“Si no luchamos juntos, nos matan por separado”: los peruanos describen en frases el miedo que se vive en el país por las extorsiones

Este jueves 10 de octubre y en menos de 15 días, los transportistas iniciaron una nueva paralización como protesta ante el aumento de casos de sicariato y extorsión de la que vienen siendo víctimas; problemática que, además, se ha cobrado la vida de decenas de honrados trabajadores de este rubro. A esta estruendosa protesta, realizada en diversos puntos de la capital y provincias, también se han unido gremios de empresarios textiles, comerciantes de Gamarra, galerías del Centro de Lima, entre otros.

Desde las primeras horas del día, cientos de peruanos y peruanas se apostaron en las principales vías de la ciudad con un solo propósito: exigirle al gobierno de la presidenta Dina Boluarte tomar medidas inmediatas y eficaces para minimizar el impacto de la criminalidad y evitar que los extorsionadores acaben con la vida de sus familias. Esta movilización dejó, sin duda, impactantes mensajes que son necesarios compartirlos a continuación.

“El Estado no me representa”

Paro de transportistas. (Foto: X)

Un poderoso mensaje escrito en un cartel, fue una de las advertencias más certeras que el pueblo le envió a la presidenta y a todo su gabinete en pleno. “Estamos juntos en esto. Cierren el Congreso. No a la extorsión. No a la Ley Antiforestal”, se lee en el escrito.

“Tenemos un estado inepto”

"Tenemos un Estado inepto", lamentó un ciudadano

“Cuando la delincuencia nos azota, ellos están en sus cuarteles, ellos están bien tranquilos; pero hoy (día del paro) precisamente salen a las calles. ¿Usted cree que el pueblo cree en ellos? No, porque forma parte de este círculo. El gobierno saca a los policías para demostrar, supuestamente, que el país está tranquilo y no es así. Tenemos un estado inepto, que no puede hacer absolutamente nada, nos encontramos sin rumbo. El pueblo no puede mantenerse al margen. La única manera de hacer respetar nuestros derechos es saliendo a las calles”, lamentó un ciudadano entrevistado por ATV.

“Exigimos vivir sin miedo”

Foto: Wayka

Cerca del mediodía, peruanos y peruanas iban llegando al frontis del Congreso de la República, como parte de la movilización por el Paro Nacional convocado por transportistas, comerciantes, pequeños empresarios, etc. Entre sus exigencias, exhortan la derogación de la Ley que beneficia al crimen organizado, se archive el proyecto de ley que incorpora el delito de terrorismo urbano y la renuncia del ministro del Interior Juan José Santiváñez.

“Salgo a marchar por mi hija”

Paro de transportistas: "Salgo a marchar por mi hija"

“No dejan trabajar tranquilos. ¡Qué le espera a la nueva generación! Yo salgo a marchar por mi familia, por mi hija, ella necesita un futuro mejor en este país. Esta país es mi patria y no quiero que se desangre por gente mala. He sido víctima de robo, 4 veces en mi negocio que inicié hace 8 años”, denunció entre lágrimas una empresaria que se unió a las protestas.

“Si no luchamos juntos, nos matan por separado”

Foto: Captura de video

Desde alrededor de las 8 a.m. manifestantes que convocaron al paro de transportistas decidieron marchar al Congreso para hacer sentir su voz de protesta respecto a la inseguridad ciudadana que vive el país. Luego de varias horas, un grueso grupo de manifestantes llegaron al Cercado de Lima bajo un fuerte resguardo policial.

“El ministro del Interior es un incapaz”

Paro de transportistas: "El ministro del Interior es un incapaz"

“Quiero decirle a ese incapaz del ministro del Interior, que ayer dijo que los que no íbamos a acatar el paro éramos informales. Yo lo desmiento totalmente, porque acá todos somos formales. Ese incapaz del ministro (Juan José Santiváñez), en vez de buscar delincuentes, mira cómo nos tiene, resguardados como si nosotros fuéramos delincuentes”, denunció otro ciudadano.