‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: minuto a minuto del programa de hoy jueves 24 de octubre

¿Qué pasó en el programa del 23 de octubre?

Magaly Medina comenzó su programa con una dura crítica hacia Karen Dejo , quien realizó un comentario inapropiado durante la transmisión de Esto es Guerra . Medina destacó que el tono del comentario no era adecuado para un programa familiar, generando una polémica sobre el comportamiento de los participantes en televisión en horario familiar. Además, mostró un conflicto entre Katia Palma y la exbailarina, reflejando tensiones entre ambas figuras públicas.

En otro segmento, el programa de Magaly reveló detalles sobre la vida amorosa del actual novio de Pilar Gasca , expareja de Edwin Sierra . Según la investigación, este hombre, Rudy , estaría involucrado con una mujer llamada Tabatha , quien asegura en redes sociales que está casada. Las sospechas aumentaron porque Rudy no se muestra abiertamente con su actual pareja, lo que generó preguntas sobre la relación.

Otro tema que tocó la conductora fue el supuesto romance entre Leyla Chihuán y una joven con la que fue vista abrazada en público. Magaly cuestionó por qué la exvoleibolista no confirma la relación, afirmando que no debería haber problema en hablar abiertamente del amor en todas sus formas. Medina señaló que no le convence el cambio de discurso de Chihuán en entrevistas, sugiriendo una falta de transparencia.