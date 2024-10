Mackyna responde a amiga de Pamela Franco por denunciarlo: “No sé por qué se sienten aludidas”

Mackyna responde a amiga de Pamela Franco por denunciarlo. (Captura: Magaly TV La Firme)

En una reciente emisión de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora Magaly Medina cuestionó la denuncia que Vanessa Pumarica, amiga cercana de Pamela Franco, presentó contra Mack Donny Aguilar, conocido como La Mackyna.

Pumarica acusó a Aguilar de violencia contra la mujer, recurriendo al Centro de Emergencia Mujer (CEM), en respuesta a comentarios y publicaciones del fisiculturista en redes sociales que, aunque no la nombraban explícitamente, sintió dirigidos hacia ella.

Durante la entrevista, Magaly mostró su desacuerdo con la denuncia de Pumarica ante el CEM. “Me parece terrible, si no puedes aguantar la crítica, ve al Poder Judicial, pero no le hagas perder su tiempo a un centro de emergencia mujer,” criticó la conductora, señalando que estas instituciones deben dedicarse a casos de violencia de género y no a disputas personales.

Medina resaltó que no había evidencia de que Mack mencionara directamente el nombre de Pumarica en ninguna declaración pública o en su publicación de Instagram. En su defensa, el amigo de Christian Domínguez sostuvo que su publicación era un comentario general y humorístico, asegurando que no mencionó ni insinuó nombres específicos.

Explicó que sus referencias a la “proteína de huevo” eran solo una broma sin intención de ofender. “Lo único que dije es que había alumnas que preferían la proteína de huevo, no sé por qué se han sentido aludidas,” explicó, señalando que la reacción de Pumarica era una interpretación personal.

Medina agregó que ni ella ni los espectadores comprendían por qué Pumarica llevó el asunto a una denuncia por violencia de género, criticando que “existen muchas mujeres realmente en peligro” y que los recursos del CEM deberían destinarse a ellas.

Por otro lado, la presentadora también mencionó la conexión de Pumarica con Pamela Franco y recordó que en el pasado ambas estuvieron vinculadas a otras polémicas, incluyendo una acusación previa lanzada por Pamela López.

Amiga de Pamela Franco, Vanessa Pumarica denuncia a La Mackyna por violencia contra la mujer. (Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina: “No le hagas perder el tiempo al CEM”

Magaly Medina no solo cuestionó el motivo de la denuncia, sino también el lugar en el que se presentó. “Me parece que si realmente te sientes aludida, entonces que presentes una demanda formal por difamación, pero no le hagas perder el tiempo al CEM. Estos centros están para ayudar a personas que realmente lo necesitan, no para peleas de redes sociales”, afirmó Medina, enfatizando la gravedad de los casos que suelen acudir a los Centros de Emergencia Mujer.

Además, Medina recordó que la denunciante, Vanessa Pumarica, era poco conocida hasta ahora, y su conexión con el mundo de la farándula es reciente, por lo que cuestionó la visibilidad que ahora recibe en los medios.

Finalmente, la conductora se dirigió a La Mackyna para agradecerle por la entrevista y el tono humorístico que mantuvo. “Maquinita, siempre nos entretienes y, mientras esperamos cómo procede la denuncia, sigue siendo tú mismo en redes, pero cuídate de que algunos no se tomen tan a pecho tus bromas”, concluyó Magaly.

La Mackyna responde: “No sé por qué se han sentido identificadas”

En el set de Magaly TV La Firme, La Mackyna explicó su versión y se defendió de las acusaciones. Aseguró que en ningún momento utilizó nombres específicos en sus publicaciones, haciendo hincapié en que sus comentarios fueron en tono humorístico. “Yo simplemente hice un post, un comentario en broma sobre personas que les gusta la proteína de huevo, y no sé por qué se han sentido identificadas con eso. Yo no he dado nombres en ningún medio”, señaló.

Medina insistió en la falta de alusiones directas en los comentarios del fisiculturista: “Nosotros vimos el post y revisamos los programas donde él ha estado, y no hay ninguna mención de Vanessa Pumarica. La prensa interpretó cosas, pero él no dijo nombres”.

Cuando Magaly le preguntó si en alguna de sus entrevistas había insinuado que Pumarica era amante o estaba con hombres casados, La Mackyna reiteró su posición: “No, Madrina. Yo no he mencionado ni nombres ni apellidos en ningún momento. Si alguien se siente identificado, yo no tengo nada que ver con eso”.

