Perú

Receta de Chanfainita sabor tradicional

Prepara una deliciosa chanfainita en tan solo 60 minutos. Este plato, que rinde 4 porciones, destaca por sus sabores intensos y su valor nutricional, siendo una opción perfecta para disfrutar en familia.

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La chanfainita, plato típico peruano
La chanfainita es un plato típico peruano elaborado con bofe (pulmón de res), papas y hierbabuena.

La chanfainita es un plato emblemático de la cocina peruana, especialmente conocido por su sencillez y por aprovechar ingredientes como el bofe (pulmón de res), que en tiempos antiguos era accesible para las clases populares. A lo largo de los años, este plato se ha convertido en un favorito de las mesas peruanas, tanto en los hogares como en los mercados. La chanfainita destaca por su textura y el sabor único que le aportan el ají panca y la hierbabuena, ingredientes que le dan ese toque característico que los peruanos tanto valoran.

Receta de Chanfainita

La chanfainita es un plato lleno de tradición que combina el bofe cocido con papas y una salsa a base de ají panca. Es una receta sencilla de preparar pero que requiere tiempo para que los sabores se integren adecuadamente y la carne del bofe alcance su textura tierna y agradable. El toque fresco de la hierbabuena eleva este plato a otro nivel.

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Tiempo de preparación de Chanfainita

El tiempo total para preparar esta chanfainita es de 60 minutos, distribuidos de la siguiente manera:

  • Cocción del bofe: 40 minutos
  • Preparación de la salsa y las papas: 20 minutos

Ingredientes

  • 400 g de bofe cocido
  • 10 hojas de hierbabuena fresca, picadas
  • 1 cucharada de aceite vegetal
  • 2 tazas de agua
  • 4 papas blancas, peladas y picadas en cubos
  • 3 cucharadas de ají panca molido
  • 1/2 cebolla roja, picada en cubos pequeños
  • 2 dientes de ajo, picados finamente

¿Cómo hacer Chanfainita, paso a paso?

  • Cocinar el bofe:En una olla, agrega 2 tazas de agua y la rama de hierbabuena. Lleva a ebullición, añade el bofe y cocina durante 40 minutos a fuego medio, o hasta que esté tierno. Retira el bofe del agua, pica en cubos pequeños y resérvalo.
  • Preparar la base de la chanfainita:En una olla grande, calienta 1 cucharada de aceite vegetal. Agrega el ají panca molido y sofríe por 30 segundos. Luego, incorpora la cebolla y el ajo picados, y cocina hasta que estén dorados y fragantes, aproximadamente 2 minutos.
  • Incorporar el bofe y las papas:Añade los cubos de bofe cocido, las papas en cubos y 2 tazas de agua. Remueve bien y deja cocinar a fuego bajo por 10 minutos, asegurándote de que las papas comiencen a ablandarse.
  • Agregar la hierbabuena y finalizar la cocción:Añade las hojas de hierbabuena picada, tapa la olla y deja cocinar por 15 minutos más o hasta que las papas estén completamente tiernas y la chanfainita haya tomado una consistencia espesa. Ajusta la sal al gusto y sirve caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de chanfainita contiene aproximadamente:

  • Calorías: 308.6 kcal
  • Carbohidratos: 34.8 g
  • Proteínas: 24 g
  • Grasas: 7.8 g
  • Grasas saturadas: 2 g
  • Fibra: 5.7 g
  • Sodio: 973.5 mgCabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La chanfainita se puede conservar en la refrigeradora hasta por 2 días en un recipiente hermético. Para recalentar, simplemente colócala en una olla a fuego medio, añadiendo un poco de agua si es necesario.

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