Andrés Hurtado reaparece, asegura que no ha fugado del país y acusa a Beto Ortiz de “complot” en su contra

El cuestionado presentador de televisión denunció un complot en su contra desde el programa del periodista Beto Ortiz. (Fuente: Instagram Andrés Hurtado)

El conductor de televisión Andrés Hurtado, implicado en una trama de tráfico de influencias y sobornos, reapareció este miércoles después de que el Poder Judicial ordenara un impedimento de salida del país por 15 días en su contra. A través de un video difundido en su cuenta de Instagram, desmintió los rumores sobre una posible fuga y acusó al periodista Beto Ortiz de orquestar un “complot” en su contra.

“Esto es un show televisivo para distraer con mi persona y esto tiene repercusiones. (...) No he escogido ningún canal de televisión ni el mío (para dar descargos). No les voy a dar a nadie ninguna primicia ni regalar ningún show a nadie (...) Se lo voy a explicar con manzanitas y siempre va a ser desde aquí, desde mi país, como tiene que ser”, aseguró en el clip, que fue grabado el domingo tras anunciar su retiro de la televisión.

Además de sus declaraciones, el conductor publicó un audio atribuido al reportero Ismael Tasayco, quien fue despedido el viernes pasado del programa Beto a Saber, donde se reveló la presunta red de favores para beneficiar a futbolistas e investigados por minería ilegal.

Según Hurtado, Tasayco habría descubierto que Ortiz pretendía describirlo como el organizador de una fiesta para jueces y un “operador político”, lo cual fue comunicado a un interlocutor. “Él quería que maten a ‘Chibolin’ por un rollo (que tiene) con él, no sé. Le dije: ‘no, su tono ha sido misio, no ha habido trago, solo vino en la mesa’. (...) Hay botellas de agua, no tengo más evidencia. (...) La orden ha sido que lo vendan como un operador político”, se escucha en la grabación.

En desarrollo.