Guido Bellido usó pasajes aéreos del Congreso para asistir a actividad de su nuevo partido político: “¿Cuál es el problema allí? ¿Eso es delito?”

Guido Bellido asistió a una reunión partidario en pleno viaje de representación en Ayacucho. (Captura Panorama)

El congresista de Podemos Perú, Guido Bellido, es acusado de utilizar recursos del Estado para visitar actividades proselitistas de su propio partido político, con el cual busca llegar a la Presidencia del Perú.

Esto fue puesto en evidencia por Panorama, dominical de Panamericana Televisión. En la investigación periodística dan cuenta que el popular ‘Puka’, cuando se encontraba en pleno viaje de representación en la región Ayacucho, fue a asentar las bases de su organización Pueblo Consciente.

Las redes sociales del partido de Bellido fueron las que difundieron en primera instancia la participación del parlamentario en una reunión celebrada el pasado 10 de agosto. Para dicha actividad, se imprimió gigantografías con su rostro y se alquiló un local, así como mesas, sillas, entre otros accesorios para la comodidad de los militantes presentes.

En declaraciones para el mencionado medio, quien fue premier durante el mandato de Pedro Castillo afirmó que solo ha estado presente en tres reuniones de Pueblo Consciente: Puno, Cajamarca y Cusco. Sin embargo, ‘olvidó’ su reciente participación en Ayacucho.

“En Ayacucho, no me recuerdo”, dijo. Pero, luego de mostrarles las evidencias fotográficas publicadas por su propio partido, ‘recobró’ la memoria. “¡Ah, sí! Eso fue en Ayacucho, de pasada”, afirmó.

“Eso fue un saludo, siempre es bueno ir a escuchar a todos los sectores qué es lo que dicen. Yo no he ido a esa reunión. Eso ha sido una cosa de pasada. Yo he ido a función congresal. Me han invitado, pero ha sido una cuestión de rato. He ido de paso, me pidieron que yo los salude y he ido a saludarlos. ¿Cuál es el problema allí? ¿Eso es delito? Habré estado 15 o 20 minutos”, comentó al mencionado medio.

La actividad proselitista ocurrió el pasado 10 de agosto.

Cabe destacar que fue electo por Cusco, por lo que sus actividades en las semanas de representación deberían ser en dicha región. No obstante, le solicita al Congreso de la República que sus boletos de avión sean comprados, en esta ocasión, para Ayacucho. El costo de sus pasajes fue 1.129 soles y estuvo en la ‘Ciudad de las 33 iglesias’ desde el 8 al 10 de agosto.

“No he ido a la reunión. Yo ya estaba retornando, pero en el camino me pidieron conversar con ellos y conversamos. No utilice los pasajes del Congreso para dicha reunión, fue de camino. Es como que yo esté caminando con rumbo a mi oficina y te vea y te salude”, explicó.

Esta no es la primera vez que el expresidente del Consejo de Ministros utiliza recursos públicos para asistir a actividades de Pueblo Consciente. Ya antes había visitado Cajamarca, en semana de representación, para ‘pasar a saludar’ a sus militantes.

“He viajado para un propósito y en el camino a saludado a un grupo de ciudadanos que pertenecen a Pueblo Consciente. No digan que he usado el pasaje para eso. Eso es confundir y hacer daño a la gente”, alegó.

Para el exoficial mayor del Parlamento, José Cevasco, el argumento utilizado por Guido Bellido es común entre los legisladores que aprovechan el dinero del Estado para fomentar la creación de nuevos partidos. Como fue en el caso de Isabel Cortez, Pasión Dávila, entre otros congresistas que fueron descubiertos en las mismas circunstancias.

“Esa canción ya la hemos escuchado varias veces. Dicen ‘pasaba por allí y encontré el evento. Oh, sorpresa, entro al evento y también mi gigantografía, mi fotografía, pero es casualidad’. Lo correcto es que digan ‘no, yo he venido para actividades parlamentarias y a actividades políticas de mi partido no podré asistir, vendré otro día para hacerlo’”, comentó Cevasco a Panorama.

En tanto, Eduardo Herrera, director del Consejo Privado Anticorrupció, lamentó que este actuar se haya convertido en una costumbre entre los malos elementos que alberga el Palacio Legislativo.

“Siempre tendrán una salida o argumento totalmente desequilibrado para justificarse. El asunto es que esta es una sacada de vuelta a ley”, aseveró al mismo dominical.