Alejandro Narváez, candidato a la presidencia de Petroperú: “Mi candidatura llega por el Minem”

El economista Alejandro Narváez asegura que su posible arribo a la cabeza de la empresa estatal llegó por parte del Ministerio de Energía y Minas. (Fuente: Esteban Salazar/Infobae)

El Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales Alejandro Narváez Liceras fue presidente del directorio de Petroperú entre los años 2003 y 2005. Ahora, su connatural, la mandataria Dina Boluarte, le ha propuesto retomar el cargo en la cresta de una ola, negra como el petróleo, que podría dejar a la compañía al borde de la quiebra y sin algunos de sus activos no estratégicos.

¿Sigue usted siendo candidato para la presidencia de Petroperú?

Yo sigo siendo candidato. He tenido dos reuniones con la presidenta, y eso está demás conocido. Como una persona que conoce el sector, el ministro ha visto mi hoja de vida profesional y me vio como un posible presidente del directorio. La respuesta fue categórica: un currículum brillante. Después, ya no he podido reunirme más con ellos.

¿Cuántas reuniones ha tenido con el Gobierno peruano?

Yo tuve dos reuniones con la presidenta, y una con el ministro Mucho. Las tres fueron por separado. Ahí están los registros, e inmediatamente me tildaron de ‘nacionalista e izquierdista’. Ese fue motivo del primer ataque. El segundo llegó con esta historia de un presunto proceso que tengo en mi contra.

¿Quién lo llama para asumir el cargo?

Lo hace la presidenta, a través de sus secretarios.

Se dijo que lo recomienda Oscar Vera.

No. Desde épocas pasadas me han recomendado. Incluso desde la época de Castillo y antes también querían que sea presidente, pero en el interín no prosperó. Conozco a Oscar porque trabajó en mi época al frente de Petroperú, era uno de los jefes de Talara por entonces. Decir que conoces a alguien en la empresa no es una novedad ni tiene nada de extraño, es gente con la que antes trabajé.

Entonces, a usted lo recomienda el ministro Rómulo Mucho.

Sí, a mí el ministro me propone para presidente del directorio.

¿Y se ha entrevistado con el ministro Arista?

Nunca me he reunido con él. Me reuní con el ministro de Energía que me pidió que me hiciera cargo de la presidencia de Petroperú. Porque Minem pone dos directores, los otros tres los pone en MEF y hay uno más por los trabajadores. Son seis directores en total.

¿Sabe si hay más candidatos?

No tengo idea, no soy de estar llamando [para indagar en un concurso]. Soy un peruano con vocación y un profesional preparado.

Se aseguró que estaban Isabel Tafur y Aurelio Ochoa también en carrera.

No lo sé, seguramente. No soy la persona que debería responder sobre eso. Pero no sería extraño, son muy buenos expertos. Conocen el sector, así que son perfectamente seleccionables para el puesto.

¿Usted puso alguna condición para asumir la presidencia de Petroperú?

No, yo no soy quién para poner condiciones. Se supone que uno va a construir, no a hacerse rico. Si eso lo tienes claro, uno no tendría por qué poner condiciones o decir ‘llego con mi gente’, esa no es la vocación de un gerente.

¿Qué le pidió la presidenta Dina Boluarte cuando se entrevistan?

Simplemente, que ayudemos a salvar a la empresa de la situación en la que se dice que está. Mejorar la imagen de Petroperú, hacerla rentable y maximizar las ganancias. Y eso sé cómo hacerlo, porque tengo el diagnóstico claro, y sé que el remedio está al alcance de la mano.

Alejandro Narváez confía en que una buena gerencia comercial y corporativa ayudará a reflotar Petroperú. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Petroperú

Alejandro Narváez y los directores del MEF

Son los directores remanentes del MEF los que se encuentran contrariados por su candidatura.

