Perú supera los US$ 200 mil en exportaciones de turrón: vendemos al extranjero cinco tipos del dulce

De izquierda a derecha: el turrón de chocolate, el tradicional y el de almendras. Foto: composición Infobae/Patty Pastelería/Comedera/UnaReceta

Octubre es uno de los meses más especiales para el peruano debido a la enorme carga religiosa que tiene. En esta parte del año se celebra la procesión del Señor de los Milagros y el Día de la Canción Criolla. Acompañando a estas festividades se encuentran diversas recetas gastronómicas de la temporada como el rico turrón, un dulce que se disfruta en diferentes partes del mundo.

La Asociación de Exportadores (Adex) le compartió a Infobae que las exportaciones de turrón peruano han llegado a 13 países. En total, de enero a agosto de 2024, las ventas han acumulado un total de US$ 200 mil.

¿Cuál es el país que más compra turrón peruano?

Estados Unidos es el país con la mayor cantidad de peruanos en el extranjero, albergando a más de 525 mil de compatriotas, lo que representa el 34,74% de la comunidad peruana fuera del país. Esto explica por qué es también el principal destino de exportación de turrón, alcanzando un valor de US$ 127 mil en ventas.

Le sigue Chile con US$ 18 mil, Países Bajos con US$ 14 mil e Italia con US$ 13 mil. A continuación, la lista completa:

Estados Unidos: 27.314,08 kg. - US$ 127.358,65 Chile: 1.582,68 kg. - US$ 18.006,70 Países Bajos: 1.950,29 kg. - US$ 14.220,00 Italia: 2.317,32 kg. - US$ 13.242,66 Japón: 2.410,55 kg. - US$ 9990,30 España: 1.165,72 kg. - US$ 8.007,66 Canadá: 1.186,45 kg. - US$ 4.536,00 Bolivia: 720,00 kg. - US$ 1.758,07 Bélgica: 240,00 kg. - US$ 1.665,50 Suiza: 150,27 kg. - US$ 1.597,44 Francia: 10,21 kg. - US$ 143,38 Singapur: 25,71 kg. - US$ 88,00 Aruba: 41,75 kg. - US$ 16,28

Estados Unidos es el país que más compra turrón peruano. Foto: REUTERS/Alyssa Pointer/Archivo

¿Cuáles son las empresas que más contribuyeron a la exportación de turrón peruano?

Gerald & Camila Export E.I.R.L. es la empresa que más contribuyó con la exportación de turrón peruano, acumulando el 25% de las ventas totales.

Gerald & Camila Export E.I.R.L.: 25% Barletta S.A.: 13% Karlin International Foods S.A.C.: 13% Industria Panificadora San José S.A.: 8% Peruvian Collcas Foods S.A.C.: 5% Corporación M & K Business S.A.C.: 3% CV Eximp Sociedad Anónima Cerrada - CV Eximp S.A.C.: 4% Inca Global Export S.A.C.: 4% Olladebarrofoodsociedadcomercialderespon: 5% MCA Tierras Andinas E.I.R.L.: 9% Sama Food Perú E.I.R.L.: 2%

¿Qué tipos de turrón peruano se venden al extranjero?

Este 2024 se han vendido cinco tipos de turrón peruano: el tradicional, de pistacho, de almendra, de castaña y King Kong. La versión del dulce que todos conocemos registró el 99,24% de las exportaciones totales. El turrón de chocolate, que figuraba en la lista del 2023, no ha tenido comercio exterior en lo que va del año.

Esta variación del dulce peruano es una adaptación moderna que combina texturas, sabores intensos y no se centra tanto en la miel. Se elabora principalmente a base de una masa con ingredientes como harina, azúcar y mantequilla, similar a la de un bizcocho, pero más denso y con un toque crujiente. A esta mezcla se le agrega cacao en polvo y chocolate derretido, lo que le otorga su distintivo sabor achocolatado.

Turrón de castañas. Foto: Perú Delicias

¿Por qué el turrón es tan importante para los peruanos?

El turrón, especialmente el de Doña Pepa, es un dulce profundamente ligado a la identidad cultural peruana, con un papel central durante el mes de octubre. Esta tradición está fuertemente asociada a la devoción al Señor de los Milagros, la imagen religiosa más venerada en Perú, que es celebrada con multitudinarias procesiones en este mes conocido como “el mes morado”.

El origen del turrón de Doña Pepa se atribuye a Josefa Marmanillo, una mujer afroperuana que, según la leyenda, padecía una enfermedad que le impedía usar los brazos. Al recibir una milagrosa curación tras acudir a la procesión del Señor de los Milagros, ella decidió elaborar un dulce como muestra de agradecimiento. Este turrón, hecho con masa de harina y cubierto con miel y grageas de colores, fue ofrecido a los devotos y se convirtió en una tradición culinaria anual.

Con el tiempo, el turrón de Doña Pepa ha trascendido su contexto religioso, convirtiéndose en un símbolo de las festividades de octubre. Este dulce, más allá de su historia, es un reflejo de la mezcla cultural peruana, fusionando la receta española con ingredientes locales y dándole un carácter propio que los peruanos disfrutan y comparten como parte de su herencia.

El turrón es uno de los dulces más representativos de la gastronomía peruana. Foto: Google

Ucayalinas lanzan nuevo tipo de turrón al mercado

La Asociación de Mujeres Emprendedoras Flor de Boquerón de Ucayali ha presentado el turrón Chocoboq, una versión que combina la receta clásica del postre con toques de frutas tropicales. Este lanzamiento cuenta con el respaldo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

El turrón Chocoboq, que representa una mezcla de tradición e innovación, se ofrece en formatos de medio kilo a S/ 10 y un kilo a S/ 20, disponible tanto en tiendas locales como con envíos a nivel nacional. Este nuevo producto tiene como objetivo aumentar los ingresos de los integrantes de la asociación de la provincia de Padre Abad y brindar a los consumidores una alternativa original y sabrosa.