Petroperú sin directorio: Adrianzén reconoce problemas de MEF y Minem para reponer a cinco directores

Gustavo Adrianzén en apuros. El directorio de Petroperú está integrado por seis directores: tres del MEF, dos del Minem, y uno de los trabajadores. Solo este último, Antonio Manosalva, permanece. Créditos: difusión

Tras cumplirse un mes de la renuncia del directorio de Petroperú, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, reconoció que los ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas, integrantes de la Junta general de accionistas (JGA) de la petrolera, tienen problemas para encontrar a los cinco directores reemplazantes.

Infobae Perú ya había adelantado que el MEF buscaba la permanencia de sus tres directores, pero la llegada del economista Alejandro Narváez a la presidencia los hizo retroceder en su decisión. En diálogo con RPP Noticias, el premier confirmó esta información.

“No sé cómo disculparme. Yo había asegurado que este directorio estaría constituido y no lo hemos logrado hasta hoy. No por falta de voluntad, sino porque no encontramos consenso entre los candidatos para ocupar el puesto” relató.

En esta línea, dijo que designar al presidente de Petroperú “es ya muy problemático”, para luego tener que definir también a los miembros que pretenden formar parte de ese colegiado.

“Hay que buscar un directorio que marche unido, de nada sirve un directorio de tres por un lado y dos por el otro. Eso no hace caminar a la empresa, estamos en este problema tratando de resolver, buscando y entrevistando, pero no lo hemos logrado”, confesó Adrianzén.

“Tengo que reconocer había dado mi palabra y he faltado a ello. Estoy muy disconforme”, agregó.

En otro momento, Adrianzén aclaró que fue el directorio de Oliver Stark en pleno el que renunció, luego de dar un plazo que notuvo respuesta en el “día y la hora que ellos habían puesto”.

“Esto no es un proceso donde se ponen plazos y ‘si no lo haces mañana, yo me voy’. Bueno, creo que ahí faltó bastante más reflexión de quienes tomaron esa decisión precipitada”, espetó el premier.

Finalmente, el titular de la PCM destacó que, pese a que no existe un directorio para Petroperú, la empresa “sigue marchando gracias a la gerencia general de la empresa”, a cargo hoy en día por Cristina Fung, y la producción creciente en la refinería de Talara.

Alejandro Narváez, expresidente de Petroperú, estaba en el bombo para presidir la petrolera estatal. Contaba con todas las credenciales para retomar el puesto, pero su designación aun no ha sido confirmada. Créditos: JNF / Universidad Le Cordon Bleu

MEF va por la privatización de activos de Petroperú

Petroperú enfrenta un proceso de reestructuración financiera que incluye la venta de su edificio principal y la reducción de costos operativos.

Según declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, José Arista, la empresa estatal busca optimizar su estructura para garantizar la devolución de un financiamiento estatal de US$750 millones.

Arista destacó que este año se espera una reducción de costos del 10%, con un objetivo de alcanzar el 30% el próximo año. El ministro enfatizó la importancia de establecer un directorio sólido y comprometido para Petroperú, evitando cambios frecuentes en la gestión.

“Nos estamos tomando tiempo porque queremos poner un buen directorio”, afirmó Arista, subrayando la necesidad de estabilidad en la administración de la empresa.

En cuanto a la producción, desde el 7 de agosto, la planta de Petroperú ha iniciado operaciones con una capacidad de 75.000 barriles diarios, con la expectativa de aumentar a 95.000 barriles diarios para enero o febrero del próximo año. Este incremento es parte de la estrategia para mejorar la eficiencia y rentabilidad de la empresa.

Además, Arista mencionó la reubicación de parte de las operaciones de Petroperú a Talara, lo que permitirá la venta de activos no esenciales, como el edificio principal, mientras se conservan áreas estratégicas como la cadena distributiva comercial y el oleoducto, que representa un costo anual de US$100 millones.

Pedro Gamio, ex viceministro de Minas, fue el último en ocupar un asiento en el saliente directorio de Petroperú. Al final, fue el primero en dar la cara tras la renuncia en bloque. Créditos: difusión

Petroperú: exdirectores todavía apoyan a la empresa

Pedro Gamio, uno de los exdirectores de Petroperú, reconoció antes para RPP Noticias la necesidad de una solución integral que vaya más allá de la simple inyección de liquidez, sugiriendo que se utilicen garantías para obtener el apoyo financiero necesario.

La situación económica de Petroperú es crítica y no puede esperar más, afirmó Gamio. La empresa no solo requiere recursos para cubrir sus necesidades inmediatas, sino que también necesita una estrategia a largo plazo que permita su reestructuración.

“El paciente está en cuidados intensivos [pero no en estado terminal]”, dijo, refiriéndose a la empresa, y subrayó la importancia de establecer una hoja de ruta clara para su recuperación.

Además, Gamio destacó la importancia de “sincerar los números” de la empresa, es decir, evaluar cuánto ha aportado Petroperú al Estado peruano y cuánto ha recibido a cambio.

Esta transparencia es fundamental para condicionar cualquier tipo de ayuda futura, que debería basarse en garantías, según el planteamiento del especialista en energías.

Petroperú es una empresa estratégica para el mercado de combustibles en el Perú. Sin embargo, ahora el Gobierno peruano, a través del MEF, busca quitarle alguno de sus activos no estratégicos, debido a la millonaria deuda que mantiene con sus bonistas. El problema es que la venta de estos activos no le mueve la aguja. Créditos: REUTERS/Janine Costa