Es posible. Tendrán sus propias razones para ello, yo no las conozco. Mi intención es demostrar que esta empresa pública es rentable, por encima de todas las cosas. Es algo que he vivido en carne propia, yo encontré [cuando fui presidente] una compañía con millones de pérdidas, técnicamente quebrada, y demostré que es posible sacar adelante a una empresa en ese escenario. La dejé con una cuota de mercado de 53%, la encontré con 22%. En ese momento la única competencia era Repsol. Yo tengo una manera diferente de ver la empresa pública, porque investigo, porque leo, porque lo he vivido.

Había mencionado en entrevistas previas que el trabajo del anterior directorio no fue el ideal.

Por supuesto. El directorio que ha entrado, ha dejado las cosas peor de lo que estaban. Y no lo digo yo, están los datos. Solo hasta el segundo trimestre de este año ha habido US$269 millones de pérdida, y el año pasado US$1.050 millones. Pero según la última declaración que ha habido en el Congreso, la pérdida puede estar en torno a los US$2.000 millones. Es que han perdido sus mejores clientes, que son las mineras. Ahora están intentado recuperar más cuota de mercado.

¿Y todo esto, usted, considera que fue promovido por el actual directorio?

No han hecho lo necesario para evitar esta situación. Y eso es, básicamente, gerencia. No han refinanciado las deudas, han perdido clientes importantes, etcétera. Entonces, las ventas se han reducido. Yo no sé si eso sea adrede, pero lo que es claro es que han hecho mal su trabajo.

Hubo reuniones de empresarios de la zona financiera de San Isidro con ProInversión para comprar el edificio central. Entonces, tenemos por un lado un directorio que no contribuye a que mejoren las cosas y, por el otro, alguien que toca la puerta esperando que quiebres para llevarse lo que pueda.

Exactamente, es comprensible que desde afuera se vea como un gran negocio para muchos que están detrás. Es grave empezar a vender los activos de la empresa con el pretexto de que son improductivos, pero que no le mueven la aguja a la deuda.

¿Considera usted que este anuncio de una gerencia privada ha sido impulsada desde un sector para tratar de terminar con la privatización de Petroperú?

Por supuesto. No se puede entender que haya dos gerencias para una empresa. El famoso PMO es algo que no corresponde para una petrolera como esta. Una PMO en el sentido estricto es una gerencia de gestión de proyectos, desde ahí está mal Petroperú no es un proyecto ni muchísimo menos. Qué sentido tiene contratar a una empresa extranjera para, entre comillas, gestionar el proceso de reestructuración, si la propia gerencia financiera, comercial y de operaciones también puede reestructurarla internamente con una gestión puntual. Y este tipo de asesorías que propone el anterior directorio tienen un costo millonario.

La presidenta Dina Boluarte y el candidato a presidente del directorio de Petroperú, Alejandro Narváez, comparten más de una coincidencia: ambos son naturales de Apurímac. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Presidencia

Denuncias en su contra

Se dice que usted ha sido acusado por violación.

Jamás. Yo tuve un antecedente familiar que se vio en su momento. Cuando era adolescente, en mi natal Antabamba, Apurímac, tuve una hija mientras estudiaba y un proceso de alimentos que se resolvió. El propio Jurado Nacional de Elecciones (JNE) me dio la razón cuando declaró que no tenía sentencias que me inhabiliten para las elecciones congresales de 2021.

¿No tiene más procesos?

Yo no tengo si un solo antecedente policial, judicial, de ninguna índole. He sido rector en la universidad de Apurímac (UNAMBA), director ejecutivo de Foncodes, presidente de Petroperú. Todo esto después de, ahora lo quieren utilizar porque me ven como una persona indicada. Es un plan macabro para destruir la imagen de una persona.

También se ha dicho que no es un candidato idóneo. ¿Por qué?

No lo sé. Yo, todo lo que tengo me lo he ganado con mi esfuerzo, he estado siempre en la calificación top de las mejores universidades, PUCP, Pacífico, UNMSM. He sido profesor en las mejores casas de estudio de este país, en La Sorbona de París, en Chile, en Argentina, un currículum que muchos quisieran tener, pero todo eso no te dicen cuando se sabe sobre tu candidatura. Solo intentan debilitar al Poder Ejecutivo para que no ejecute su decisión inmediatamente, con una supuesta violación que nunca ocurrió.

