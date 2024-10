Falsas conexiones emocionales en redes sociales: un peligro para la salud mental adolescente

El constante uso de redes sociales puede provocar efectos negativos, como adicción, afectaciones en la salud mental, disminución de la concentración y productividad - Créditos: Freepik.

En los últimos años, el uso las redes sociales entre los jóvenes ha crecido exponencialmente en Perú. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 69,7 % de los menores de entre 6 y 17 años utilizan medios como WhatsApp, Facebook, Twitter y otras plataformas para comunicarse.

Estos datos, correspondientes al primer trimestre de 2024, reflejan una tendencia que ha transformado radicalmente la forma en que los jóvenes interactúan con su entorno. Sin embargo, este fenómeno también ha traído consigo serios desafíos, en particular para la salud mental de esta población.

Un informe publicado en JAMA Psychiatry concluye que los niños y adolescentes que pasan más de tres horas diarias en estas plataformas tienen el doble de riesgo de sufrir problemas de salud mental, como síntomas de depresión y ansiedad.

El uso excesivo de redes sociales puede afectar negativamente la salud mental, pues provoca ansiedad, depresión y baja autoestima - Créditos: Andina.

Las redes sociales y la distorsión de la conexión emocional

Infobae Perú conversó en exclusiva con la psicóloga Massiel Martel que estuvo presente en un conversatorio de Kimberly-Clark por los 100 años de la marca Kleenex. Ella destacó el impacto emocional que tienen las redes sociales en la percepción de las relaciones humanas. “Hemos distorsionado lo que es una conexión emocional”, señaló.

“Consideramos que un ‘like’ o un corazoncito en una publicación representa una conexión real, cuando en realidad estas interacciones no pueden sustituir las experiencias en el mundo físico”, precisó.

De acuerdo con la especialista, “nos hemos olvidado de la importancia de las actividades reales, como compartir con amigos, practicar deportes o simplemente disfrutar de nuestros pasatiempos. Creo que es crucial trabajar en nuestro mundo interno y no dejar de lado aquellas actividades que enriquecen nuestra vida fuera del entorno digital”.

Martel también abordó el tema de las relaciones que surgen en línea al señalar que conocer a alguien a través de las redes sociales no es un fenómeno nuevo, pero ahora es más accesible gracias a las aplicaciones móviles.

Sin embargo, la rapidez con la que se establecen estas conexiones puede distorsionar la percepción de lo que es una relación afectiva real. “Muchas veces confundimos la ilusión de una relación virtual con el amor verdadero”, explicó. “Para que una relación afectiva sea auténtica, debe desarrollarse en el entorno real, con experiencias compartidas que van más allá de la pantalla”, añadió.

El uso de las redes sociales tiene un gran impacto en la salud mental de los jóvenes - Créditos: Andina.

¿Cuánto tiempo es demasiado?

Este tipo de exposición prolongada a las plataformas digitales está estrechamente relacionado con el aumento de trastornos mentales, lo que se refleja también en las cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud (Minsa). De enero a junio de 2024, se registraron 900.218 casos de trastornos mentales y problemas psicosociales en todo el país. Los más recurrentes fueron los de ansiedad (25 %), seguidos por la depresión (15 %) y trastornos emocionales en niños y adolescentes (14 %).

Al respecto, la cantidad de tiempo que los jóvenes pasan en las redes sociales es otro factor crítico. Según la psicóloga, “la media varía entre 2 y 4 horas al día, pero lo ideal sería limitarlo a entre 30 minutos y una hora a lo largo del día”. Este control, sin embargo, no debe basarse únicamente en la restricción, sino en proporcionar alternativas saludables que fomenten el desarrollo personal y social de los adolescentes.

“Creo que muchas veces hablamos de control, pero no de los recursos que podemos brindar a los jóvenes. ¿Cómo podemos quitarle a un adolescente el acceso a las redes sociales si no le ofrecemos actividades deportivas, lúdicas o afecto y atención en su lugar?”, cuestionó Martel. En este sentido, la psicóloga enfatizó la importancia de brindar opciones significativas para que los jóvenes no vean en estas plataformas su única fuente de satisfacción emocional.

Massiel Martel participó de un conversatorio de Kimberly-Clark sobre la salud mental por los 100 años de la marca Kleenex - Créditos: Difusión.

¿Cómo cuidar la salud mental?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ofrece diversas recomendaciones para cuidar la salud mental, basadas en investigaciones y prácticas efectivas. Aquí algunos de los principales consejos:

La OMS subraya la importancia de cuidar de uno mismo mediante la adopción de hábitos saludables, como mantener una rutina diaria, realizar actividades físicas regularmente, y tener una alimentación equilibrada.

La gestión emocional es clave para enfrentar situaciones difíciles. Aprender a reconocer, expresar y manejar las emociones, ya sea a través de la autoexploración o del apoyo profesional, ayuda a mantener una buena salud mental.

Mantener relaciones sociales sólidas y de apoyo, como lazos familiares, amistades y redes de apoyo, es fundamental para proteger la salud mental.

Mantener un equilibrio entre las responsabilidades laborales y el tiempo libre es esencial para evitar el agotamiento mental. La OMS recomienda tomar pausas durante el día y respetar el tiempo de descanso, así como disfrutar de actividades recreativas que relajen la mente.

La salud mental y la salud física están interrelacionadas. La OMS recuerda que cuidar el cuerpo a través de hábitos saludables, como una buena alimentación, la hidratación adecuada y evitar el consumo excesivo de alcohol o sustancias nocivas, también protege la mente.