esta norma, hay criterios en consideración y eso lo venimos haciendo desde el primer día.

Ahora el Ejecutivo alista un decreto y en el Congreso un proyecto...

— Estamos tratando de contribuir y me alegra que el Congreso de la República, a través de la primera vicepresidencia, haga esta iniciativa. Se está terminando de elaborar un proyecto de ley; en ese sentido, con algunas aristas complementarias, con algo mejor diseñado, pero ya está en el Congreso para que pueda hacer una norma de obligatoria.