RESOLUCIóN Nº 0135-2021-JNE que revoca el impedimento para postular al Congreso de Alejandro Narváez, candidato hoy a la presidencia de Pettroperú.

Ahora, usted también debe ser consciente de que su candidatura se puede haber visto afectada. ¿Respetará la decisión del Gobierno, aun cuando no sea elegido?

Por supuesto, yo seguiré defendiendo a esta empresa pública porque estoy convencido de que es fuerte, porque tiene un rol importante en el mercado de combustibles en el país. Más aun, teniendo una inversión cuantiosa y moderna como la refinería, no hay ninguna razón para hacer que Petroperú retroceda.

Narváez, el directorio y la reestructuración de Petroperú

¿Qué opinión le merecen las tres fórmulas presentadas por el directorio Stark?

Desde el momento que hay un estudio de Arthur D. Little, ya se hablaba de una reestructuración y, de hecho, ya estaba en proceso. Entonces, ¿habrá una reestructuración sobre la reestructuración? No, yo creo que eso no es lo correcto. Esos tres puntos eran muy discutibles, ‘o sigues poniendo dinero o me voy’, o ‘lo quiebro o traigo una PMO para hacer que esto sobreviva’. Esas son propuestas que tuvieron un impacto en la imagen de la empresa que creo que no terminaron de calcular.

¿Es posible salvar a la empresa sin necesidad de más inyecciones de capital?

Totalmente. Si se logra poner en plena capacidad la refinería nueva, cada año son, aproximadamente, US$850 millones que obtendrá. Con eso, tranquilamente, se amortiza la deuda. Yo creo que si el Ejecutivo sigue confiando en la empresa, la ayudará con la integración vertical. Se pueden sellar algunas alianzas privadas para que tenga campos petroleros propios. El costo del petróleo local, si tuviera campos propios, es baratísimo. En la costa norte, la producción del barril cuesta alrededor de US$15, pero se lo venden a Petroperú a US$70, a precio internacional. ¿Y la diferencia, dónde va?

Hablando del norte, ¿Qué hacemos con la refinería de Talara?

Yo creo que se está poniendo en forma y si va a estar en manos de personas que conocen, que conocen el negocio de la refinación, creo que será el puntal para el desarrollo de Petroperú. Solo hay que elegir a las personas adecuadas para gerenciarla, no es un baladí. Los propios ministros así lo han reconocido en sus visitas.

Se habla de otros tres candidatos: Pedro Sánchez, Robert McDonald y Pedro Grados.

Conozco un poco la trayectoria de Sánchez, ha sido ministro en la época de Alan García. A los otros dos que se menciona no los veo opinar con claridad sobre qué hacer con Petroperú. Los profesionales nos conocemos en el campo.

¿En cuánto tiempo se tendrían resultados?

Yo creo que en 90 días la empresa tiene que empezar a marchar como un reloj. Yo estoy convencido, porque sé cómo hacerlo. Quien conoce el mundo financiero sabe que manejar Petroperú es importante, por el volumen de negocio que tiene. Los propios acreedores financieros locales estarían encantados de ver que la empresa tenga futuro. Por el lado comercial, se tienen que hacer los cambios necesarios para recuperar cuota de mercado, y finalmente tener la refinería en marcha con sus 95.000 barriles y su variedad de productos, sea para el mercado local o para exportar.

Los lotes son otro problema. Tanto se peleó por ellos, para que se los vuelvan a quitar.

Eso pasa por un tema de políticas de Estado. Pero la presidenta sí está convencida de las bondades que tiene la refinería de Petroperú. Todo depende como la manejas, no puedes decir que una empresa es per sé mala, seguramente los gerentes habrán hecho un mal trabajo, que es distinto. Y al gerente se le mide por resultados, no hay más. Todo el mundo busca maximizar ganancias para los accionistas, es el principio básico de los negocios en el mundo que vivimos.