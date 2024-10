Andrés Hurtado estuvo alojado en hotel de lujo el día que publicó un video en cama y enfermo

Andrés Hurtado reaparece en camilla | Instagram

El conductor de televisión Andrés Hurtado, recluido por una trama de tráfico de influencias, lavado de activos y sobornos, estuvo hospedado en el lujoso Hotel Westin el pasado 9 de septiembre, el mismo día que publicó un video en el que aparecía en cama y aparentando estar enfermo.

Según la tarjeta del registro de huéspedes difundida este martes por el periodista Alonso Ramos, el conductor estuvo en el hotel cinco estrellas desde el sábado 7 de septiembre, cuando anunció su retiro de la televisión ante la difusión del escándalo.

Ese día, Hurtado dejó Panamericana TV apresuradamente, subió a su vehículo con evasivas a los medios y cometió una infracción de tránsito al pasar un semáforo en rojo. No volvió a dar luces sobre su paradero hasta dos días después, cuando divulgó un video en el que aparecía tendido en una cama y con aparente terapia intravenosa.

De acuerdo con el documento, Hurtado permaneció en la habitación 2091 del Westin, un establecimiento que frecuentó en anteriores ocasiones y donde celebró su cumpleaños en enero de 2018. “Un agradecimiento especial a mis amigos de The Westin Lima Hotel & Convention Center por este hermoso detalle de cumpleaños. Bendiciones y todo mi cariño para ustedes”, escribió entonces.

El cuestionado presentador de televisión denunció un complot en su contra desde el programa del periodista Beto Ortiz. (Fuente: Instagram Andrés Hurtado)

La cadena replicó desde su cuenta oficial: “Nos alegramos por tan bonito gesto por parte de nuestros compañeros del staff de Lima. Les haremos llegar sus comentarios de agradecimiento. Que siga disfrutando de su cumpleaños”. Durante la audiencia de prisión preventiva contra Hurtado, la fiscal Alejandra Cárdenas consideró que este alojamiento fue un “indicio de fuga inexplicable”.

La magistrada indicó que investigación comenzó el 4 de septiembre, cuando la médica Ana Siucho lo acusó de haber recibido un millón de soles a cambio de intervenir en la devolución de un cargamento de oro incautado. “La policía nunca vio al señor Andrés Hurtado”, afirmó.

El 10 de septiembre, según la fiscal, Hurtado no acudió a la Clínica San Pablo, donde tenía programada una cirugía, pero sí ingregó en la Clínica Novo Q, donde fue detenido días después. Durante su estadía en el Westin, el conductor grabó un video en el que desmintió los rumores sobre una posible fuga y acusó al periodista Beto Ortiz de orquestar un “complot” en su contra.

Andrés Hurtado 'Chibolín' cumplirá su prisión preventiva en marzo de 2026. (Foto: Andina)

“Esto es un show televisivo para distraer con mi persona, y tiene repercusiones. (...) No he escogido ningún canal de televisión ni el mío (para dar descargos). No les voy a dar a nadie ninguna primicia ni regalar ningún show a nadie (...) Se lo voy a explicar con manzanitas y siempre va a ser desde aquí, desde mi país, como tiene que ser”, aseguró en el clip, que fue grabado el domingo 8 de septiembre.

Los últimos dos videos difundidos por el presentador muestran el momento en que se coloca extensiones y recibe la visita de su amigo, el cómico Manolo Rojas.