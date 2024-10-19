Receta de Chanfainita sabor tradicional

La chanfainita es un plato típico peruano elaborado con bofe (pulmón de res), papas y hierbabuena.

La chanfainita es un plato emblemático de la cocina peruana, especialmente conocido por su sencillez y por aprovechar ingredientes como el bofe (pulmón de res), que en tiempos antiguos era accesible para las clases populares. A lo largo de los años, este plato se ha convertido en un favorito de las mesas peruanas, tanto en los hogares como en los mercados. La chanfainita destaca por su textura y el sabor único que le aportan el ají panca y la hierbabuena, ingredientes que le dan ese toque característico que los peruanos tanto valoran.

Receta de Chanfainita

La chanfainita es un plato lleno de tradición que combina el bofe cocido con papas y una salsa a base de ají panca. Es una receta sencilla de preparar pero que requiere tiempo para que los sabores se integren adecuadamente y la carne del bofe alcance su textura tierna y agradable. El toque fresco de la hierbabuena eleva este plato a otro nivel.

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Tiempo de preparación de Chanfainita

El tiempo total para preparar esta chanfainita es de 60 minutos, distribuidos de la siguiente manera:

Cocción del bofe : 40 minutos

Preparación de la salsa y las papas: 20 minutos

Ingredientes

400 g de bofe cocido

10 hojas de hierbabuena fresca, picadas

1 cucharada de aceite vegetal

2 tazas de agua

4 papas blancas, peladas y picadas en cubos

3 cucharadas de ají panca molido

1/2 cebolla roja, picada en cubos pequeños

2 dientes de ajo, picados finamente

¿Cómo hacer Chanfainita, paso a paso?

Cocinar el bofe :En una olla, agrega 2 tazas de agua y la rama de hierbabuena. Lleva a ebullición, añade el bofe y cocina durante 40 minutos a fuego medio, o hasta que esté tierno. Retira el bofe del agua, pica en cubos pequeños y resérvalo.

Preparar la base de la chanfainita :En una olla grande, calienta 1 cucharada de aceite vegetal. Agrega el ají panca molido y sofríe por 30 segundos . Luego, incorpora la cebolla y el ajo picados, y cocina hasta que estén dorados y fragantes, aproximadamente 2 minutos.

Incorporar el bofe y las papas :Añade los cubos de bofe cocido, las papas en cubos y 2 tazas de agua. Remueve bien y deja cocinar a fuego bajo por 10 minutos , asegurándote de que las papas comiencen a ablandarse.

Agregar la hierbabuena y finalizar la cocción:Añade las hojas de hierbabuena picada, tapa la olla y deja cocinar por 15 minutos más o hasta que las papas estén completamente tiernas y la chanfainita haya tomado una consistencia espesa. Ajusta la sal al gusto y sirve caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de chanfainita contiene aproximadamente:

Calorías : 308.6 kcal

Carbohidratos : 34.8 g

Proteínas : 24 g

Grasas : 7.8 g

Grasas saturadas : 2 g

Fibra : 5.7 g

Sodio: 973.5 mgCabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La chanfainita se puede conservar en la refrigeradora hasta por 2 días en un recipiente hermético. Para recalentar, simplemente colócala en una olla a fuego medio, añadiendo un poco de agua si es necesario.