Comerciantes se unen al paro de transportistas y marchan por la Panamericana Norte rumbo al Congreso

Comerciantes se unen al paro de transportistas y se movilizan por la Panamericana Norte (Créditos: Buenos Días Perú/Panamericana TV)

La manifestación de comerciantes y transportistas en la Panamericana Norte está alcanzando su fase más intensa. A las 9 horas, un grupo tomó el puente peatonal Rosal Luz para exigir atención a sus demandas por parte de las autoridades ante las constantes casos de extorsión.

Entre los protestantes se encuentra Luis, vendedor del mercado Monumental de Puente Piedra, que compartió su perspectiva sobre la situación. “Los policías quieren que el tránsito no se paralice, y nosotros lo respetamos. Pero estamos siendo afectados de manera seria. Tenemos cuentas que pagar, préstamos con los bancos, y por eso decidimos paralizar nuestras actividades”, declaró ante las cámaras de Panamericana TV.

Además, enfatizó que la protesta busca visibilizar no solo la problemática del transporte, sino también la de otros sectores. “Nos vemos en la obligación de hacer este paro para que el gobierno entienda que no solo es el transporte, sino también nosotros, los comerciantes. Si no se toman medidas a nivel nacional, esto se va a desbordar”, advirtió.

“Lo que estamos haciendo es un esfuerzo. Muchos de mis compañeros tienen miedo a salir, pero hemos salido. Queremos que el gobierno escuche nuestra realidad”, señaló Luis.

Mercado Huamantanga

Por su parte, a la protesta también se han sumado comerciantes del mercado Huamantanga, quienes hace algunos horas, protagonizaron un cacerolazo en los exteriores del establecimiento.

“Hoy estoy dejando de trabajar para sumarme a esta manifestación porque la situación es insostenible. No es fácil dejar de percibir ingresos en un día, pero necesitamos que el gobierno actúe. Hay mucha delincuencia, extorsiones. La gente tiene miedo de salir a trabajar”, expresó con preocupación ante las cámaras de Latina TV.

Comerciantes marcha contra las constantes extorsiones (Créditos: Latina TV)

Entre las voces de la protesta, una emprendedora que ha enfrentado múltiples robos en su negocio se mostró especialmente emotiva. “Yo salgo a marchar por mi familia, por mi hija. Este país es mi patria y no quiero que se desangre por gente mala que ha venido a hacer daño. La delincuencia se ha desborado tanto que no puedo trabajar tranquila”, manifestó con un tono de desesperación.

Ya uno no puede poner algo más en su negocio, no puedes implementar porque los delincuentes piensan que es fácil ganarse el dinero. Ellos creen que uno consigue el dinero de repente, cae del cielo. No, no es así, nos cuesta sacrificio, nos cuesta salir adelante día a día, levantarnos por nuestra familia. Y es por eso que estoy aquí con una voz de impotencia y de cólera y de rabia con la señora Dina Boluarte que no hace nada por este país”, expresó.

Mercado Unicachi

La movilización de comerciantes en la Panamericana Norte ha alcanzado un notable auge, ya que los vendedores del mercado Unicachi de Comas se sumaron a las manifestaciones, según las imágenes de América Televisión. Este movimiento social se dirige hacia el Congreso de la República en búsqueda de respuestas ante las constantes amenazas que vienen sufriendo.

Comerciantes ocupan tres carriles de la Panamericana Norte - América Noticias

Su mensaje claro y directo en las pancartas es un llamado a la acción para que se tomen medidas contra las extorsiones. Por esa razón es que también decidieron cerrar sus puestos de trabajo por este jueves 10 de octubre.

Marchas en otros lugares

En Jicamarca, se registraron serios enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales, quienes intentaban desbloquear la vía en el ingreso a San Antonio de Huarochirí. La protesta, que inicialmente buscaba llamar la atención sobre la problemática de extorsiones que afecta a transportistas y comerciantes, terminó en disturbios.

Comerciantes se unen al paro de transportistas (Créditos: Canal N)

El conflicto se desató cuando las fuerzas del orden, desplegadas en la zona, intervinieron para liberar la ruta obstruida, esencial para el tránsito de vehículos particulares y camiones, según Canal N.

A pesar de los intentos por dispersarlos, algunos de ellos ofrecieron resistencia, lo que culminó en la detención de al menos tres personas. Testigos del incidente aseguraron que los agentes utilizaron varas para controlar a quienes se negaban a acatar las órdenes, y los disturbios se intensificaron cuando las personas comenzaron a arrojar piedras.

Por su parte, ciudadanos también se unen en sendas manfiestaciones pacíficas por Santa María de Huachipa y por la avenida Túpac Amaru en Comas, respectivamente. Los protestantes solicitan medidas más afectivantes ante las extorsiones.