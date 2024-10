Viuda de dueño de botica asesinado en VES reclama a Dina Boluarte por fallido estado de emergencia: “Tú la vas a pagar”

Viuda de asesinado en VES reclama a Dina Boluarte - Carlos Espinoza

Maritza Velásquez no pudo evitar romper en llanto mientras manifestaba su indignación por la criminalidad que acaba de arrebatarle a su esposo Jorge Alfredo Villena Rivadeneira. En medio de su dolor, criticó al Gobierno de Dina Boluarte por la nula presencia de la Policía Nacional (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF.AA) que la mandataria prometió para Villa El Salvador (VES) durante los 60 días de estado de emergencia.

“Esto es tierra de nadie (...) Si nuestra presidente misma dice ‘el que delinque es porque no tiene ingresos fijos’, entonces cómo yo puedo pedir justicia para la muerte de mi esposo que me lo arrebataron. Ayer era el cumpleaños de mi hijo, 13 años cumplía, todo lo que yo tenía planeado, hoy día vamos a hacerlo con los que me van a acompañar en el velorio de mi esposo. Toda mi vida ha girado en un 360 grados”, lamentó Velásquez para América Noticias.

La viuda del farmacéutico asesinado el 07 de octubre manifestó su desconfianza en el sistema de justicia, no obstante, envió un mensaje al asesino de su esposo. “Si yo no encuentra justicia, a través de la justicia humana porque no la hay y está demostrado que tienes que romper mano a los jueces (...), la resignación que tengo es que va haber justicia divina, y mírame bien, tarde que temprano tú la vas a pagar. Estas lágrimas y este corazón destrozado que tengo y las lágrimas de mi hijo que no entiende lo que ha pasado, tú las vas a pagar”, añadió.

Farmacéutico murió baleado en el interior de su botica en Villa El Salvador | Foto captura: América Noticias

¿Cómo murió el farmacéutico?

Jorge Alfredo Villena Rivadeneira fue asesinado dentro de su botica en el distrito de Villa El Salvador. El establecimiento, ubicado en la ampliación Max Uhle, cerca del cruce de las avenidas Revolución y María Reiche, fue escenario del trágico incidente.

Según testigos, el ataque ocurrió alrededor de las 10 de la noche cuando un sujeto disparó desde el exterior del local. En ese momento, la víctima se encontraba detrás de una vitrina protegida por rejas.

Villena Rivadeneira había inaugurado su botica hace dos años. Sus familiares aseguran que nunca recibió amenazas ni extorsiones, por lo que sospechan que el asesino podría haber sido un ladrón que, al no poder acceder al área protegida por las rejas, decidió disparar.

Líneas de emergencia

El Gobierno lanzó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para denunciar extorsiones y recibir protección inmediata. Esta línea está interconectada con la Central de Emergencias 105, y permitirá a los ciudadanos aportar pruebas como audios y videos.

También tienes las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

¿Qué hacer si eres víctima de extorsión?

Ante el incremento de casos, es fundamental que la ciudadanía conozca las medidas que deben tomar si se encuentran en una situación de extorsión. Los expertos recomiendan lo siguiente:

Es vital grabar y conservar cualquier mensaje o comunicación recibida de los extorsionadores. Esto puede ser clave para la investigación policial.

Bajo ninguna circunstancia se debe proporcionar información personal , familiar o financiera a los extorsionadores, ya que esto puede agravar la situación.

Es natural sentir miedo, pero ceder a la intimidación solo fortalece a los delincuentes. Es importante mantenerse sereno y buscar ayuda inmediata.

Es crucial no negociar con los extorsionadores ni realizar ningún depósito bancario o entrega de dinero. Cualquier pago solo alienta a los criminales a seguir con sus acciones.