Paro de transportistas envió mensaje claro a Adrianzén: “La ciudadanía está cansada y harta de la delincuencia”, afirma especialista

El Premier Gustavo Adrianzén indicó que el paro de transportes se viene realizando hoy, jueves 10 de octubre es impulsado por informales del sector y que la ciudad está en 'calma'. (Crédito: Canal N)

A pesar de las declaraciones de las autoridades, el paro de transportistas convocado para hoy, jueves 10 de octubre, dejó a muchas personas varadas en los paraderos debido a la ausencia de buses de servicio público. Aunque algunas líneas operaron con normalidad y buses de la Policía Nacional del Perú (PNP) trasladaron a algunos ciudadanos a sus centros de trabajo, no lograron satisfacer la demanda.

La protesta no solo involucra a los transportistas; también comerciantes de los principales mercados de abasto de Lima norte marcharon por la Panamericana Norte hacia el Congreso de la República para exigir el cumplimiento de sus demandas frente al aumento de la inseguridad y las extorsiones de las que son víctimas.

Desde las primeras horas de la mañana, se vivió una situación similar en los distritos de Ate y San Juan de Lurigancho, donde se registraron enfrentamientos con la Policía y los manifestantes quemaron llantas para interrumpir el tránsito de vehículos. Asimismo, varios mercados de la capital, como Mesa Redonda, Gamarra y el Mercado Central en Cercado de Lima, suspendieron la atención al público en apoyo a la protesta.

Premier asegura que Lima está en calma

Las calles desoladas y los negocios cerrados en la capital muestran que el paro de transportista logró paralizar las actividades y contradicen las declaraciones del premier, Gustavo Adrianzén, quien en horas de la mañana aseguró para Canal N que “toda la ciudad está en calma”.

“No ha habido ningún acto de vandalismo ni contra el patrimonio público o privado. Las unidades de transporte han circulado de manera tranquila, y nuestra Policía Nacional, junto con las Fuerzas Armadas, están resguardando toda la ciudad”, explicó.

Al ser consultado, por la falta de buses de transporte público y que algunos manifestantes reventaron las llantas de algunos buses de transporte público durante las primeras horas de la paralización, el presidente del Consejo de Ministros indicó que no encontró lo que la prensa mencionó.

“Seguramente hemos visitado lugares diferentes, porque yo estoy desde las 6:00 a.m. recorriendo la ciudad y no he encontrado en lo absoluto ninguna de las cosas que usted dice”, respondió. Luego señaló que la PNP detuvo a algunas personas por vandalismo. “Por supuesto, tres detenidos porque se pusieron a quemar llantas y otros en Ventanilla por tirar aletas de tiburón (púas) (...) todo aquel que genere vandalismo o actos de desorden será capturado”, continuó.

Protesta de transportistas informales

En ese sentido, el primer ministro también subrayó que son los transportistas informales los que no han salido a trabajar y que, son ellos quienes están protestando, luego de que el Gobierno no aceptara sus demandas a las que calificó de ‘chantaje’.

“¿Quiénes no han salido? Los informales, quienes exigen el reconocimiento de sus rutas, la anulación de papeletas y que prácticamente llegaron al Ejecutivo con un planteamiento de chantaje, el cual, por supuesto, no se aceptará de ninguna manera”, expresó para el mismo medio.

“Ciudadanos quieren paz”

Infobae Perú conversó con el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, quien destacó que el paro de transportistas se desarrolló de manera pacífica, y que la protesta es un mensaje claro de parte de la ciudadanía hacia sus autoridades que está cansada de la inseguridad que vive el país.

“Creo que es fundamental que el premier Adrianzén reconozca que lo que ha recibido es un mensaje claro: existe un hartazgo y un cansancio por parte de la mayoría de los ciudadanos que están pidiendo mayor acción contra la criminalidad. No debe confundir una marcha pacífica con la verdadera demanda de la gente, que es la paz.”, explicó.

El especialista en seguridad pública también señaló que el Premier debe dejar en claro a la ciudadanía que sus autoridades entienden sus pedidos y comunicar qué medidas tomarán para que estos sean cumplidas.

“A mi juicio, el señor Adrianzén debería recalcar: ‘Entendemos el mensaje. Comprendemos que lo que se busca es paz y que nos están pidiendo una mayor acción. Les ofrecemos el siguiente programa’. A partir de ahí, también debería informarnos sobre las medidas que van a tomar para garantizar la seguridad ciudadana a la población.”

Foto: Wayka

En ese sentido, Valdés recomienda a Adrianzén adoptar una perspectiva más humilde y transparente sobre la situación del país. La manifestación de hoy es una repetición del paro anterior, que se llevó a cabo hace algunas semanas, y que presenta las mismas exigencias. Además, señala que no es recomendable que se minimice lo que está ocurriendo, ya que esto podría provocar manifestaciones más violentas a corto plazo.

“Lo que realmente está preocupando a la ciudadanía es la inseguridad, las extorsiones, los asesinatos en combis y la afectación de miles de negocios asediados por la criminalidad. El sentir de la población se refleja en las encuestas, donde la inseguridad se identifica como el principal problema”, finalizó.

Provincias acataron el paro

En la ciudad de Huancayo, taxistas, colectiveros, camiones de carga pesada y camionetas rurales decidieron acatar el paro de transportes y no salieron a cubrir su ruta habitual de norte a sur y viceversa. Además, los protestantes en el óvalo de Azapampa colocaron piedras en la carretera para evitar el paso de vehículos.

En el distrito de Chimbote, en la provincia de Santa, región Áncash, los transportistas de la empresa Nueva Villa Sur se han sumado al paro de transportes. Los conductores y al menos 15 buses de transporte público llegaron a los exteriores de la Municipalidad Provincial de Santa para alzar su voz de protesta por las extorsiones de las que son víctimas.

En la región Lambayeque, ciudadanos y transportistas salieron a las calles para respaldar la medida de fuerza contra la criminalidad y la inseguridad provocadas por extorsionadores y sicarios. Uno de los representantes del gremio, en conversación con Exitosa, aseguró que la inseguridad en el país y en Lambayeque ha alcanzado niveles alarmantes, por lo que se solidarizan con la paralización. La manifestación se traslada desde el Paseo Yortuque, pasando por la avenida Santa Victoria y la avenida Francisco Bolognesi, con dirección al Gobierno Regional.